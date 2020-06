Nhìn lại Black Pink qua bao lần "nhá hàng" comeback: Style ngày càng thăng hạng, nhưng đặc biệt nhất là lần chơi trò "đánh đố" với netizen

Như vậy là sau bao ngóng trông, YG đã thông báo 4 cô nàng Black Pink sẽ comeback với ca khúc mới vào ngày 26/6 tới đây. Ngay khi có "thính" comeback, Black Pink đã khiến dân tình đứng ngồi không yên. Đến khi YG chính thức đăng tải hình ảnh teaser của nhóm thì 4 mẩu Hắc Hường lại khiến bao người bất ngờ với tạo hình chất phát ngất và màn khoe "móng vuốt", màu tóc ấn tượng.

Điểm lại những lần Black Pink tung ảnh teaser comeback từ xưa đến nay, chúng ta sẽ càng thấy rõ 4 cô nàng đã có màn thăng hạng thần thái, style rõ ràng như thế nào.



1. Stay (2016)

Trong lần comeback với single "Stay" vào năm 2016, dễ thấy 4 cô nàng mang phong cách trẻ trung mà vẫn có nét cá tính đúng chất "Black và Pink". Trang phục của họ đều điểm xuyết thêm những tông màu sáng, ngọt ngào như hồng/ xanh pastel. Lối makeup ở thời điểm này còn khá đơn giản, son môi nhẹ nhàng hết sức mang tông hồng/ cam nude.

2. Playing With Fire (2016)

Với teaser cho "Playing With Fire", hình ảnh tập trung vào gương mặt của 4 cô nàng. Lối trang điểm vẫn đơn giản với những tông son tự nhiên, đường eyeliner mảnh. 4 nàng Hắc Hường còn đeo kính áp tròng để tạo chiều sâu cho đôi mắt; riêng Lisa lại tạo dáng ở góc chụp nghiêng, khéo khoe hàng mi dài cong vút như búp bê.

3. As If It's Your Last (2017)

Đến với hình ảnh teaser cho "As If It's Your Last" với nhịp beat nhanh và vui tươi, 4 mẩu Hắc Hường khoác lên mình những bộ cánh màu sắc và họa tiết nổi bật. Lối làm tóc ở thời điểm này bắt đầu "quái" hơn trước đôi chút khi stylist tết tóc mái cho Jisoo, buộc tóc 2 bên cho Jennie, Rosé để tóc lệch 1 bên vừa cá tính vừa ngọt ngào, Lisa cool ngầu với mái tóc màu cam nổi bật.

4. Square Up (2018)

Trong hình ảnh quảng bá cho album Square Up phát hành vào tháng 6/2018, 4 mẩu Hắc Hường mang đến hình ảnh sang trọng pha lẫn chút ma mị với trang phục thiên về tông đen/xanh tối màu. Lối trang điểm hay làm tóc vẫn khá đơn giản nhưng stylist lại tập trung vào khoản phụ kiện khi dùng nhiều món khuyên tai, vòng cổ đính đá to bản giúp điểm sang trọng thăng hạng.

5. Kill This Love (2019)

Với Kill This Love, 4 cô nàng tiếp tục mang đến hình ảnh cá tính với trang phục tông màu đen ấn tượng. Tuy nhiên hình ảnh lần này bị đánh giá khá đơn giản, đặc biệt là Jennie với tạo hình tóc bạch kim, son môi màu nude khiến cô trông khá nhạt nhòa. Nhưng cũng may đây chỉ là màn "gây lú" trong teaser mà thôi, đến khi vào MV, Jennie đã có tạo hình ấn tượng hơn nhiều.

6. (2020)

Nhưng đặc biệt nhất hẳn phải là hình ảnh teaser "đánh đố" netizen cho màn comeback sắp tới của 4 nàng Hắc Hường. Dù che mặt thì có thể thấy đây hứa hẹn sẽ là lần comeback với hình ảnh cực kỳ ấn tượng khi Jennie, Rosé để tóc khói hay ho; Lisa, Jennie và Jisoo làm nail cực ngầu. Về phần makeup, họ không còn gắn liền với lối makeup son môi nhạt màu như lần trước mà lần này trang điểm có phần khá "nặng tay"; soi kỹ còn thấy Jennie tán phấn dưới mắt màu đào lạ lẫm. Trang phục cũng đều mang chi tiết cut out thú vị.

Bộ nail ấn tượng của Jisoo và Jennie gắn nhiều chi tiết, càng nhìn gần, dân tình lại càng tò mò về lối makeup lạ lẫm của Jennie lần này.

Như vậy là chỉ qua hình ảnh teaser các màn comback, chúng ta cũng có thể thấy rõ Black Pink đã có những sự thay đổi rõ rệt. Nếu như hồi mới debut, họ thường diện trang phục sáng màu, cool ngầu thì càng về sau, trang phục càng tiết chế màu sắc và có nhiều chi tiết biến tấu thú vị. Lối trang điểm cũng dần trở nên độc và cá tính hơn; khoản tóc tai hay làm nail cũng được chú trọng với việc kẻ vẽ cầu kỳ, để tóc khói "ảo diệu" như nữ thần chiến binh.

Hình ảnh của Black Pink cho lần comeback mới nhất có thể nói là: Nhìn lướt thì như đánh đố gây tò mò, càng soi gần lại càng thấy thú vị hay ho với từng chi tiết chỉn chu từ trang phục, màu tóc, bộ nail hay phụ kiện.