Điều Lương Thùy Linh không thể giấu

Trong dàn hậu Việt, Lương Thùy Linh luôn là cái tên được nhắc đến với hai chữ “hoàn hảo”. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2019, người đẹp gốc Cao Bằng gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc, hình thể mà còn bởi thành tích học tập xuất sắc cùng khí chất sang trọng, hiện đại, thần thái chuẩn “hoa hậu tri thức”.

Thế nhưng giữa muôn vàn điểm sáng ấy, vẫn có một điều mà Lương Thùy Linh dù muốn cũng chẳng thể giấu nổi. Đó chính là đôi chân dài miên man, được xem là “báu vật hình thể” của showbiz Việt. Với chiều dài siêu ấn tượng, lên đến 1m22, nàng hậu sinh năm 2000 nhiều lần góp mặt trong top 3 mỹ nhân có đôi chân dài nhất Vbiz. Cũng nhờ lợi thế vóc dáng đáng mơ ước này, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Lương Thùy Linh luôn khiến khán giả phải trầm trồ. Dù là trên thảm đỏ, trong khung hình tạp chí, đôi chân dài ấn tượng vẫn luôn chiếm trọn spotlight, giúp cô ghi điểm tuyệt đối về thần thái và phong cách.

Không chỉ gây ấn tượng trong những bộ cánh lộng lẫy, style đời thường của Lương Thùy Linh cũng khiến chị em phải trầm trồ bởi khả năng tôn dáng khéo léo và khai thác triệt để lợi thế đôi chân 1m22. Những outfit giản dị như quần jeans, short hay váy suông đều được nàng Hậu phối tinh tế để vừa thanh lịch, hiện đại lại vừa khoe khéo đôi chân thẳng tắp. Chị em hoàn toàn có thể tham khảo phong cách của Lương Thùy Linh để học cách mặc đẹp, tôn dáng mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên, cuốn hút trong mọi hoàn cảnh nhé!

Quần jeans là một trong những item được Lương Thùy Linh yêu thích và thường xuyên diện trong những bức hình khoe street style trên trang cá nhân. Item tưởng chừng “kín như bưng” này lại giúp cô tôn triệt để lợi thế hình thể, đặc biệt là đôi chân “kiếm Nhật” thẳng tắp, nuột nà. Mỗi lần nàng hậu xuất hiện với quần jeans, dù là phối cùng trang phục nào thì tổng thể vẫn toát lên vẻ năng động và thời thượng.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Quần jeans ống loe

Chiếc đầm lụa dáng dài cổ yếm mà Lương Thùy Linh diện được chị em thi nhau hỏi thông tin vì quá đỗi quyến rũ, kiêu sa mà vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Chất liệu lụa mềm mại ôm nhẹ theo từng đường cong, kết hợp với thiết kế cổ yếm tôn bờ vai thon và phần cổ cao thanh thoát, khiến tổng thể càng thêm cuốn hút. Chị em có thể tham khảo item này diện đi chơi, đi dạo phố đều siêu xinh và hợp.

Nơi mua: Lumie Concepts

Một set đồ diện thu rất đáng để chị em tham khảo từ Lương Thùy Linh chính là combo áo sơ mi mix cardigan phối cùng quần short trắng – vừa thanh lịch, vừa trẻ trung mà vẫn đủ ấm áp trong những ngày giao mùa. Sự kết hợp giữa gam màu trung tính và phom dáng thoải mái mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế. Điểm cộng lớn nằm ở cách nàng hậu khéo léo tạo nên tổng thể cân bằng: kín đáo nhưng vẫn phảng phất nét gợi cảm, nữ tính vừa đủ để hút ánh nhìn.

Một set đồ khác không thể bỏ qua trong tủ quần áo đời thường của Lương Thùy Linh chính là áo tank top phối cùng chân váy ngắn. Sự kết hợp tưởng đơn giản này lại phát huy tối đa lợi thế đôi chân dài 1m22 của nàng Hậu, giúp tổng thể vóc dáng trông thon gọn, cao ráo hơn hẳn.

Áo tank top ôm sát vừa vặn, kết hợp cùng chân váy ngắn cạp cao tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, năng động mà vẫn gợi cảm vừa phải. Đây cũng là set đồ lý tưởng cho những buổi dạo phố, cà phê hoặc những ngày trời thu nắng nhẹ, giúp chị em tỏa sáng ngay cả trong những outfit giản dị nhất.

Khi diện đầm lụa cúp ngực với chi tiết hở lưng, Lương Thùy Linh tỏa ra vẻ kiêu sa, gợi cảm nhưng vẫn tinh tế. Chất liệu lụa mềm mại ôm theo đường cong cơ thể cùng gam màu xanh nhã nhặn khiến cô nàng sang trọng, quý phái như “nàng thơ hiện đại”. Chị em có thể tham khảo kiểu dáng cúp ngực hở lưng này cho những dịp dự tiệc hay buổi hẹn sang trọng, vừa giúp tôn dáng, vừa mang đến vẻ ngoài nữ tính, cuốn hút mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

Gợi ý sản phẩm tương tự: Đầm lụa cúp ngực



