4 mẫu áo blazer đi đâu cũng gặp trong mùa đông này

Mùa đông 2025 đang đến gần và thời trang mùa lạnh luôn mang đến những lựa chọn tinh tế, sang trọng và đa dạng cho các quý cô yêu thích sự thanh lịch. Một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông chính là áo blazer. Với sự phát triển không ngừng của ngành công nghiệp thời trang, áo blazer không chỉ giữ vững vị trí quan trọng mà còn không ngừng thay đổi để phù hợp với xu hướng mới.

Dưới đây là 4 xu hướng áo blazer mùa đông 2025, mang lại vẻ đẹp thanh lịch và cuốn hút cho các quý cô.

Áo blazer màu nâu

Áo blazer màu nâu là một trong những lựa chọn nổi bật trong mùa đông này. Với gam màu ấm áp, áo blazer nâu mang lại sự sang trọng và quý phái, đồng thời có khả năng tôn lên làn da và vẻ ngoài của người mặc. Màu nâu cũng là một lựa chọn dễ dàng kết hợp với nhiều tông màu khác nhau, giúp các quý cô có thể thoải mái phối đồ mà không sợ mắc lỗi. Đặc biệt, áo blazer màu nâu khi kết hợp với quần jeans xanh denim sẽ tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy cuốn hút. Sự kết hợp này mang đến vẻ đẹp thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm cho đến đi chơi cuối tuần.

Áo blazer màu nâu cũng đặc biệt phù hợp cho những ai muốn có một vẻ ngoài tinh tế mà không quá cầu kỳ. Với chất liệu vải dày dặn, chiếc áo sẽ giữ ấm tốt trong những ngày se lạnh của mùa đông, đồng thời vẫn mang lại phong thái nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực.

Áo blazer da lộn

Blazer da lộn là một trong những món đồ không thể bỏ qua trong mùa đông năm nay. Vốn nổi bật với chất liệu mềm mại và ấm áp, áo blazer da lộn mang đến vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn không kém phần trang nhã. So với chất liệu da bóng, da lộn mang đến cảm giác dịu dàng, dễ chịu hơn, đồng thời tạo nên vẻ đẹp cổ điển nhưng không hề lỗi thời.

Với các tín đồ yêu thích phong cách vintage hay bohemian, áo blazer da lộn chính là lựa chọn lý tưởng. Không những thế, màu sắc của áo blazer da lộn cũng rất đa dạng, từ nâu đất, camel đến xám tro, dễ dàng kết hợp với các trang phục khác như chân váy midi, quần jeans hay những chiếc đầm dạ hội thanh lịch.

Áo blazer da lộn sẽ giúp bạn tỏa sáng trong những ngày mùa đông mà vẫn giữ được sự thoải mái, không quá gò bó. Nếu bạn muốn tạo điểm nhấn cho bộ trang phục của mình, hãy thử phối áo blazer da lộn với những phụ kiện như kính mát to bản hay túi xách da đậm màu.

Áo blazer màu be

Nếu bạn yêu thích sự nhẹ nhàng và thanh tao, áo blazer màu be chính là lựa chọn lý tưởng cho mùa đông năm nay. Màu be không chỉ phù hợp với mọi tông da mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và không hề kém phần sang trọng. Đây là gam màu trung tính, rất dễ phối đồ mà lại không bao giờ lỗi thời.

Áo blazer màu be có thể kết hợp với những món đồ đơn giản như áo len, quần jeans hoặc chân váy dài để tạo nên phong cách tinh tế, thanh lịch. Sự kết hợp giữa sự nhẹ nhàng của màu sắc và những đường cắt may tỉ mỉ sẽ tạo nên một tổng thể vừa sang trọng lại vừa trẻ trung. Mùa đông năm nay, màu be còn trở thành biểu tượng của phong cách tối giản, được hội sành mặc ưa chuộng.

Ngoài ra, màu be cũng rất dễ phối hợp với các tông màu trầm như nâu, xám hay xanh dương, mang đến cho người mặc một vẻ ngoài tự nhiên, dễ gần nhưng vẫn toát lên sự cuốn hút lạ kỳ.

Áo blazer màu đen

Không có gì phải bàn cãi khi nói rằng áo blazer màu đen là lựa chọn cổ điển, không bao giờ lỗi mốt trong thời trang mùa đông. Sự tối giản trong màu sắc của áo blazer đen giúp dễ dàng kết hợp với nhiều trang phục khác nhau, từ trang phục công sở cho đến những buổi hẹn hò hay dạo phố. Áo blazer đen luôn tạo cảm giác thanh lịch và quyền lực, đồng thời giúp người mặc nổi bật một cách tinh tế.

Khi phối cùng với quần jeans xanh hoặc quần ống rộng, áo blazer màu đen mang đến một tổng thể hoàn hảo, vừa cá tính lại vừa thoải mái. Bạn có thể dễ dàng tạo ra một phong cách thời thượng mà vẫn đầy lôi cuốn chỉ với một chiếc áo blazer màu đen đơn giản.

Áo blazer đen cũng là món đồ dễ dàng biến hóa, từ những buổi gặp gỡ công việc đến những dịp quan trọng, từ những buổi dạo phố cuối tuần đến những bữa tiệc sang trọng. Với chất liệu vải như len, tweed hay wool, áo blazer đen có thể giữ ấm cơ thể trong mùa đông mà vẫn đảm bảo vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm