Từng khóc khi phát hiện vết rạn chằng chịt lúc mang bầu, vài tháng sau sinh tiểu thư Doãn Hải My lần đầu khoe bụng

Sau khi sinh, nỗi niềm lớn nhất của mẹ bỉm chính là những vết rạn không biết khi nào mới biến mất. Tiểu thư Doãn Hải My cũng không ngoại lệ. Cũng như bao người mẹ khác, nàng Wags cũng phải đối mặt với nhiều nỗi lo khi đang mang thai, đặc biệt là việc bị rạn da khi em bé trong bụng ngày một lớn.

Mới đây nhất, nàng Wag lần đầu chia sẻ về những vết rạn trên bụng sau vài tháng sinh con. Còn nhớ trước đây, cô đã từng rơm rớm nước mắt khi chia sẻ hình ảnh những vết rạn cùng cảm xúc của bản thân khi chứng kiến sự thay đổi của cơ thể.

Khi được hỏi: "Mẹ bầu có thay đổi gì về mặt tâm lý/ cơ thể nào không, trộm vía bầu xinh xỉu", Doãn Hải My đáp lại: "Chắc chắn là có rồi ạ. Rõ nhận thấy nhất có lẽ là cơ thể My. Trước kia My chỉ tầm 46-47kg, vòng eo thì có 55-56, giờ đã lên gần 58kg rồi, da bụng cũng đã xuất hiện các vết rạn đỏ.

Lúc đầu rơm rớm nước mắt ôm chồng nhưng giờ nhìn lại thấy ý nghĩa và thiêng liêng. Tâm lý thì cũng nhạy cảm hơn, dễ nóng hơn và cũng dễ tủi thân lặt vặt. Nhưng nhìn chung thì tinh thần vẫn rất vui vẻ, thoải mái ạ. Trộm vía từ lúc mới bầu tới giờ vẫn chăm chỉ "cày" được, chỉ nghén nặng 3 tháng đầu (không ăn được gì, làm gì cũng mệt), còn giờ đã qua nên đỡ hơn rồi. Chỉ mong mọi thứ thật suôn sẻ".

Hiện tại, các vết rạn đỏ nay đã đổi sang màu trắng, có dấu hiệu mờ hơn, nhạt đi. Đây là lần đầu tiên sau sinh nàng Wags khoe vòng 2 của mình: "Mình thấy vết rạn có cải thiện, chứ hồi trước rạn tè le luôn". Trên thực tế, khi đã bị rạn, những vết rạn này sẽ theo người phụ nữ đến suốt đời, nó chỉ mờ đi chứ không biến mất.

Việc có bị rạn hay không thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cơ địa, cách mẹ ăn uống, chăm sóc sức khỏe... Có thể thấy, bà xã Văn Hậu vẫn rất lạc quan, vui vẻ, cô cũng có chồng và gia đình là điểm tựa vững chắc để vượt qua những khó khăn hiện tại.

Ai cũng khen Doãn Hải My ngày càng xinh xắn, rạng rỡ. Dù lần đầu làm mẹ nhưng nàng Wags sẵn sàng chấp nhận mọi sự thay đổi về tâm lý, thể chất lẫn tinh thần.

Hội mẹ bỉm băn khoăn: Vết rạn da liệu có biến mất sau sinh?

Trong suốt hành trình 40 tuần thai, các bộ phận trên cơ thể mẹ buộc phải phát triển lớn hơn để tạo điều kiện cho thai nhi lớn lên, đặc biệt là phần bụng. Nằm bên dưới da là các mô hỗ trợ cho việc đàn hồi, khi các mô bị kéo căng để thích nghi với sự phát triển của cơ thể mẹ thì gây ra hiện tượng rạn da. Các vết rạn trên da xuất hiện do làn da không theo kịp tốc độ phát triển quá nhanh, quá đột ngột của cơ thể mẹ. Bụng là vị trí dễ bị rạn da ghé thăm nhất kế đến là mông, ngực, hông, đùi, cánh tay.

Màu của vết rạn ở các mẹ bầu sẽ trải qua 3 giai đoạn, lúc mới bị sẽ có màu đỏ, sau đó chuyển thành màu tím, thâm và cuối cùng là rạn trắng khi vết rạn đã bị xơ hóa thành sẹo rất khó trị. Vì thế để nhanh chóng điều trị và giảm nguy cơ chuyển biến thành rạn trắng, các chị em nên dùng các loại dầu trị rạn càng sớm càng tốt, thậm chí là trước khi các vết rạn xuất hiện.

Rất nhiều phụ nữ phải đối mặt với tình trạng rạn da khi mang thai và sau khi sinh. Tình trạng này sẽ bắt đầu xuất hiện ở tháng thứ sáu hoặc thứ bảy của thai kỳ. Trong khi một số vết rạn da mờ đi một cách tự nhiên thành những đường mờ nhạt hoặc màu bạc, một số vết rạn da sau sinh khác vẫn sẫm màu hơn và lộ rõ hơn. Thời điểm tốt nhất để điều trị rạn da là khi chúng vẫn còn trong giai đoạn hơi đỏ đỏ. Tuy nhiên, các vết này sẽ chỉ mờ đi mà khó có thể biến mất hoàn toàn.