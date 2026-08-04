Đồ mặc nhà đang được diện xuống phố: Loạt thiết kế hoa nhí, kẻ ô tạo nên xu hướng mùa hè 2026

Trong vài năm gần đây, ranh giới giữa đồ mặc nhà và trang phục xuống phố ngày càng mờ nhạt. Những món đồ vốn được thiết kế để mang lại cảm giác thoải mái như áo hai dây, quần cạp chun hay áo có sẵn lớp đệm ngực đang xuất hiện nhiều hơn trong các công thức phối đồ đi cà phê, dạo phố và du lịch.

Xu hướng này tiếp tục được thể hiện rõ trong bộ sưu tập đồ mặc nhà mới của UNIQLO. Thay vì chỉ tập trung vào các bộ ngủ đơn giản, thương hiệu đưa thêm họa tiết hoa nhí, kẻ ô, chất liệu gân và nhiều thiết kế có thể mặc theo kiểu xếp lớp.

Điểm chung của các sản phẩm là chất liệu mềm, kiểu dáng đơn giản và có khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa trang phục mặc ở nhà với trang phục thường ngày.

Áo ba lỗ cổ cài nút dễ phối theo kiểu xếp lớp

Áo ba lỗ cổ Henley là một trong những kiểu dáng đáng chú ý. Phần cổ được điểm bằng hàng cúc nhỏ, giúp chiếc áo cơ bản có thêm nét cổ điển nhưng vẫn giữ được vẻ gọn gàng. Thiết kế này có thể mặc riêng cùng quần jeans, quần ống rộng hoặc chân váy trong những ngày nóng. Khi thời tiết dịu hơn, người mặc có thể phối áo bên trong cardigan, sơ mi hoặc blazer.

Chất liệu vải gân mềm giúp áo ôm vừa phải mà không tạo cảm giác quá bó. Đây cũng là kiểu áo phù hợp với phong cách xếp lớp đang được các cô gái Nhật Bản và Hàn Quốc yêu thích.

Nội y ren trở thành một phần của trang phục

Thay vì che kín hoàn toàn, nhiều tín đồ thời trang hiện nay chủ động để lộ nhẹ phần viền ren hoặc dây áo bên trong áo sơ mi, áo cổ rộng và áo ba lỗ. Những mẫu áo ngực không gọng bằng cotton, được trang trí bằng ren, nơ nhỏ hoặc họa tiết in, vì thế không chỉ đóng vai trò nội y. Chúng còn được xem như một lớp tạo điểm nhấn cho tổng thể.

Tuy nhiên, để cách mặc này trông tinh tế, phần nội y chỉ nên xuất hiện vừa đủ. Một đường viền ren nhỏ ở cổ áo thường tạo hiệu ứng có chủ ý hơn so với việc để lộ quá nhiều.

Quần kẻ ô được đưa vào cách mặc cạp thấp

Phong cách để lộ nhẹ phần cạp quần bên trong từng được nhiều ngôi sao Hàn Quốc áp dụng và tiếp tục xuất hiện trong mùa hè năm nay. Một chiếc quần short cotton kẻ ô có thể được mặc như lớp bên trong quần jeans cạp thấp, quần túi hộp hoặc chân váy. Phần cạp kẻ chỉ lộ ra một khoảng nhỏ, tạo điểm nhấn mang hơi hướng đường phố.

Đây là cách phối cá tính hơn so với việc mặc quần short như đồ ngủ thông thường. Tuy nhiên, công thức này phù hợp nhất với những người yêu thích phong cách trẻ trung và có khả năng kiểm soát tỷ lệ trang phục.

Áo hai dây hoa nhí không chỉ dành để mặc ở nhà

Áo hai dây in hoa nhỏ là một trong những món đồ dễ đưa vào trang phục mùa hè nhất. Khi mặc riêng cùng quần jeans, quần linen hoặc chân váy dài, áo tạo cảm giác nhẹ nhàng và có chút lãng mạn. Người không muốn để lộ nhiều vai có thể khoác thêm sơ mi mỏng, áo dệt kim hoặc cardigan.

Họa tiết hoa nhỏ giúp trang phục bớt đơn điệu nhưng không tạo cảm giác quá rực rỡ. Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho những chuyến đi biển, kỳ nghỉ ngắn hoặc những buổi cà phê cuối tuần.

Quần ống rộng mềm mại phù hợp cả ở nhà lẫn xuống phố

Quần dài mùa hè thường gây cảm giác nóng và bám dính vào da. Vì vậy, các thiết kế kết hợp cotton với modal, có bề mặt gân mỏng và ống rộng đang được quan tâm nhiều hơn. Phần cạp chun cùng dây rút giúp người mặc điều chỉnh độ rộng, trong khi ống quần thoáng tạo sự thoải mái khi ngồi lâu hoặc di chuyển. Nếu được phối cùng áo ba lỗ ôm gọn, sơ mi rộng hay áo phông cơ bản, kiểu quần này vẫn đủ chỉn chu để mặc ra ngoài.

Bên cạnh phiên bản màu trơn, quần hoa nhí cũng tạo cảm giác mềm mại hơn. Người mặc có thể phối đồng bộ với áo cùng họa tiết hoặc kết hợp cùng áo đơn sắc để hạn chế cảm giác giống đồ ngủ.

Áo có sẵn đệm ngực đáp ứng nhu cầu mặc tối giản

Các thiết kế kết hợp áo ngoài và phần đệm ngực bên trong ngày càng phổ biến vì giúp giảm bớt số lớp quần áo trong mùa hè. Áo dệt kim có sẵn lớp nâng đỡ phù hợp với người không thích mặc thêm áo ngực khi ở nhà, đi du lịch hoặc thực hiện các hoạt động nhẹ. Kiểu áo này có thể phối cùng quần jeans, quần linen và chân váy mà không cần thêm nhiều lớp bên trong.

Ưu điểm lớn nhất là sự tiện lợi, nhưng người mặc vẫn nên lựa chọn kích thước phù hợp để phần ngực được nâng đỡ vừa phải và không tạo cảm giác bó chặt.

Sự phổ biến của dòng trang phục này cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên những món đồ có thể phục vụ nhiều tình huống. Một chiếc áo hai dây, quần ống rộng hay áo có sẵn đệm ngực không còn chỉ được đánh giá bằng mức độ thoải mái ở nhà, mà còn bằng khả năng xuất hiện trong đời sống thường ngày. Mùa hè 2026, mặc đẹp không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những bộ đồ gò bó. Trang phục mềm mại, thoáng và dễ chuyển đổi đang trở thành một phần rõ nét của phong cách sống hiện đại.



