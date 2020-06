Hồ Ngọc Hà khoe eo thon khó tin bất chấp nghi án bầu bí, Á hậu Huyền My lại "ăn điểm" với kiểu tóc ngọt ngào

Dù dân tình thi nhau đồn đoán về việc Hồ Ngọc Hà đang mang bầu lần 2, nhưng chính chủ vẫn nhất mực giữ im lặng khiến tin đồn càng âm ỉ không dứt. Mới đây, Hồ Ngọc Hà còn khiến bao người trầm trồ khi lên đồ điệu đà khéo tôn vòng eo thon nhỏ khó tin. Trùng hợp là mẫu đầm hoa xinh yêu này cũng vừa được Á hậu Huyền My chọn diện. Hồ Ngọc Hà và Huyền My đã tạo ra màn so kè nhan sắc khó phân thắng bại.



Giữa tin đồn bầu bí, Hồ Ngọc Hà vẫn tự tin diện mẫu váy ôm eo tôn vòng 2 mảnh dẻ khiến bao người ngưỡng mộ.

Dáng váy xòe, họa tiết hoa mang đến cảm giác ngọt ngào, khiến bà mẹ 1 con trông như trẻ trung ra vài phần. Vì váy vốn dĩ đã khá cầu kỳ nên cô chọn kiểu tóc buông thả đơn giản, đi sandals quai ngang thanh lịch.

Dự sự kiện mới đây, Huyền My cũng chọn diện thiết kế này. Cô cũng chọn mix cùng giày cao gót đơn giản để tránh rối mắt.

Nàng Á hậu chọn kiểu tóc buộc nửa ngọt ngào, khuyên tai dáng dài tôn lên gương mặt thanh thoát.

Cùng diện 1 thiết kế trong khi Hà Hồ khéo tôn lên vòng 2 mảnh mai bất chấp tin đồ bầu bí thì Huyền My lại "hack tuổi" thành công với kiểu tóc buộc nửa ngọt ngào.

Nơi mua: Neva

Được biết đây là thiết kế đến từ thương hiệu Neva. Bên cạnh thiết kế trên thì dưới đây là 1 số mẫu váy hoa xinh yêu mà bạn có thể tham khảo.