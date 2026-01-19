Là đại sứ ngồi hàng đầu fashion show, Jung Hae In vẫn bị cô lập vì là trai châu Á?

Ngày 17/1, Jung Hae In tiếp tục góp mặt tại show Dolce & Gabbana Men Fall/Winter 2026 tổ chức tại Milan với tư cách đại sứ thương hiệu. Đây là lần thứ ba nam diễn viên Hàn Quốc tham dự show thời trang nam của nhà mốt Italy, cho thấy mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai bên.

Ảnh Dolce & Gabbana

Xuất hiện tại sự kiện, Jung Hae In lựa chọn phiên bản ấm áp hơn của look số 64 thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026. Tổng thể trang phục mang tông trắng toàn tập với blazer hai hàng khuy phối cùng sơ mi, được styling kín đáo nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, đúng tinh thần Dolce & Gabbana. Chiếc blazer được cài gọn gàng, trong khi sơ mi lụa khẽ mở vài nút, vừa đủ để lộ vòng cổ vàng ánh kim cùng ghim cài ve áo, chi tiết nhỏ nhưng tạo điểm nhấn tinh tế. Bản phối này gợi nhớ đến hình ảnh quý ông Italy cổ điển: lịch lãm, chừng mực nhưng vẫn phảng phất nét gợi cảm đặc trưng của Dolce & Gabbana.

Bộ suit trắng không chỉ giúp Jung Hae In nổi bật giữa không gian mùa đông Milan mà còn tôn lên làn da sáng và thần thái điềm đạm vốn là "đặc sản" của anh. So với những lần xuất hiện trước đây, lựa chọn lần này có phần an toàn, nhưng Jung Hae In đã xử lý khá trọn vẹn.

Ảnh: @cy___jo, Ảnh: Alessia Belotti

Tuy nhiên, tâm điểm bàn luận của cư dân mạng quốc tế lại không nằm ở trang phục, mà đến từ khoảnh khắc Jung Hae In ngồi trên hàng ghế front row. Nam diễn viên được xếp ngồi giữa hai ngôi sao nam phương Tây là Benson Boone - ca sĩ người Mỹ, và Kerem Bürsin - diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng với bộ phim Sen Çal Kapımı.

Khoảnh khắc lạc lõng của Jung Hae In khi bị kẹp giữa 2 chàng trai Tây cao lớn (Nguồn @gq).

Trong các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Benson Boone và Kerem Bürsin liên tục trò chuyện, cười đùa với nhau, thậm chí nghiêng người qua Jung Hae In để nói chuyện, khiến nam diễn viên Hàn Quốc rơi vào tình huống khá khó xử. Anh ngồi thẳng lưng, hướng ánh nhìn về phía sân khấu, gần như không có cơ hội tham gia vào câu chuyện.

Ảnh @gq

Một bình luận gây chú ý viết: "Why put an Asian guy in the middle of all this people. He sticks out like a sore thumb" (Sao lại đặt một anh châu Á vào giữa đám người này vậy trời. Nhìn anh ấy lạc quẻ thấy rõ luôn). Dù cách diễn đạt có phần kém tế nhị, nhưng nhiều người cho rằng bình luận này phản ánh đúng tình huống mà Jung Hae In phải đối mặt.

Bên dưới là hàng loạt bình luận thể hiện sự đồng cảm: "Thái độ kỳ vậy", "Tội nghiệp người ở giữa" hay "Họ không ngó ngàng chút nào tới anh chàng ngồi giữa, tội cho anh ấy"... Không ít người cho rằng việc hai ngôi sao phương Tây gần như phớt lờ người ngồi cạnh là hành vi thiếu tinh tế, đặc biệt trong một sự kiện mang tính quốc tế.

Ở những góc quay khác, có thể thấy hàng ghế đầu của show Dolce & Gabbana được xếp khá sát. Benson Boone và Kerem Bürsin đều có vóc dáng cao lớn, ngồi khá thoải mái với tư thế mở rộng, vô tình khiến Jung Hae In người ngồi giữa phải thu mình lại.

Với chiều cao khoảng 1m78, Jung Hae In không hề thấp, nhưng khi đặt cạnh Benson Boone (1m85) và Kerem Bürsin (1m87), cộng thêm vóc dáng mảnh khảnh đặc trưng của người châu Á, anh trông nhỏ nhắn hơn rõ rệt. Việc bị "kẹp" giữa hai người đàn ông cao lớn đang trò chuyện sôi nổi khiến hình ảnh Jung Hae In trên hàng ghế VIP càng thêm phần lạc lõng.

Ảnh @outpump

Nhiều fan cho rằng lỗi không hoàn toàn nằm ở các khách mời, mà xuất phát từ cách sắp xếp thiếu tinh tế của ban tổ chức. Với tư cách là đại sứ chính thức, Jung Hae In đáng lẽ nên được bố trí ở vị trí thuận lợi hơn, hoặc ít nhất là ngồi cạnh những khách mời châu Á khác để dễ tương tác. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là rào cản ngôn ngữ. Benson Boone và Kerem Bürsin đều sử dụng tiếng Anh trôi chảy, trong khi Jung Hae In dù có thể giao tiếp cơ bản nhưng không thật sự tự tin trong môi trường đông đúc và ồn ào như fashion show.

Dù rơi vào tình huống không mấy dễ chịu, Jung Hae In vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và lịch sự. Không tỏ ra khó chịu, không phản ứng thái quá, anh tiếp tục tập trung theo dõi show diễn, khiến nhiều fan càng thêm yêu mến.

Nhiều ý kiến cho rằng các thương hiệu thời trang quốc tế cần chú trọng hơn đến việc sắp xếp chỗ ngồi, đặc biệt với những đại sứ đến từ châu Á - thị trường đang đóng góp doanh thu khổng lồ cho ngành công nghiệp xa xỉ.