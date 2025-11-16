10 cách mặc quần ống rộng dành cho phụ nữ trên 40 tuổi, đẹp tới nỗi muốn diện suốt mùa đông

Quần ống rộng không chỉ là item dành cho mùa hè, mà nó còn lý tưởng để diện vào mùa đông. Một số kiểu quần ống rộng vải dày dặn có thể giữ ấm hiệu quả, nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm cho người mặc. Bên cạnh đó, vào mùa đông, các quý cô sẽ có rất nhiều cách diện quần ống rộng thời thượng, sang trọng với những chiếc áo dài tay đặc trưng và áo khoác.

Nếu đang ở độ tuổi 40, chị em hãy tham khảo 10 cách mặc quần ống rộng thời thượng, nhưng không kém phần sang xịn mịn sau đây:

Mang tông màu trầm làm chủ đạo nhưng bộ cánh trên không hề "dừ". Sự kết hợp giữa áo blazer oversized, quần ống suông và áo thun đen tạo nên bộ trang phục hiện đại, thời thượng. Trong khi đó, thao tác sơ vin và thắt lưng giúp đảm bảo sự gọn gàng, tránh "dìm" dáng người mặc.

Thay vì kết hợp quần ống suông trắng với các item màu be, các quý cô hãy thử diện item này cùng áo màu xanh rêu. Công thức này rất thú vị, giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên trẻ trung, sành điệu nhưng vẫn giữ được nét sang xịn mịn cần có ở độ tuổi ngoài 40.

Áo khoác da và quần jeans xanh ống suông chính là sự kết hợp hoàn hảo. Các món thời trang như áo cardigan màu nâu, túi xách và giày thể thao màu trà sữa cộng điểm sang xịn cho outfit. Chiếc khăn họa tiết không hề thừa. Item này giữ ấm cổ và tăng thêm độ thời thượng cho tổng thể trang phục.

Áo len oversized và quần jeans ống suông là công thức không bao giờ sai. Sự kết hợp giữa áo màu xanh than và quần jeans ống rộng không chỉ trẻ trung mà còn sang xịn mịn. Chiếc túi xách màu nâu là lựa chọn hoàn hảo vì nâng tầm vẻ sang trọng cho bộ cánh.

Áo khoác màu be và quần ống rộng màu xanh than ghi điểm cá tính nhưng không kém phần trang nhã, thanh lịch. Dẫu vậy, tổng thể trở nên tươi tắn hơn rất nhiều nhờ đôi sneaker màu đỏ. Chiếc túi xách da, tông màu đen cũng phù hợp với bộ cánh, từ đó tạo nên outfit "chất" đến từng chi tiết.

Quần denim tông màu đỏ hồng sẽ tạo điểm nhấn thú vị cho phong cách mùa lạnh của các quý cô. Mẫu quần này không chỉ trẻ trung, bắt mắt mà còn ghi điểm sang trọng. Áo khoác tua rua, áo thun mỏng và túi xách màu nâu không chỉ giúp lột tả gu thời trang độc đáo, ấn tượng của người mặc, mà còn có tác dụng cân bằng tổng thể outfit.

Quần denim màu đen, ống suông rất dễ mặc vì sự trẻ trung xen lẫn nét thanh lịch. Yêu thích phong cách bụi bặm và cá tính, các quý cô hãy kết hợp quần denim màu đen với áo sơ mi họa tiết. Bằng cách sơ vin và đi giày Oxford tông màu nâu, người mặc đã hoàn thiện được tổng thể trang phục thanh lịch, sang trọng.

Làm thế nào để trông thật trẻ trung khi diện đồ màu nâu? Câu trả lời rất đơn giản, đó là kết hợp item màu nâu với áo và quần denim ống suông tông màu trắng. Công thức trên hack tuổi hiệu quả nhưng vẫn toát lên nét sang xịn mịn. Cuối cùng, một đôi giày màu nâu đỏ sẽ mang đến nét ngọt ngào, nữ tính cho cả bộ đồ.

Áo cardigan là item cơ bản của mùa lạnh. Khi chọn áo cardigan dáng rộng, phụ nữ trên 40 tuổi sẽ dễ dàng tận dụng item này như một chiếc áo khoác. Công thức áo cardigan màu nâu kết hợp với áo cổ cao và quần denim trắng giúp người mặc có được vẻ ngoài trẻ trung xen lẫn nét sang trọng. Trong khi đó, khuyên tai ngọc trai to bản và bờm tóc không chỉ giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật mà còn tăng thêm nét yêu kiều, sang chảnh.

Công thức áo thun trắng và quần âu kẻ tông màu xám gây ấn tượng ở sự thanh lịch, trang nhã. Chỉ cần sơ vin gọn gàng, chị em đã dễ nâng tầm bộ cánh trở nên sang xịn mịn hơn. Chiếc túi xách màu xám hài hòa tuyệt đối với tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm