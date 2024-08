Đồ uống mẹ bỉm nào cũng mê khiến Doãn Hải My gặp "kiếp nạn" suốt 10 tiếng, tự vấn bản thân "từ nay xin chừa"

Ai theo dõi tiểu thư Doãn Hải My đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ bởi sự tài năng, thông minh, giỏi giang mà chăm con cũng vô cùng khéo léo. Nàng Wags 2k1 rất chịu khó học hỏi, tham khảo tài liệu. Cộng thêm điều kiện kinh tế tốt giúp Doãn Hải My nuôi con nhàn nhã hơn.

Tuy nhiên, vì lần đầu làm mẹ nên đôi khi bà xã Đoàn Văn Hậu cũng gặp phải một số vấn đề. Cụ thể như mới đây, nàng tiểu thư phải tự vấn bản thân sẽ không bao giờ tái phạm lỗi này thêm một lần nào nữa.

"Ham trà sữa quá, gần 10 tiếng rồi chưa hút sữa. Xin chừa ạ.

Ngồi hút 45 phút rồi mà ngực chưa thấy nhẹ, sờ thấy có cục, lúc ý trong đầu nghĩ thôi xong. May vẫn tự xử lý và vắt bằng tay được ra ạ. Tôi xin chừa huhu", nàng Wags tâm sự.

Doãn Hải My là mẹ bỉm trẻ trung, năng động, hiện đại, vô cùng đam mê đi cafe, trà sữa. Những buổi đi chơi này giúp mẹ bỉm xả stress, vui vẻ, thoải mái hơn, đồng thời cũng là cách giúp cô dành thời gian cho bản thân mình. Tuy nhiên lần này, việc đam mê trà sữa khiến Doãn Hải My gặp phải "kiếp nạn".

Theo nhiều người đoán thì có lẽ bà xã Đoàn Văn Hậu bị tắc tia sữa. Thông thường sau khi uống trà, Hải My thường sẽ bỏ cữ sữa đầu, tuy nhiên lần này việc tắc tia khiến bà mẹ trẻ bị đau, không vắt được sữa cho con. Phải đến khi tự xử lý bằng tay thì mọi chuyện mới được giải quyết.

Mẹ bỉm 2k1 rất mê các loại trà

Trà sữa cũng là món đồ uống mà nhiều mẹ bỉm yêu thích. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có lẽ do cơ địa của Hải My chứ không hoàn toàn do đồ uống. Mẹ bỉm thi thoảng vẫn có thể tự thưởng thức ly trà sữa hoặc trà với lượng vừa phải, không uống quá nhiều là được.

Mẹ cho con bú có nên uống trà sữa không?

- Khả năng tiết sữa có thể bị giảm

Khi uống trà sữa, khả năng tiết sữa của mẹ sẽ bị giảm đi đáng kể. Nguyên nhân vì trong loại đồ uống này có chứa axit tannic – một hợp chất có thể tác động xấu đến tuần hoàn của tuyến vú và ảnh hưởng trực tiếp đến việc bài tiết sữa. Trà sữa còn có chứa những hợp chất khác có thể gây ức chế quá trình hấp thụ sắt, canxi và kẽm của các bà mẹ. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Lúc này, sữa mẹ có thể thiếu hụt nhiều loại dưỡng chất cần thiết và rất quan trọng với bé.

- Uống nhiều trà sữa gây ảnh hưởng đến bé

Trà sữa có chứa caffeine và axit béo. Khi mẹ uống trà sữa, những chất này sẽ từ sữa mẹ đi vào cơ thể trẻ và gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển hệ thần kinh của trẻ. Hệ thần kinh của trẻ còn rất yếu và non nớt nên rất dễ bị kích thích khi phải hấp thụ nhiều caffeine. Vì thế, nếu mẹ uống trà sữa nhiều, con cũng có thể bị mất ngủ, cáu kỉnh và hay quấy khóc hơn bình thường.

- Nếu không thể kiêng trà sữa tuyệt đối, các mẹ hãy uống những cốc trà sữa đảm bảo chất lượng

Tốt nhất, hãy mua nguyên liệu và pha chế ngay tại nhà. Tuyệt đối tránh các loại trà sữa không rõ nguồn gốc vì nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ và bé.

- Thời điểm uống trà sữa cũng là vấn đề các bà mẹ cần lưu ý

Thông thường, sau khi uống trà sữa khoảng 1 giờ thì nồng độ caffeine trong sữa mẹ sẽ có thể ở mức cao nhất. Mẹ nên tránh để con bú sữa trong thời điểm này và tốt nhất là đợi khi trẻ đã bú xong, mẹ hãy uống trà sữa.