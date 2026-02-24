Nữ vận động viên quần vợt Emma Raducanu trở thành đại sứ thương hiệu toàn cầu của UNIQLO

UNIQLO, thương hiệu thời trang bán lẻ toàn cầu đến từ Nhật Bản, chính thức công bố hợp tác cùng Emma Raducanu, nữ vận động viên quần vợt hàng đầu nước Anh, nhà vô địch giải US Open 2021 - đồng thời là nữ tay vợt người Anh đầu tiên giành danh hiệu Grand Slam đơn nữ kể từ năm 1977. Raducanu sẽ trở thành Tân Đại sứ Thương hiệu Toàn Cầu của UNIQLO và sẽ đại diện cho UNIQLO tại tất cả các giải đấu quần vợt, bắt đầu từ giải Indian Wells Open tại Mỹ vào tháng 03 năm nay.

Raducanu sẽ phối hợp cùng các Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu khác của UNIQLO, bao gồm huyền thoại quần vợt Roger Federer, huyền thoại quần vợt xe lăn Shingo Kunieda, và nữ diễn viên đoạt giải Oscar Cate Blanchett, để lan tỏa triết lý LifeWear của UNIQLO, đề cao hành trình không ngừng theo đuổi sự xuất sắc, đóng góp tích cực cho xã hội và tiếp sức cho thế hệ tương lai. Cô cũng sẽ chủ động tham gia vào quá trình phát triển các thiết kế lẫn công năng trang phục thi đấu trên sân.

Nhân dịp công bố hợp tác, Raducanu chia sẻ: “Tôi rất vui khi gia nhập UNIQLO và được đồng hành cùng đội ngũ Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu tuyệt vời của thương hiệu. UNIQLO và tôi có nhiều điểm tương đồng về các giá trị cũng như góc nhìn đối với cuộc sống, văn hóa và xã hội. Tôi háo hức được lan tỏa triết lý LifeWear đến với nhiều người hơn qua sự nghiệp quần vợt của mình và cùng với mọi người tại UNIQLO truyền cảm hứng, gắn kết với người trẻ ở khắp mọi nơi.”

Phát biểu về thông tin này, ông Koji Yanai, Tổng Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing, cho biết: “Chúng tôi vinh dự chào đón cô Emma Raducanu gia nhập UNIQLO với vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu. Ngay cả khi đối mặt với nhiều áp lực, cô ấy vẫn luôn cho thấy tư duy bản lĩnh, chủ động và tinh thần quyết tâm chinh phục mọi thử thách. Bên ngoài sân đấu, Emma còn là một người trẻ thông minh, ham học hỏi, trân trọng sự gắn kết với gia đình và bạn bè. Chúng tôi tin rằng Emma sẽ là một đại sứ xuất sắc và mong chờ được cùng cô ấy tạo nên những thay đổi tích cực trên thế giới.”

Trong vai trò Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO, vai trò trọng tâm của Raducanu là đại diện cho thương hiệu UNIQLO và đưa triết lý LifeWear đến với đông đảo công chúng quốc tế thông qua hành trình thi đấu quần vợt của cô. Cô sẽ chủ động tham gia vào quá trình thiết kế trang phục thi đấu, đồng thời góp mặt trong các hoạt động gắn kết cộng đồng toàn cầu. Điển hình là các sự kiện huấn luyện thuộc Chương trình Phát triển Thế hệ trẻ của UNIQLO dành cho các vận động viên trẻ tài năng hoặc các bạn trẻ đến từ các khu vực cần được hỗ trợ. Bên cạnh đó, Emma cũng đồng hành cùng UNIQLO trong các dự án hỗ trợ cộng đồng thông qua các sáng kiến “Peace for All” và “The Heart of LifeWear”.

Giới thiệu về Chương trình Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO

UNIQLO thiết lập quan hệ hợp tác cùng những cá nhân xuất sắc hàng đầu thế giới nhằm lan tỏa hình ảnh thương hiệu và triết lý LifeWear trên phạm vi toàn cầu. Tương đồng với những giá trị cốt lõi của UNIQLO, các Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu luôn sẵn sàng đón nhận thử thách để chinh phục những đỉnh cao mới. Họ là những biểu tượng nhận được sự ngưỡng mộ bởi sự chính trực, bản lĩnh, cùng tinh thần lạc quan, sự tôn trọng và khiêm nhường dành cho cộng đồng.

UNIQLO kết hợp những góc nhìn chuyên môn từ các Đại sứ cùng các công nghệ độc quyền tiên tiến nhất để tạo ra những trang phục không chỉ hỗ trợ tối đa cho hiệu suất vận động của mọi người, mà còn mang lại sự thoải mái và tính tiện dụng vượt bậc cho cuộc sống hàng ngày của khách hàng. Bên cạnh đó, UNIQLO còn đồng hành cùng các Đại sứ trong việc thúc đẩy các sáng kiến gắn kết và phát triển cộng đồng trên toàn thế giới.

Bên cạnh Emma Raducanu, danh sách các Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO hiện nay bao gồm: Roger Federer (Quần vợt), Kei Nishikori (Quần vợt), Shingo Kunieda (Quần vợt xe lăn), Gordon Reid (Quần vợt xe lăn), Ayumu Hirano (Trượt tuyết), Adam Scott (Golf) và Cate Blanchett (Diễn viên).



