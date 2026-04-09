Anne Hathaway chứng minh: Diện quần càng dài, vẻ ngoài càng sang

Ở tuổi 44, Anne Hathaway vẫn là bảo chứng cho nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ cùng gu ăn mặc đẳng cấp và thanh lịch. Nữ diễn viên sinh năm 1982 luôn ưu ái những trang phục đơn giản nhưng tinh tế, vừa tôn vóc dáng, vừa khẳng định phong cách sành điệu. Trong tủ đồ của cô, quần dài luôn chiếm vị trí ưu tiên: từ quần tây thanh lịch đến quần jeans phóng khoáng, kiểu dáng nào cũng dễ dàng chinh phục, giúp Anne toát lên vẻ ngoài sang trọng và hiện đại. Ngắm loạt công thức phối đồ của cô, chị em chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều bí quyết, đặc biệt là các quý cô công sở sẽ càng mê mẩn phong cách thanh lịch mà vẫn luôn mới mẻ, không bao giờ nhàm chán.

Một trong những công thức ưa thích của Anne Hathaway là kết hợp blazer cùng quần dài denim tối giản. Chỉ với những món trang phục cơ bản, cô vẫn toát lên vẻ thời thượng, trang nhã mà không cần phối đồ cầu kỳ. Chiếc quần dài tưởng chừng đơn giản lại là "vũ khí" giúp tôn vóc dáng, kéo dài đôi chân, đồng thời hoàn thiện phong cách hiện đại, dễ ứng dụng cho nhiều hoàn cảnh.

Diện quần suông, Anne Hathaway thường ưu ái phối cùng giày cao gót để tôn vóc dáng. Trong một dịp dạo phố, cô chọn quần jeans suông kết hợp áo sát nách, mang đến vẻ ngoài thoải mái, phóng khoáng nhưng vẫn rất sành điệu và tinh tế.

Diện quần dài cả tuần liền mà chẳng sợ nhàm chán chính là phong cách của Anne Hathaway. Cô chọn set kẻ thanh lịch với áo gile và quần ống rộng bó gấu, tạo vẻ ngoài sành điệu, sang xịn. Chăm diện quần dài nhưng mỗi set đồ của cô luôn mới mẻ, thời thượng và đầy cảm hứng thời trang.

Blazer vốn là "cặp bài trùng" hoàn hảo với mọi kiểu quần dài, từ quần tây thanh lịch đến quần jeans năng động. Anne Hathaway cũng tận dụng tuyệt chiêu này khi chọn blazer xám để kết hợp cùng chiếc quần cùng tông màu, tạo nên tổng thể vừa hài hòa, vừa sang trọng, mang đến vẻ ngoài sành điệu mà vẫn rất tinh tế.

Mặc đẹp quanh năm với hàng loạt kiểu quần dài là điều quá dễ dàng với Anne Hathaway. Trong những ngày se lạnh, cô chọn áo khoác dạ dài kết hợp quần jeans năng động, không quên đội thêm chiếc mũ nồi tinh tế để tạo điểm nhấn nổi bật, đúng tinh thần casual vừa cổ điển vừa sang trọng.

Trong vô vàn mẫu quần dài, quần suông trắng luôn là item đẹp bất bại, dễ phối đồ lại tôn dáng tuyệt đối. Diện mẫu quần này, Anne Hathaway chọn kết hợp cùng cardigan trắng, tạo nên set "full trắng" thời thượng, thanh lịch, mỗi bước đi đều nổi bật giữa phố.

