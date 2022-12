Đồ skincare chống lão hoá của mỹ nhân Việt: Xoài Non dùng toner bình dân, Đỗ Thị Hà xài retinol 'thần thánh'

Mỹ nhân Việt sở hữu nét đẹp tự nhiên, tươi trẻ là vậy nhưng lại không tự nhiên mà đẹp, bởi để có thể giữ gìn thanh xuân lâu dài còn cần đến những món mỹ phẩm chống lão hóa, giúp làn da luôn căng mướt và mềm mại. Nếu bạn cũng mang một niềm khát khao trẻ đẹp ''không tuổi'' như các người đẹp Vbiz thì cùng soi ngay những sản phẩm dưỡng da được dàn mỹ nhân này sử dụng, chắc chắn bạn sẽ có được cho mình một lựa chọn phù hợp đó.



1. Siêu mẫu Thanh Hằng - Mặt nạ dưỡng da và kem nền Clé de Peau Beauté

Ở độ tuổi U40, siêu mẫu Thanh Hằng vẫn luôn là một trong những tượng đài sắc đẹp của Vbiz. Làn da chắc khoẻ, căng bóng giúp vẻ ngoài của ''chị đẹp'' này trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật, điều mà biết bao chị em hằng ao ước. Và món ''bảo bối'' được Thanh Hằng ưu ái lựa chọn chính là lọ mặt nạ dưỡng da đắt đỏ đến từ thương hiệu Clé de Peau Beauté - Precious Gold Vitality Mask.

Sản phẩm mặt nạ Precious Gold Vitality Mask này chứa các thành phần xịn xò như tinh chất vàng 24K Gold Infusion có đặc tính chống oxy hóa cao, và chiết xuất hoa lài giúp làm giảm tình trạng da xỉn màu đồng thời cải thiện độ mềm mịn. Siêu mẫu sử dụng hũ mặt nạ đắt đỏ của thương hiệu Nhật Bản để cứu cánh cho làn da thiếu ngủ, giúp lấy lại vẻ tươi tắn nhanh chóng. Với công dụng tuyệt vời nên em mặt nạ này được bán với giá gần 7 triệu đồng.

Ngoài ra, nữ siêu mẫu còn ưu ái sắm thêm các hũ kem nền Clé de Peau Beauté Le Fond De Teint The Foundation. Điểm độc đáo của sản phẩm này là sự kết hợp đặc biệt giữa các thành phần dưỡng ẩm và tái tạo da giúp cung cấp và duy trì độ ẩm cho làn da mềm mại và ẩm mượt, khắc phục được tình trạng da thô ráp, sần sùi và bong tróc vảy.

2. Huyền Lizzie - Kem dưỡng chống lão hoá Vichy Liftactiv Collagen Specialist

Nữ diễn viên 32 tuổi đình đám lựa chọn kem dưỡng chống lão hoá của thương hiệu mỹ phẩm Vichy để có thể gìn giữ nét xuân thì, giúp cô hoá thân thành những mỹ nhân công sở xinh đẹp và trẻ trung một cách hoàn hảo.

Sản phẩm được Huyền Lizzie khen ngợi có chứa các thành phần chống lão hóa chuyên biệt là Peptides và Vitamin CG. Đây là 2 ''thần dược'' giúp cải thiện rõ rệt các dấu hiệu thiếu hụt collagen trên da, giúp làm giảm các đốm nâu, làm đều màu da, giúp da sáng mịn hơn. Các chị em trong độ tuổi U30 có thể tham khảo lọ kem dưỡng xịn mịn này để bổ sung vào chu trình skincare hàng ngày của bản thân.

3. Xoài Non - Nước cân bằng Pixi và kem dưỡng Origani Rich And Hydrating Day Cream

Từ những năm 18 tuổi, cô nàng Xoài Non đã bắt đầu sử dụng các sản phẩm chống lão hoá cho làn da. Tiêu biểu phải kể đến 2 dòng sản phẩm từng xuất hiện trong vlog của cô nàng, đó chính là toner Pixi Glow Tonic và kem dưỡng ẩm ban ngày Origani Rich And Hydrating Day Cream.

