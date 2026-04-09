Dính drama từ khi mới “lọt lòng”, Lương Thuỳ Linh đã đóng cửa brand thời trang chưa?

Cái tên Lumie Concepts của Hoa hậu Lương Thuỳ Linh đã không còn xuất hiện thường xuyên trong các cuộc thảo luận thời trang sau drama cách đây 8 tháng, sự im ắng đến lạ thường này là lý do nhiều người nhầm tưởng thương hiệu đã chọn con đường âm thầm rút lui.

Cơ sở của tin đồn trên không phải không có lý, khi tài khoản TikTok - kênh truyền thông chủ lực của brand ở ngày đầu ra mắt - đã hoàn toàn "đóng băng" từ tháng 9/2025. Việc một thương hiệu mới chỉ hoạt động được vỏn vẹn 1 tháng đã vội vàng rời bỏ nền tảng màu mỡ nhất hiện nay khiến cộng đồng mạng và khách hàng tin rằng thương hiệu đã chính thức đóng cửa sau chuỗi drama không hồi kết.

Hoạt đồng im ắng và hoàn toàn bỏ ngỏ nền tảng TikTok là lý do khiến Lumie Concepts của Lương Thuỳ Linh bị nhầm tưởng đã đóng cửa.

Thực tế, qua tìm hiểu, Lumie Concepts vẫn đang duy trì hoạt động trên Facebook, Instagram và sàn TMĐT Shopee. Tuy nhiên, nhịp độ vận hành lại ở trạng thái khá cầm chừng. Đã 8 tháng trôi qua, Lumie Concepts chưa ra mắt thêm mẫu mã mới, thay vì sản xuất thêm lookbook hay chiến dịch, brand cũng chọn cách "xào lại" những bộ ảnh, video collab cùng người nổi tiếng từ những ngày đầu khai trương. Sự thiếu hụt về mặt sáng tạo này vô tình củng cố thêm nhận định về một dự án đang dần kiệt sức.

Trang Instagram của thương hiệu vẫn cập nhật nội dung nhưng không có thêm mẫu mã và lookbook mới (Ảnh chụp màn hình).

Nhìn lại thời điểm tháng 8/2025, màn lấn sân của Lương Thuỳ Linh được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho bản đồ local brand Việt bằng sự thông minh và hình ảnh trẻ trung, sang trọng của cô. Tuy nhiên, với phong cách tối giản, nữ tính đi cùng trào lưu coquette-core cực thịnh, Lumie Concepts đáng lẽ đã có một khởi đầu rực rỡ nếu không vấp phải rào cản về giá thành.

Mức giá dao động từ 1,3 - 2,5 triệu đồng cho một sản phẩm len tăm - chất liệu vốn có chi phí không quá cao và độ phổ biến rộng rãi - ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng mẫu mã của Lumie Concepts quá đơn giản, thiếu tính sáng tạo và thậm chí còn mang dáng dấp của những sản phẩm nhan nhản trên các sàn TMĐT Trung Quốc. Có vẻ như việc đặt niềm tin quá lớn vào thương hiệu cá nhân để định giá sản phẩm ở phân khúc cao cấp đã khiến Lương Thuỳ Linh nhận bài học đắt giá về sự khắt khe của người tiêu dùng hiện đại.

Sản phẩm của Lumie Concepts bị so sánh với hàng Taobao.

Bên cạnh câu chuyện giá cả, Lumie Concepts còn để mất điểm trầm trọng ở khâu hoàn thiện và quy cách đóng gói. Một thương hiệu tự định vị ở mức giá triệu đồng gây thất vọng khi được đóng gói trong hộp giấy ọp ẹp và bọc nilon thay vì những packaging đầu tư từ hình thức đến trải nghiệm như nhiều brand Việt hiện nay đang làm. Chất lượng sản phẩm thực tế với những sợi chỉ thừa "vô duyên" hay khóa kéo hạt gạo gây bất tiện cũng khiến Lumie Concepts hứng trọn "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Ở thời điểm đó, các phiên livestream của brand dường như biến thành nơi để netizen và khách hàng xả nỗi bức xúc thay vì là kênh tìm hiểu sản phẩm.

Review thực tế của khách hàng cũng cho thấy hình thức và chất lượng ở thời điểm đó chưa chỉn chu.

Lumie Concepts hiện tại đang đứng trước một ngã ba đường khó khăn. Việc cố gắng tồn tại mà không có sự cải tiến về mẫu mã hay hình ảnh có lẽ chỉ là giải pháp tạm thời, khiến tương lai của thương hiệu bị bỏ ngỏ. Liệu Lương Thuỳ Linh sẽ có một cuộc "đại tu" để cứu vãn tình hình, hay Lumie Concepts sẽ dần chìm vào quên lãng như một cuộc dạo chơi ngắn ngủi của nàng Hậu trong thế giới thời trang khốc liệt?