Nếu có một từ khóa đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn diễn menswear, đó có lẽ là "sự mềm mại". Từ những chiếc quần shorts siêu ngắn, áo croptop, cho đến corset và bèo nhún, thời trang nam vài mùa gần đây đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt khỏi những chuẩn mực nam tính quen thuộc. Thương hiệu Simone Rocha là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đối thoại ấy bằng bộ sưu tập menswear Xuân/Hè 2027 vừa ra mắt tại Florence, Ý.

Những chiếc áo ren, khăn voan hay giày ballet xuất hiện xuyên suốt show diễn khiến không ít người bất ngờ. Nhưng đằng sau những thiết kế tưởng như đối lập với menswear truyền thống là một câu hỏi lớn hơn mà ngành công nghiệp thời trang đang đặt ra: Đàn ông sẽ ăn mặc như thế nào hay đâu là giới hạn của menswear hiện đại?

Simone Rocha Men Xuân/Hè 2027.

Từ khi giới thiệu những thiết kế nam đầu tiên vào năm 2023, NTK Simone Rocha đã theo đuổi khái niệm mà cô gọi là “beautiful masculinity” hay một hình mẫu nam tính mềm mại hơn. Điều khiến bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 của Simone Rocha gây chú ý không chỉ nằm ở yếu tố giới tính. Đây còn là lần đầu tiên nhà thiết kế người Ireland có cơ hội xây dựng một show diễn hoàn chỉnh dành riêng cho menswear sau nhiều năm để các thiết kế nam xuất hiện song song với womenswear.

Show diễn được tổ chức tại Teatro della Pergola, nhà hát lịch sử lâu đời bậc nhất Florence, như một cách nhấn mạnh tính kịch nghệ vốn luôn hiện diện trong DNA của thương hiệu.

Trên sàn diễn gồm 28 mẫu thiết kế, Simone Rocha tiếp tục khai thác những mâu thuẫn quen thuộc giữa sức mạnh và sự mong manh. Những chiếc áo ren xuyên thấu xuất hiện bên dưới blazer, quần shorts phồng, khăn lông, khăn voan, cardigan phối cà vạt lệch chuẩn hay giày ballet được kết hợp cùng thiết kế tailoring cứng cáp, cổ điển đầy ấn tượng. Nhưng điều thú vị là nữ NTK không cố biến đàn ông thành phụ nữ. Thay vào đó, cô đặt những chi tiết vốn được xem là nữ tính vào cấu trúc trang phục nam quen thuộc, tạo ra một vùng giao thoa giữa sự cứng cáp và mong manh.

Một trong những điểm thú vị nhất nằm ở cách Simone Rocha xử lý các item kinh điển của tủ đồ nam. Áo khoác công sở, trench coat hay cardigan vẫn hiện diện nhưng được làm mềm bằng những đường bèo nhún, chất liệu sheer, ngọc trai đính thủ công hoặc những chiếc khăn tulle quấn quanh cổ. Quần shorts phồng mang cảm hứng bloomers, giày ballet flats và những chiếc cà vạt được đeo lệch một cách có chủ ý tạo nên cảm giác vừa lãng mạn vừa nổi loạn.

Khác với nhiều thương hiệu theo đuổi thời trang phi giới tính bằng cách xóa nhòa hoàn toàn sự khác biệt giữa menswear và womenswear, Simone Rocha vẫn giữ lại cấu trúc cơ bản của trang phục nam. Chính sự va chạm giữa tailoring truyền thống và những chi tiết mềm mại mới là trọng tâm của bộ sưu tập. Nữ NTK gọi đó là sự hấp dẫn của "tender masculinity" – một hình mẫu nam tính được xây dựng từ sự nhạy cảm, lãng mạn và đôi khi là dễ tổn thương.

Xa hơn một show diễn đơn lẻ, màn ra mắt này còn mang ý nghĩa biểu tượng đối với toàn bộ ngành công nghiệp. Việc Pitti Uomo – sự kiện vốn gắn liền với sartorial menswear truyền thống – lựa chọn Simone Rocha làm khách mời danh dự cho thấy thời trang nam đang bước vào một giai đoạn mới. Những giá trị từng bị xem là quá mềm mại, quá lãng mạn hay quá nữ tính giờ đây không còn nằm ở rìa cuộc chơi mà đã trở thành một phần của cuộc đối thoại trung tâm về tương lai menswear.

Thời trang nam đang dần thoát khỏi khủng hoảng về sự lặp lại

Nhìn rộng hơn, sức hút của Simone Rocha mùa này không nằm ở việc cô đưa ren, voan xuyên thấu hay giày ballet vào tủ đồ nam. Điều đáng chú ý hơn là cách nhà thiết kế người Ireland đang tham gia vào nỗ lực tái định nghĩa menswear trong giai đoạn hậu streetwear và thoát khỏi khủng hoảng của sự lặp lại.