Bàn về thành phần của 2 sản phẩm này thì xịn mịn thôi rồi. Chai toner đình đám Pixi có chứa 5% Glycolic Acid nên khả năng tẩy tế bào chết tốt, làm sáng bề mặt, cải thiện tone da, giúp gương mặt tươi sáng đều màu. Lọ kem dưỡng da Origani có khả năng chống oxy hoá, tăng cường độ săn chắc, căng bóng cho da nhờ thành phần Vitamin E và A. Hai sản phẩm có giá lần lượt khoảng 700k và 3 triệu đồng.

4. Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Kem chống lão hóa Obagi 360 Retinol 0.5% và dung dịch tẩy da chết Obagi Clenziderm MD Pore Therapy

Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng tiết lộ bộ đôi dưỡng da đình đám đến từ thương hiệu Obagi trên Instagram cá nhân của mình. Nàng hậu lựa chọn kết hợp 2 thành phần là retinol và BHA để cải thiện tình trạng mụn, lỗ chân lông to và giúp da sáng mịn, căng bóng hơn.

Trong đó, tuýp kem Obagi 360 Retinol 0.5% có chứa 0,5% hàm lượng Retinol - thành phần có khả năng chống lão hóa và trẻ hóa làn da đỉnh chóp có giá bán rơi vào khoảng 1,6 triệu đồng. Dung dịch tẩy da chết Obagi Clenziderm MD Pore Therapy có 2% BHA và tinh chất bạc hà giúp loại bỏ vi khuẩn gây mụn, kiềm dầu và thu nhỏ lỗ chân lông đang được bán với giá 960k.

5. Á hậu Huyền My

Sở hữu làn da trắng sáng, căng mịn giống Á hậu Huyền My là niềm ao ước của biết bao chị em. Nếu bạn thắc mắc bí quyết chăm da của nàng hậu nhà ta thì còn chần chừ gì mà không soi ngay BST dưỡng da được Huyền My ưu ái lựa chọn. Được biết, Huyền My đang sử dụng 7 sản phẩm dưỡng da đến từ các thương hiệu mỹ phẩm quen thuộc với mức giá từ thấp đến cao mà bạn cũng có thể tham khảo.

Phải kể đến đầu tiên là BST là chai serum Drceutics Vitamin C 16% + Tranexamic Acid 3% với công dụng làm trắng, cải thiện thâm nám trên làn da. Em này có giá cực bình dân chỉ 340k thôi, chị em hoàn toàn có thể mua dễ dàng mà không lo đau ví.

Tinh chất trẻ hoá da Christina Line Repair Theraskin+HA Concentrate là sản phẩm tiếp theo được Huyền My giới thiệu tới hội chị em. ''Em này'' có chứa thành phần hyaluronic acid giúp dưỡng ẩm sâu và ngăn chặn sự mất nước trên da, Line Repair - Theraskin + Ha Concentrate sẽ bổ sung nồng độ HA trong da để làm đầy các nếp nhăn và vết chân chim.

Tẩy da chết Paula's Choice Resist với 5% AHA cũng góp mặt trong chu trình skincare của nàng hậu đình đám. Sản phẩm giúp loại bỏ tế bào chết hàng ngày với công thức an toàn, lành tính mà không gây khô hay bong tróc cho da. Cùng với đó là chai toner tẩy da chết BHA Obagi Clenziderm MD Pore Therapy 2% giúp loại bỏ bụi bẩn, kiểm soát dầu nhờn và ngăn ngừa mụn tái phát.

Đắt đỏ nhất trong bộ sưu tập này là em kem dưỡng trắng da ZO Skin Health Retinol Skin Brightener 1%. Nồng độ retinol 1% có trong sản phẩm sẽ mang lại hiệu quả trong việc chống lão hóa, xử lý những vùng da không đều màu để da trắng mịn, rạng rỡ hơn. Em kem dưỡng này đang được bán với giá 3,8 triệu.

Ảnh: Instagram