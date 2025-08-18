Doãn Hải My diện đồ bơi khoe body "đồng hồ cát" nóng bỏng, chân dài khiến netizen xuýt xoa: Đẹp nhất làng bóng đá!

Từ sau khi hẹn hò rồi kết hôn cùng cầu thủ Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng bởi học vấn "không phải dạng vừa", cô còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng chuẩn Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Mới đây, nàng WAG sinh năm 2001 gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện đồ bơi trên bãi biển. Trong thiết kế bodysuit ôm sát màu đen - trắng, Hải My khéo léo khoe đường cong chữ S hoàn hảo, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man. Làn da trắng sứ, gương mặt thanh tú với má ửng hồng càng khiến cô thêm phần cuốn hút.

Điểm cộng lớn cho Doãn Hải My chính là sự tinh tế trong cách lựa chọn trang phục. Thay vì những bộ bikini táo bạo, người đẹp chọn thiết kế kín đáo nhưng vẫn tôn dáng triệt để. Điều này không chỉ giúp cô giữ được hình ảnh thanh lịch, nhẹ nhàng của mẹ bỉm sữa mà còn khẳng định gu thẩm mỹ hiện đại, tinh giản.

Từ lâu, Doãn Hải My đã được khen ngợi với vóc dáng cân đối, vòng eo con kiến cùng đôi chân dài thẳng tắp. Thân hình "chuẩn hoa hậu" của cô là kết quả của chế độ ăn uống lành mạnh và thói quen tập luyện thể dục đều đặn. Chính sự kỷ luật và chăm sóc bản thân này giúp Hải My luôn xuất hiện rạng rỡ trong mọi khung hình, dù ở sự kiện thảm đỏ hay những khoảnh khắc đời thường.

Sau đám cưới cổ tích, Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, khiến người hâm mộ ngưỡng mộ. Trong đó, Hải My luôn ghi điểm với hình ảnh dịu dàng, nữ tính nhưng không kém phần sang trọng, quyến rũ.

Với nhan sắc ngày càng thăng hạng và phong cách tinh tế, Doãn Hải My xứng danh là một trong những nàng WAG nổi bật nhất hiện nay của làng bóng đá Việt.