Suốt gần một thập kỷ, thời trang nam bị chi phối bởi làn sóng streetwear. Từ hoodie, sneakers cho đến những phom dáng oversized, công thức từng được Virgil Abloh, Demna hay nhiều thương hiệu xa xỉ khai thác thành công đã định hình cách đàn ông ăn mặc trong suốt những năm 2010. Nhưng khi xu hướng ấy dần bão hòa, menswear cũng rơi vào trạng thái thiếu phương hướng. Những bộ đồ rộng thùng thình, logo khổng lồ hay sneaker giới hạn không còn đủ sức tạo nên sự mới mẻ như trước.

Hơn 1 thập kỷ qua, thời trang nam dường như hoàn toàn nằm trong sự chi phối của làn sóng xu hướng streetwear. Người ta thường thấy nam giới mặc áo hoodie in logo monogram, trang phục oversized và giày sneaker.

Giờ đây là lúc nhiều nhà thiết kế bắt đầu tìm kiếm một ngôn ngữ nam tính khác. Thay vì tiếp tục nhấn mạnh sự mạnh mẽ hay quyền lực theo kiểu truyền thống, họ chuyển sự chú ý sang cảm xúc, cơ thể và tính cá nhân. Trên thực tế, những BST đồ nam mang hơi hướng nhẹ nhàng, mềm mại không phải bây giờ mới có, nhưng có lẽ tại thời điểm hiện nay, xu hướng này bắt đầu được nhìn nhận một cách nghiêm túc hơn. Nói cách khác, nếu như trước đây, nhiều người vẫn nghĩ những outfit menswear điệu đà chỉ là một cách để thương hiệu hay NTK gây sốc thì giờ đây, quan điểm này đã bị thay đổi trong tâm thức của nhiều tín đồ thời trang.

Tinh thần ấy không chỉ xuất hiện tại Simone Rocha. Trên sàn diễn Prada Xuân/Hè 2027 vừa diễn ra cách đây vài ngày, Miuccia Prada và Raf Simons cũng đưa ra một hình ảnh nam giới khác xa chuẩn mực quen thuộc của thập niên trước. Những chiếc quần bó đậm tinh thần rock chic, áo sơ mi mỏng nhẹ, phom dáng ôm cơ thể khiến bộ sưu tập mang cảm giác mong manh và trẻ trung hơn nhiều so với thứ menswear gắn liền với quyền lực hay sự áp chế cơ thể.

Trong ghi chú show diễn, Prada nói về nhu cầu tìm kiếm sự tự do và bản năng nguyên sơ của con người. Chính vì vậy, 2 NTK không cố gắng tạo ra hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ hay thống trị không gian. Ngược lại, họ mang đến cảm giác nhẹ nhõm, gần gũi và có phần ngây thơ. Đó cũng là một dạng nam tính mới đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn diễn quốc tế.

Ngay trong Paris Men Fashion Week vừa diễn ra cách đây vài ngày, Prada cho ra mắt các thiết kế xuyên thấu cùng layout từ nhẹ nhàng, lãng mạn cho đến rock chic nổi loạn cho các model nam.

Trước đó, Miuccia Prada và Raf Simons liên tục đưa lên sàn diễn những chiếc quần shorts siêu ngắn, áo tank top bó sát, sơ mi mỏng hay các phom dáng tôn cơ thể. Còn tại Miu Miu, những bộ đồng phục học sinh, áo polo, quần cạp thấp hay cardigan mang tinh thần preppy được tái diễn theo cách khiến ranh giới giữa menswear và womenswear ngày càng trở nên linh hoạt.

Prada và Miu Miu cũng đã đưa ra những thiết kế có phần mềm mại, giàu tính cảm xúc trong những BST mùa mốt 2025-2026.

Ở một hướng khác, Saint Laurent Xuân/Hè 2027 dưới bàn tay Anthony Vaccarello lại mang đến hình ảnh người đàn ông gợi cảm và bí ẩn. Những chiếc áo sơ mi mỏng nhẹ, phom dáng thanh mảnh giúp BST trở nên mềm mại hơn so với hình tượng quyền lực thường thấy ở menswear truyền thống. Đặc biệt, đôi dress shoes mũi dài phiên bản trong suốt xuất hiện trên sàn diễn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng thời trang. Thiết kế vừa quen thuộc vừa phá cách này được nhiều người dự đoán sẽ là một trong những item đáng nhớ nhất của mùa Xuân/Hè 2027, cho thấy menswear hiện đại không còn ngại thử nghiệm với sự mong manh, gợi cảm và những cách thể hiện nam tính mới.

