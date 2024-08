"Của để dành" của tiểu thư Doãn Hải My, 2k1 mà khiến bao mẹ bỉm phải ghen tỵ

Một trong những mẹ bỉm hot nhất gần đây chính là Doãn Hải My. Tiểu thư 2k1 sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Trước khi trở thành nửa kia của Đoàn Văn Hậu, người đẹp được biết đến rộng rãi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 10 đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng. Doãn Hải My cũng mới tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội cách đây không lâu.

Từ nhỏ, Hải My đã được bố mẹ chú trọng chuyện học tập và phát triển năng khiếu. Cô nàng thành thạo tiếng Anh, tiếng Trung và nhiều tài lẻ như hát, múa, vẽ và đàn piano. Trong suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, Hải My đều đạt thành tích tốt, luôn là "con ngoan trò giỏi" trong mắt mọi người.

Không những thế, Doãn Hải My cũng có công việc kinh doanh riêng khá phát triển. Đồng thời cô nàng cũng có nhiều job quảng cáo và chụp mẫu ảnh cho các nhãn hàng.

Nổi tiếng là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, nhưng cho tới khi theo dõi hành trình chăm con, ai nấy càng ngưỡng mộ hơn. Còn trẻ tuổi nhưng bà mẹ 1 con rất chịu khó học hỏi, tham khảo tài liệu. Cộng thêm điều kiện kinh tế tốt giúp Doãn Hải My nuôi con nhàn nhã hơn.

Bà xã của Đoàn Văn Hậu chăm con cực khéo, lên chức mẹ bỉm vài tháng rồi mà vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ. Mới đây, Doãn Hải My khéo khoe "của để dành" là cả tủ sữa chật kín sữa hút dành cho em Lúa, túi nào cũng đầy ắp. Xinh đẹp nhưng vẫn chịu khó hút sữa cho con, không ngại xấu, ngại khổ, thậm chí còn chia sẻ cụ thể các lịch hút đều đặn cho em Lúa khiến nàng Wags nhận được nhiều thiện cảm từ mọi người.

Tủ sữa chật kín nên Doãn Hải My phải tìm mua chiếc tủ mới, còn tự nhận mình là "bò sữa cho Lúa". Với chiếc tủ này thì đủ cho em bé Lúa ăn thêm vài tháng nữa trước khi dặm thêm sữa ngoài. Nhìn thôi mà ối mẹ bỉm ngưỡng mộ, 2k1 nhưng đã có kinh nghiệm nuôi con dày dặn lắm rồi.

Chia sẻ về kinh nghiệm hút sữa được nhiều, Doãn Hải My tâm sự: "Thời gian đầu My hút L3, khi bắt đầu trữ đông được sữa rồi thì My lên dần L3, 5 và giờ là L4. Nên lên dần chứ không nên 1 phát lên thẳng luôn, dễ bị tắc tia. Hút sữa L4 thì giấc ngủ cũng thoải mái hơn, không bị suýt soát hay trùng với giờ ăn của bé như đợt hút L3. Buổi sáng thì My chăm bé là chính, bên cạnh có 2 bà giúp đỡ, thường thì cho Lúa ăn xong sẽ tới giờ hút sữa của My. Hút sữa xong My sẽ rửa bình, đồ hút rồi cho vào máy tiệt trùng.

Chú ý là trong thời gian kích sữa, cố gắng hút đúng giờ, nếu có thể cũng chỉ nên trễ 15-30 phút. Cữ trước trễ thì cữ sau vẫn nên hút đúng giờ.

Cố gắng ăn uống đa dạng, đặc biệt uống nhièu nước, sữa tươi ấm, nên bổ sung vitamin tổng hợp (hút sữa mất rất nhiều sức, canxi và máu từ mẹ). Ngủ đủ cũng quan trọng không kém, nhất là buổi tối, sữa sẽ về nhiều hơn trong ngày.

Mình trữ sữa cả ngăn mát và ngăn đông. Ngăn mát trữ bằng bình để bé ăn trong ngày (note lại giờ trữ các bình). Và sẽ cho bé ăn các bình đó trong vòng 24 giờ thôi. Số còn thừa đổ sang túi trữ rồi đem cấp đông.

Ngăn đông trữ bằng túi trữ sữa, ghi rõ giờ - ngày - tháng hôm trữ. Lúc đóng túi thì lưu ý cho hết hơi trong túi ra ngoài rồi mới đóng lại. Nên để vào ngăn riêng, không để ngăn cạnh tụ lạnh và nhất là không để cùng ngăn với đồ ăn. Đồ ăn trong ngăn đông và ngăn mát nên để vào hộp để giữ cho môi trường trong tủ được sạch nhất có thể".

Không chỉ vậy, Doãn Hải My còn là một bà mẹ kiểu mẫu khi làm mẹ khoa học, kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại. Nàng Wags quan điểm mẹ phải giữ cho tinh thần vui vẻ, thoải mái thì mới nuôi con tốt được. Bởi vậy, cô thường xuyên "trốn Lúa" đi chơi với ông xã, hoặc dành thời gian riêng cho bản thân, làm các hoạt động thư giãn, xả stress trong ngày.