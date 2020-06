Diện quần jeans mà quên tăm tia 7 kiểu áo trendy sau thì chẳng trách style mùa hè của bạn không phất lên được

Công thức quần jeans + áo phông giờ xưa rồi vì ai cũng biết. Nhưng nếu kết hợp quần jeans với những kiểu áo mới rầm rộ hè này thì bạn sẽ có style lên hạng khiến người khác trầm trồ đây. Các biên tập viên thời trang của Who What Wear cũng "chỉ điểm" những item này nên chẳng có lý do gì để bạn chần chừ không diện cả.



Áo phông độn vai

Thay vì diện áo phông basic hay áo sát nách tuy mát nhưng vẫn "phình phường" thì các cô gái hè này có thêm "chiêu" lên đồ mới vừa mát mẻ vừa hay ho chính là diện áo phông độn vai trendy hết nấc. Kết hợp kiểu áo này với quần jeans thì không cần nói thêm bạn ắt cũng biết là outfit sẽ "ok lah" đến mức nào rồi nhỉ?

Ảnh: IG @huynnnhnhu

Ảnh: IG @kkhanhtr

Ảnh: IG @itshuyennguyen

Crop top nhún ngực

Không mới nhưng vẫn rất thời trang chính là crop top nhún ngực xinh xẻo đây này. Cứ xúng xính mẫu áo này thì các cô gái ai cũng "bánh bèo hoá" cho xem. Nhưng yên tâm là bạn chẳng quá "thắm thơm" đâu, vì diện lên lại càng hiện đại, hút mắt hơn đấy chứ! Crop top nhún ngực được đưa vào danh sách các kiểu áo diện đẹp với quần jeans trong năm nay nên bạn cứ chọn ngay không cần lăn tăn nhiều quá!

Ảnh: IG @manttien

Áo buộc dây trước

Một trong những kiểu áo đang gây sốt Instagram chắc chắn là áo buộc dây trước sexy, táo bạo. Tất nhiên, bạn có nhiều cách để "cân" item này, tùy thuộc vào gu mix & match từng người nữa. Nếu bạn là cô gái "chịu chơi" thì cứ áp dụng áo bra bên trong + áo buộc dây bên ngoài, bằng không thì cứ an toàn như gái Hàn layer áo hai dây cho kín kẽ hơn càng tốt.



Khăn áo

Dù bạn có e dè trước mốt khăn áo đi chăng nữa thì kiểu áo này vẫn "đi vào lòng" hội mặc đẹp khắp nơi. Bởi ai diện lên cũng sexy hơn vài điểm, phóng khoáng, gợi cảm nhưng không phản cảm chút nào. Và một trong những "combo" tuyệt vời nhất chính là phối khăn áo cùng quần jeans, tính ra cực kì đơn giản nàng nào cũng thừa khả năng bắt chước.

Áo cổ yếm

Có thể bạn chưa có chiếc áo cổ yếm nào trong tủ, nhưng không sao, từ giờ đến cuối năm bạn cứ thong thả sắm cũng chưa muộn màng. Muốn mặc đẹp hơn thì ngoài khả năng phối đồ cao tay, bạn cũng nên sở hữu nhiều item đa dạng để tha hồ mix & match. Vì vậy, áo cổ yếm xứng đáng để bạn tăm tia, nhiều khả năng chúng sẽ giúp bạn có style ấn tượng hơn cả khi diện áo phông đơn giản đấy!

Ảnh: IG @nyyheu

Ảnh: IG @beachclub.official

Áo ống/áo hai dây siêu mảnh

Những chiếc áo ống, áo hai dây siêu mảnh cũng được các biên tập viên thời trang "cổ vũ" hội sành mốt chưng diện. Item này không chỉ mang đến hình ảnh năng động, trẻ trung mà còn giúp "team vai thon, tay nhỏ" khoe trọn điểm cộng body. Chính vì không kén trang phục nên bạn cứ diện em ấy cùng quần jeans thôi, vậy là có outfit chuẩn chỉnh rồi!

Áo tay bồng

Quen mặt đến mức không thể quen hơn với hội chị em hẳn là kiểu áo tay bồng nhẹ nhàng, sang chảnh. Item này không chỉ kết hợp "ăn ý" với chân váy mà còn làm nên chuyện khi mix cùng quần jeans. Nếu chán ngán với áo phông và muốn lên hương style ăn mặc ngay và liền, thì áo tay bồng nên có trong danh sách các item đáng shopping của bạn.

Nguồn: W.W.W