Saint Laurent ngay lập tức gây sốt với phiên bản giày nam mũi dài trong suốt khi vừa trình làng.

Palomo Spain là một trong những thương hiệu tiên phong cho làn sóng này. Thương hiệu Tây Ban Nha nổi tiếng với corset, bèo nhún, lụa, đăng ten và những hình ảnh vốn được xem là thuộc về thời trang nữ. Tuy nhiên, mục tiêu của Palomo chưa bao giờ là biến đàn ông thành phụ nữ. Điều thương hiệu theo đuổi là mở rộng những gì đàn ông được phép mặc.

Palomo Spain trước giờ luôn nổi tiếng với những thiết kế mềm mại, mang hơi hướng unisex, gender fluid. Dù trông giống trang phục nữ, nhưng thương hiệu này luôn đẩy giới hạn của việc xoá nhoà ranh giới giữa 2 giới tính lên 1 tầm cao mới.

Palomo Spain Xuân/Hè 2026. Gần đây, dù đã tiết chế hơn để phù hợp với làn sóng quite luxury nhưng nhưng thiết kế của thương hiệu đến từ Tây Ban Nha này vẫn luôn nổi bật với việc khiến trang phục nam trở nên điệu đà, trẻ trung.

NTK Jonathan Anderson cùng thương hiệu cá nhân JW Anderson tiếp cận vấn đề theo cách thực tế hơn. Váy, áo crop top, họa tiết hoa hay những phom dáng phi giới tính xuất hiện đều đặn trên sàn diễn của thương hiệu suốt nhiều năm qua. Điều đặc biệt là các thiết kế này không được trình bày như một tuyên ngôn gây sốc mà như những món đồ hoàn toàn bình thường trong tủ quần áo hiện đại.

Trước khi về với LOEWE, Dior, Jonathan Anderson từng khiến giới mộ điệu phải bàn tán vì những thiết kế phá vỡ chuẩn mực dành cho nam giới ở đầu thập niên 2010.

Dior giai đoạn 2025-2026 dưới thời Jonathan Anderson là một ví dụ rất đáng nhắc tới. Tuy nhiên, nhà mốt Pháp không đi theo hướng ren, tulle hay gender-fluid rõ rệt như Simone Rocha hay Palomo Spain. Điều Jonathan Anderson làm là đưa trở lại tinh thần boyhood (tuổi trẻ, sự ngây thơ và tính chơi đùa) vào menswear. Trong màn ra mắt tại Dior Men SS26, anh kết hợp áo khoác Bar Jacket trứ danh, waistcoat thế kỷ 18, nơ cổ, khăn lụa, màu pastel và những chi tiết mang hơi hướng quý tộc Pháp với denim, shorts và sandals đời thường.

Một số thiết kế Dior Menswear 2025 - 2026. Không chỉ Jonathan Anderson mà ngay cả cựu GĐST Kim Jones trước khi chia tay thương hiệu cũng đã mang đến hơi hướng menswear mềm mại (ảnh phải hàng trên).

Trong khi đó, Ludovic de Saint Sernin tập trung vào cơ thể nam giới. Các thiết kế ôm sát, chất liệu xuyên thấu hay những đường cắt táo bạo khiến sự gợi cảm không còn là đặc quyền của thời trang nữ. Người đàn ông trong thế giới của Ludovic được quyền phô bày vẻ đẹp hình thể và sự mong manh của mình mà không cần lo lắng về các khuôn mẫu giới tính.

Đặt trong bối cảnh đó, Simone Rocha không phải ngoại lệ mà là một phần của sự dịch chuyển lớn hơn. Những chiếc áo ren hay khăn tulle trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 không đơn thuần là chi tiết trang trí. Chúng đại diện cho một hướng đi mới của thời trang nam: thay vì tiếp tục lặp lại công thức hoodie, sneaker và oversized từng thống trị thập niên trước, menswear đang dần tìm kiếm những định nghĩa đa dạng hơn về nam tính.

Có lẽ vì thế mà bộ sưu tập của Simone Rocha gây tiếng vang vượt ra ngoài phạm vi một show diễn. Nó phản ánh trạng thái hiện tại của cả ngành công nghiệp, nơi câu hỏi không còn là "đàn ông có thể mặc đồ nữ tính hay không", mà là "đàn ông được phép thể hiện bản thân theo bao nhiêu cách khác nhau".

Ảnh: Simon Rocha, Vogue, Instagram, Palomo Spain, Prada, Miu Miu, Dior