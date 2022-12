3 bước chăm sóc da, ngừa lão hóa cho nàng công sở ngồi máy tính nhiều

Nếu các nàng vẫn chưa có được làn da mong ước do lộ trình skincare chưa hợp lý, hay chỉ đơn giản là vẫn còn lười biếng trong chuyện chăm da thì hãy bắt đầu công cuộc "lột xác" cho làn da của mình. Đối với các nàng công sở, việc ngồi máy tính nhiều cũng khiến da lão hóa nhanh hơn, và ngăn ngừa tình trạng già nhanh, thì các nàng nhất định hãy ghi nhớ 3 gạch đầu dòng dưới đây nhé.

Làm sạch da hàng ngày với sữa rửa mặt dạng gel

Sau một đêm, làn da của bạn sẽ tích lũy dầu thừa, bụi bẩn, vi khuẩn từ ga gối và cả tàn dư sản phẩm skincare chưa thấm hết. Do đó, để làn da thoáng sạch, dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các món skincare tiếp theo, rửa mặt là bước cần thiết. Nếu sở hữu làn da nhạy cảm, đang lão hóa thì sữa rửa mặt dạng gel chính là lựa chọn hợp lý.

Với đặc tính không tạo bọt hay tạo bọt rất ít nên khá dịu nhẹ với da, hầu hết các sản phẩm rửa mặt dạng gel đều có khả năng làm sạch sâu mà hoàn toàn không khiến da khô đi, đồng thời cung cấp độ ẩm, cân bằng độ PH trên da vô cùng tốt, lại dịu nhẹ. Thêm một lưu ý khi sử dụng đó là: Để phát huy tốt nhất công dụng làm sạch da của nó bạn hãy làm ướt da trước khi sử dụng.

Dùng serum hoặc kem dưỡng có chứa Vitamin C

Thoa kem dưỡng là bước skincare cơ bản, cần thực hiện đủ hai buổi sáng và tối. Vào buổi sáng, thay vì dùng kem dưỡng đậm đặc, chị em nên ưu tiên loại mỏng nhẹ, nhưng vẫn cấp ẩm tốt cho làn da. Với da lão hóa, bạn nên chọn serum hoặc kem dưỡng có thành phần chứa Vitamin C để ngăn ngừa tình trạng oxy hóa.

Vitamin C có nhiều công dụng tích cực đối với làn da, trong đó phải kể đến việc giảm sự hình thành các gốc tự do từ môi trường như ô nhiễm không khí, ánh sáng mặt trời,... hay thói quen xấu như rượu, bia, thuốc lá,... gây tổn thương tế bào da. Các đốm nâu hay vùng da tối màu cũng sẽ được giảm thiểu tối đa khi bạn bổ sung vitamin C thường xuyên. Ngoài ra, các sản phẩm chứa vitamin C cũng ngăn chặn quy trình phá hủy và kích thích tổng hợp collagen, giúp tăng độ đàn hồi cho làn da

Theo các chuyên gia, thông thường sản phẩm dưỡng da có chứa vitamin E sẽ mang hiệu quả cao hơn được kết hợp với vitamin C. Ngoài ra, bạn cũng nên cân nhắc lựa chọn các dạng sản phẩm chống nắng có chứa kèm thêm vitamin C để gia tăng hiệu quả của chỉ số SPF. Với các nàng ngoài 30 tuổi, việc đầu tư cho một sản phẩm có chứa Vitamin C là điều rất cần thiết.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày, thậm chí là cả vào mùa đông

Thoa kem chống nắng hằng ngày, không kể vào mùa đông hay những ngày không có nắng, nghe thì có vẻ lích kích nhưng trên thực tế, đây lại là một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho làn da của mình.

Bởi lẽ, dù trời nhiều mây thì tia UV, các tia ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hay màn hình điện thoại vẫn sẽ tấn công làn da của bạn, và gây ra sự hình thành của nếp nhăn, những đốm thâm nám cũng như mụn hay tình trạng da xỉn màu; thậm chí nghiêm trọng hơn là ung thư da. Chính vì lý do đó, để chống lại lão hóa da, các nàng nên hình thành thói quen bôi kem chống nắng hàng ngày.

