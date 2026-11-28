Từ màn ảnh nhỏ giờ vàng đến sàn diễn thời trang chuyên nghiệp, Camy Khánh An tiếp tục ghi dấu ấn với hình ảnh đầy mới mẻ. Cô bé hot kid đang gây sốt với vai diễn bé Mai - con gái của bố Toản (diễn viên Duy Hưng đảm nhận) trong bộ phim "Căn nhà không mái che" lần này không xuất hiện trong những cảnh quay cùng đoàn làm phim mà tự tin sải bước trên sàn catwalk.

Bé Camy Khánh An trên thảm đỏ khai mạc Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam.

Tại Aquafina Vietnam International Fashion Week 2026, Camy Khánh An mang đến một màu sắc khác biệt khi góp mặt trong bộ sưu tập "Patterns of Life" – CANIFA by LE HA, cho thấy sự đa tài, phong thái tự tin và khả năng biến hóa linh hoạt của một gương mặt nhí đầy triển vọng.

Bé Camy Khánh An thể hiện khả năng catwalk trên sàn diễn trước giờ lên sóng.

Đáng chú ý, sàn diễn lần này còn có sự góp mặt của Minh Xíu - gương mặt nhí cũng xuất hiện trong bộ phim "Căn nhà không mái che". Tạm rời những thước phim trên sóng giờ vàng VTV, Minh Xíu mang đến hình ảnh mới mẻ với phong thái tự tin, năng động cùng những bước catwalk đầy cuốn hút.

Cùng với Camy Khánh An, Minh Xíu, show diễn còn có quán quân Model Kid Vietnam 2026 - bé Lâm Nhi trong vai trò First Face. Với thần thái rạng rỡ, những bước catwalk tự tin cùng phong cách trình diễn hồn nhiên nhưng không kém phần chuyên nghiệp, Lâm Nhi và các người mẫu nhí đã mang đến gam màu tươi sáng đầu tiên cho bức tranh thời trang đa thế hệ của Canifa.

Quán quân Model Kid Vietnam 2026 - bé Lâm Nhi trong vai trò First Face.

Sàn diễn còn có sự góp mặt của cặp chị em Song Lam: Tuệ Lam và Hiểu Lam, hai gương mặt mẫu nhí từng tham gia Model Kid Vietnam 2026. Nếu cô chị Tuệ Lam, Á quân Model Kid Vietnam 2026, gây ấn tượng với phong thái trình diễn tự tin, chuyên nghiệp thì cô em gái Hiểu Lam lại thu hút ánh nhìn bởi thần thái sắc lạnh, cá tính cùng biểu cảm đầy cuốn hút.

Hai chị em Song Lam trên sàn diễn của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam.

Mỗi người một màu sắc riêng, hai chị em đã mang đến những dấu ấn thú vị trên sàn diễn bộ sưu tập "Patterns of Life" - CANIFA by LE HA tại Aquafina Vietnam International Fashion Week 2026.

Khoảnh khắc kết show vô cùng đáng yêu của các hot kid tham gia trình diễn BST "Patterns of Life" - CANIFA by LE HA.

Khép lại show diễn là khoảnh khắc thăng hoa khi hơn 100 người mẫu thuộc nhiều thế hệ cùng sải bước trên sàn runway, tạo nên một màn kết đầy ấn tượng và giàu cảm xúc. Từ bản lĩnh trình diễn của TyhD Thùy Dương, nguồn năng lượng trẻ trung của bộ ba Quán quân, Á quân Vietnam’s Next Top Model 2025- Mai Hoa, Mỹ Ngân, Giang Phùng đến nét hồn nhiên, rạng rỡ của dàn mẫu nhí, mỗi thế hệ mang đến một sắc thái riêng nhưng không hề lạc nhịp.

Chính sự cộng hưởng giữa những cá tính khác biệt đã làm nên một bức tranh thời trang đa diện, khắc họa trọn vẹn tinh thần “Khác Kiểu, Chung Chất” và truyền tải đầy cảm xúc thông điệp “Khác nhịp, chung nhà” mà CANIFA by LE HA gửi gắm qua bộ sưu tập lần này.



