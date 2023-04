Diện 4 gam màu này sẽ khiến nàng 25+ già hơn

Trang phục màu sắc có thể giúp diện mạo của chị em trở nên nổi bật và bắt mắt, tuy nhiên chúng cũng là nguyên nhân khiến bạn trông già hơn tuổi thật. Chính vì vậy, khi đi shopping chị em cần cân nhắc các gam màu tối kỵ để không tự dìm diện mạo của bản thân. Dưới đây là 4 tông màu mà nàng từ độ tuổi 25 không nên lựa chọn cho trang phục hàng ngày.

Màu nâu trầm

Màu sắc đầu tiên có thể khiến bạn hóa bà thím ngay tức khắc chính là nâu trầm. Màu sắc này có sắc thái ấm tuy nhiên chúng không mang đến sự tươi trẻ hay nổi bật cho diện mạo của người mặc. Chị em từ 25 tuổi diện nhất định không được diện những mẫu váy áo mang tông màu này. Thay vào đó, bạn nên lựa chọn các gam màu nhẹ nhàng như màu pastel. Hoặc nếu không quá am hiểu thời trang thì mặc những tông trung tính cơ bản như trắng, be, xám,... cho an toàn.

Màu xanh olive

Xanh olive là một gam màu cá tính và trầm hơn xanh rêu 1 tông. Màu sắc này không quá kén da tuy nhiên chúng cũng không phải là phương án phù hợp cho chị em từ độ tuổi 25. Nhược điểm lớn nhất của xanh olive chính là tạo cho vẻ ngoài của con người sự già dặn. Chính vì vậy, dù có phối màu sắc này với bất kỳ gam màu nào cũng không thể cứu vớt được diện mạo của chủ nhân. Chị em hãy mua những trang phục có tông xanh mint hoặc xanh pastel để phối với màu trắng hoặc be. Sự kết hợp tuy đơn giản này lại là ''cứu tinh'' giúp bạn trông trẻ hơn vài tuổi đó.

Màu vàng đậm

Nếu định sắm một món đồ màu vàng đậm thì bạn nên suy nghĩ lại ngay. Màu vàng đậm khá nổi và rực rỡ, chúng có thể giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn trong đám đông. Tuy nhiên, đây lại là gam mày dìm da, đặc biệt là những cô nàng có tông da trầm và ngăm. Chưa hết, nếu không biết cách lựa chọn màu sắc đi kèm thì diện mạo của bạn còn quê kiểng và sến sẩm hơn rất nhiều. Chị em cứ trung thành với màu vàng pastel hoặc vàng chanh là đủ để gây ấn tượng với mọi người.

Màu đỏ

Từ độ tuổi 25, nếu muốn trông trẻ hơn thì bạn nhất định phải cẩn thận với những mẫu váy áo màu đỏ, bất kể là sắc độ đậm hay nhạt. Tương tự như màu vàng đậm, đỏ giúp bạn chiếm trọn spotlight nhưng cũng là con dao 2 lưỡi ''dìm'' diện mạo một cách cực kỳ thê thảm. Phương án tối ưu nhất vẫn là các gam màu đơn giản, mát mắt, giúp bạn dễ mix&match trang phục hàng ngày.