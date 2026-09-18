Sau màn ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Milan FW 2026 hồi tháng 2 đầu năm, Gucci Primavera - bộ sưu tập runway đầu tay của Giám đốc Sáng tạo Demna - đã chính thức cập bến TP.Hồ Chí Minh. Tiếp nối sức nóng từ sự kiện ra mắt tại Thái Lan nơi có sự góp mặt của 2 đại diện Việt Nam là Chi Pu và HURRYKNG, tối 17/9 sự kiện của Gucci Việt Nam quy tụ đông đảo dàn sao Vbiz như Lan Khuê, Bùi Lan Hương, Han Sara, Ánh sáng AZA. Về phía hội Anh Trai bên cạnh HURRYKNG còn có Song Luân, JSOL, Thể Thiên...

Một trong hai mảnh ghép cho màn đọ sắc của đêm tiệc một lần nữa thuộc về Chi Pu, người còn lại gọi tên Ninh Dương Lan Ngọc khi cặp chị em xuất hiện trong hai sắc thái thời trang đối lập.

Cặp bài trùng Chi Pu và Lan Ngọc lại khiến hội fan "đứng ngồi không yên" với khung hình gấp đôi nhan sắc và tương tác siêu đáng yêu tại sự kiện Gucci (Clip: Check Chi).

Nếu như tại Bangkok, Chi Pu từng làm mê hoặc với vẻ ngoài kiêu sa, lộng lẫy trong chiếc minidress lấp lánh thì ở sự kiện mới đây, "mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam" đã có màn lột xác bất ngờ. Khoác lên mình thiết kế thứ 26 từ Primavera, Chi Pu làm mới diện mạo thành một "điệp viên" bí ẩn và quyền lực.

Set jacket dress chất liệu da bóng ôm sát với đường cut-out giữa ngực cùng chi tiết xẻ tà cao tôn trọn vóc dáng quyến rũ. Kiểu tóc uốn vồng ngắn mang hơi hướng cổ điển kết hợp cùng chiếc túi xách họa tiết GG Monogram khóa Horsebit càng làm tăng thêm nét sắc sảo, hầm hố cho tổng thể của Chi Pu.

Chi Pu hóa "điệp viên" bí ẩn với Look 26 - set jacket dress da đen xẻ ngực cá tính.

Về phía Lan Ngọc, "ngọc nữ" mang đến một làn gió bí ẩn nhưng tươi sáng hơn với look số 2 - mẫu váy body trắng với cổ cao tinh tế. Đi kèm trang phục là mẫu túi xách Gucci sắc trắng đồng điệu, tạo nên một diện mạo tinh khôi, tối giản nhưng vô cùng sang trọng.

Lan Ngọc đốn tim fan với outlook all-white đến sự kiện.

Đứng chung một khung hình, sự đối lập giữa hai tone màu đen - trắng cùng hai định hướng phong cách khác biệt đã biến Chi Pu và Lan Ngọc thành cặp đôi "Hắc bạch công chúa" chiếm trọn spotlight đêm tiệc. Vốn giữ mối quan hệ thân thiết nhiều năm trong nghề, hai mỹ nhân không chỉ tương tác ăn ý trước ống kính mà còn có những khoảnh khắc đùa giỡn hài hước, tự nhiên khiến hội người hâm mộ thích thú. Sự tương phản không chỉ không làm dẫm chân mà còn tôn được lẫn nhau, biến cặp bài trùng này thành điểm sáng ấn tượng nhất tiệc thời trang đêm qua.

Cặp "chị chị em em" bùng nổ thị giác với hai sắc thái đối lập.

Ảnh: TikTok