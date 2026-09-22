Diện sơ mi ren cổ choàng cùng chân váy da: Công thức old money mềm mại mà cuốn hút

Chỉ với một chi tiết ren phủ nhẹ ở phần vai, chiếc áo mang đến cảm giác nữ tính, cổ điển nhưng không hề "bánh bèo", rất hợp với những cô nàng theo đuổi vẻ ngoài thanh lịch và có gu.

Điểm đắt giá nhất nằm ở phần cổ choàng ren bản lớn. Họa tiết ren mảnh tạo độ thoáng và chiều sâu cho tổng thể, đồng thời làm dịu đi nét nghiêm túc vốn có của sơ mi dài tay. Phần dây buộc trước ngực có thể thả tự nhiên để tạo vẻ phóng khoáng, hoặc thắt thành nơ nhỏ khi muốn diện mạo chỉn chu, lãng mạn hơn. Đây cũng là kiểu chi tiết giúp gương mặt trở nên sáng và thu hút ánh nhìn mà không cần quá nhiều trang sức cầu kỳ.

Với phom dáng hơi suông, chiếc sơ mi này đặc biệt thân thiện với nhiều vóc dáng. Phần tay áo rủ nhẹ giúp che bắp tay, trong khi chất liệu mềm tạo cảm giác thanh thoát, không cứng nhắc. Bạn có thể sơ vin gọn để tôn eo, hoặc để buông ngoài quần jeans, chân váy dài cho những ngày cần một vẻ ngoài nhẹ nhàng, thư thả.

Gam trắng kem hoặc be sữa là lựa chọn dễ mặc nhất. Màu sắc có độ trầm vừa phải, không chói, giúp làn da trông tươi tắn và mang lại cảm giác sang trọng kiểu quiet luxury. Để tạo sự tương phản hài hòa, hãy phối áo cùng chân váy chữ A màu nâu chocolate như trong ảnh. Chất liệu da của chân váy giúp cân bằng nét mềm mại của ren, khiến set đồ có chiều sâu và phù hợp từ văn phòng đến buổi hẹn cà phê cuối tuần.

Ngoài chân váy da, sơ mi ren cổ choàng cũng rất hợp với quần âu ống đứng màu nâu, xám than hoặc xanh navy. Một đôi giày loafer, giày slingback mũi nhọn hay boots cổ thấp là đủ để hoàn thiện diện mạo. Nếu muốn theo đuổi phong cách old money, hãy ưu tiên túi da dáng hộp tối giản, kính râm gọng mảnh và khuyên tai ngọc trai nhỏ. Điều quan trọng là tiết chế phụ kiện, bởi bản thân phần ren và dây nơ đã là điểm nhấn nổi bật.

Không quá phô trương nhưng vẫn đủ cuốn hút, sơ mi ren cổ choàng là món đồ đáng có cho những ngày đầu thu: nữ tính, thanh lịch và dễ biến tấu theo nhiều hoàn cảnh.