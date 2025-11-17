Dior "kiến tạo" Jisoo, làm nên thành tích lịch sử

Sáng 17/11, ELLE Korea chính thức công bố bộ ảnh và năm phiên bản bìa của Jisoo cho số tháng 12/2025 - bộ hình quảng bá bộ sưu tập nữ Dior Spring/Summer 2026 đầu tay do Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson thực hiện. Chỉ trong vài giờ, những trang bìa này đã phủ kín truyền thông Hàn lẫn quốc tế, bởi vẻ ngoài "đẹp lạ" mà Dior kiến tạo cho Jisoo: vừa mong manh, mềm mại, vừa sắc sảo cùng mái tóc bob cũn cỡn.

Qua tay Anderson, Jisoo thực sự trở thành "tắc kè hoa" theo đúng nghĩa, đổi màu liên tục qua từng layout, khi thì siêu thực, khi thì tối giản, lúc lại rực rỡ trong những bảng màu tương phản vốn là dấu ấn của tân thời đại Dior.

Từ chiếc mũ oversized có phần lập dị, những phom váy uốn lượn như bước ra từ tranh sơn dầu, đến lớp trang điểm trong trẻo pha chút u tối, tất cả hoà lại thành một Jisoo hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh thường thấy.

Tinh thần ấy được chính Jisoo nói lên trong phần chia sẻ cùng tờ ELLE, khi cô bước vào mùa mình yêu nhất: "Mùa đông này em muốn sống thật ấm áp. Nhưng vì không thể bỏ lỡ cảnh tuyết rơi, nên em muốn cuộn mình trong chăn, ở nhà thật thoải mái và ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ."

Không chỉ tạo nên một diện mạo mới, bộ ảnh ELLE Korea December 2025 còn mở khoá loạt thành tích lịch sử đối với Jisoo. Đây là năm đầu tiên nữ idol xuất hiện trên 5 số tạp chí khác nhau chỉ trong một năm, đồng thời là lần thứ 2 trong năm lên bìa ELLE Korea. Cột mốc này đưa Jisoo trở thành gương mặt xuất hiện trên bìa ELLE Korea nhiều nhất từ trước tới nay với tổng cộng 7 số báo - một kỷ lục mà chưa nghệ sĩ Hàn Quốc nào chạm tới.

Ở khía cạnh thời trang, tầm ảnh hưởng của Jisoo đối với Dior tiếp tục được củng cố mạnh mẽ. Cô không chỉ là người đã khép lại trọn vẹn thời kỳ của Maria Grazia Chiuri bằng trang bìa Vogue Korea, mà còn là gương mặt mở ra thời đại mới của Dior dưới bàn tay Jonathan Anderson. Từ việc đặt dấu chấm hết cho một chương kéo dài gần một thập kỷ, đến việc trở thành hình ảnh đầu tiên đại diện cho kỷ nguyên sáng tạo tiếp theo, Jisoo giữ vai trò kết nối hiếm hoi giữa hai thế giới rất khác nhau của cùng một nhà mốt.



