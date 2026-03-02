Diễn viên Quỳnh Lam chính thức trở thành đại sứ thương hiệu Seoul Center

Dấu mốc chiến lược: Diễn viên Quỳnh Lam trở thành đại sứ thương hiệu Seoul Center

Buổi sáng ngày 26/02/2026, lễ ký kết đại sứ thương hiệu giữa Seoul Center và “Nữ hoàng phim xưa” Quỳnh Lam - diễn ra trong bầu không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược phát triển thương hiệu.

Lễ ký kết đại sứ thương hiệu Seoul Center diễn ra trong không khí trang trọng, đầy cảm xúc

Chị Huỳnh Như Lam - Tổng giám đốc Thẩm mỹ viện Seoul Center tự hào chia sẻ: “Sự đồng điệu trong quan điểm về vẻ đẹp chân thật, lâu dài chính là nền tảng để chúng tôi lựa chọn nữ diễn viên Quỳnh Lam là người đại diện cho hành trình lan tỏa sứ mệnh: ‘Làm đẹp cho người - Làm đẹp cho đời’. Bởi hình ảnh một người phụ nữ giữ gìn nhan sắc theo cách bền vững, không phô trương và luôn hướng đến những giá trị tích cực trong cuộc sống chính là tinh thần mà Seoul Center theo đuổi suốt 15 năm qua nhằm nâng tầm trải nghiệm làm đẹp cho phụ nữ Việt.”

Tổng giám đốc Seoul Center - bà Huỳnh Thị Như Lam chia sẻ về việc lựa chọn Quỳnh Lam làm đại sứ thương hiệu

Tại buổi lễ, diễn viên Quỳnh Lam đã có những chia sẻ về quyết định đồng hành cùng Seoul Center với vai trò đại sứ thương hiệu: “Lam luôn tin rằng vẻ đẹp bền vững đến từ việc chăm sóc đúng cách và trân trọng giá trị nguyên bản của mình. Khi tìm hiểu về hành trình phát triển của Seoul Center, Lam cảm nhận được sự đồng điệu rất rõ trong triết lý làm đẹp - hướng đến sự tự nhiên, lâu dài và nhân văn. Vì vậy, khi nhận lời trở thành đại sứ thương hiệu, Lam không chỉ xem đây là một vai trò đại diện hình ảnh, mà là một hành trình đồng hành cùng Seoul Center lan tỏa và truyền cảm hứng để phụ nữ Việt yêu thương bản thân nhiều hơn, tự tin hơn và luôn gìn giữ vẻ đẹp theo cách an toàn, bền vững.”

“Nữ hoàng phim xưa” - diễn viên Quỳnh Lam xinh đẹp rạng rỡ trong lễ ký kết đại sứ thương hiệu Seoul Center

Từ dấu ấn thương hiệu đến hành trình nhân ái: Nhà sản xuất Thái Phan Thành Bình công bố sản xuất mùa 2 chương trình “Điều Ước Của Mẹ”

Trong không khí hân hoan và tự hào của buổi lễ, một thông tin đặc biệt khiến sự kiện trở nên ý nghĩa hơn khi Chủ tịch Seoul Center- Nhà sản xuất Thái Phan Thanh Bình chính thức xác nhận tiếp tục sản xuất mùa 2 chương trình truyền hình thiện nguyện thực tế “Điều Ước Của Mẹ”.

Nhà sản xuất Thái Phan Thanh Bình xác nhận tiếp tục sản xuất mùa 2 chương trình thiện nguyện “Điều Ước Của Mẹ”

“Điều Ước Của Mẹ” là chương trình truyền hình thực tế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng đến việc hỗ trợ những người phụ nữ đang gánh vác gia đình trong hoàn cảnh khó khăn. Sau mùa 1 gồm 21 tập phát sóng, chương trình đã góp phần thay đổi 42 hoàn cảnh, trao đi tổng giá trị hỗ trợ lên đến 3,5 tỷ đồng cùng 100 suất học bổng toàn phần dành cho các em nhỏ.

Phát biểu tại sự kiện, Nhà sản xuất Thái Phan Thanh Bình khẳng định việc tiếp tục thực hiện mùa 2 là bước nối dài sứ mệnh lan tỏa yêu thương: “Đối với tôi, ‘Điều Ước Của Mẹ’ không đơn thuần là một chương trình truyền hình, mà còn là hành trình gieo những hạt giống thiện lành vào cuộc sống. Việc tiếp tục thực hiện mùa 2 trong năm 2026 là cam kết của tôi rằng hành trình ấy sẽ không dừng lại để mang lại cơ hội thay đổi cuộc đời cho thật nhiều gia đình.”

Trong buổi lễ, nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên xác nhận tiếp tục đồng hành cùng “Điều Ước Của Mẹ” mùa 2 với vai trò MC

Đồng hành cùng chương trình ngay từ mùa đầu tiên với vai trò nhà tài trợ chính, Tổng Giám đốc Seoul Center - bà Huỳnh Thị Như Lam cũng chia sẻ về quyết định tiếp tục hỗ trợ mùa 2 với mong muốn lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Buổi lễ khép lại trong niềm tin và kỳ vọng về một chặng đường mới - nơi Quỳnh Lam sẽ cùng Seoul Center lan tỏa vẻ đẹp tự nhiên, tích cực; và nơi “Điều Ước Của Mẹ” mùa 2 tiếp tục viết tiếp những câu chuyện đầy xúc động về tình mẫu tử, nghị lực và hy vọng.