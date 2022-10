5 gam màu thịnh hành chị em nên diện vào mùa thu

Trắng - Be

Trắng - be là bộ đôi màu sắc trung tính vô cùng thịnh hành vào mùa lạnh. Không cần quá am hiểu thời trang bạn vẫn có thể mặc đẹp và ấn tượng khi kết hợp những món đồ mang 2 tông màu nhã nhặn này. Điểm chung của bộ đôi bài trùng này là đều mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính cho người mặc. Bạn có thể kết hợp áo trắng với quần be hoặc một bộ đồ tông trắng được điểm xuyết bằng những món phụ kiện màu be xinh xắn. Bộ đôi này chắc chắn sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trở nên sáng sủa, trẻ trung, đồng thời giúp tông da thêm trắng sáng và rạng rỡ hơn.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Shein Giá: 393k

Nơi mua: Mono Talk Giá: 529k

Nơi mua: LEN Clothing Giá: 330k

Màu nâu

Nâu được coi là một trong những màu sắc biểu tượng của mùa thu bởi vẻ ấm áp, dịu dàng chúng mang đến cho người mặc. Tông màu này từng bị gắn mác già cỗi, thế nhưng giờ đây chúng lại là sự lựa chọn vô cùng tinh tế và thanh lịch cho các cô nàng đam mê mặc đẹp. Bạn có thể lựa chọn kết hợp những món đồ mang các sắc thái đa dạng của màu nâu, ví dụ như áo blazer nâu nhạt cùng quần vải màu nâu cam hoặc phối với các tông màu na ná như trắng, be hay vàng. Đây là những màu sắc tương đối sẽ giúp tạo nên tổng thể hài hòa và dịu mắt hơn so với các tông rực rỡ hay quá nổi bật.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Shein Giá: 436k

Nơi mua: Mango Giá: 1699k

Xanh baby

Xanh dương baby là màu sắc có khả năng ăn gian tuổi tác vô cùng hiệu quả. Thời gian trở lại đây, tông màu này ngày một thịnh hành và là lựa chọn hàng đầu của các tín đồ đam mê thời trang. Một số màu sắc được coi là ''cạ cứng'' của xanh baby phải kể đến như: trắng, be hay đen. Không cần quá nhiều váy áo cầu kỳ, bạn chị cần lựa chọn 1 món đồ màu xanh baby phối với các tông màu trên là đã có ngay một bộ đồ thanh lịch, nền nã chuẩn ''vibe'' mùa thu rồi.

Gợi ý shopping:

Nơi mua: Mieu Giá: 319k

Nơi mua: Cotton On Giá: 429k

Xanh lá - Trắng

Nhắc đến các cặp màu sắc ''cạ cứng'' trong xu hướng thời trang hiện đại nhất định không thể bỏ qua xanh lá và trắng. Những cô nàng ưa chuộng phong cách cá tính, sành điệu chắc chắn sẽ cực mê tông màu xanh lá đậm bởi chúng không quá nổi bật cũng không quá trầm mà đủ để tạo cảm giác mới mẻ, khỏe khoắn và độc lạ cho trang phục hàng ngày.

Màu xanh lá thường được lựa chọn để tạo điểm nhấn cho trang phục màu trắng giúp làm nổi bật vẻ tinh khiết, phóng khoáng và tự do trong phong cách của người mặc. Nếu muốn outfit ngày thu thêm ấn tượng, bạn nhất định phải thử nghiệm cách phối màu thú vị này.

Gợi ý shopping:

Nơi mua:Mieu Giá: 349k

Nơi mua: Shopee Giá: 302k

Đen - Trắng

Đen và trắng là sự kết hợp quá đỗi cổ điển và quen thuộc với bất kỳ ai trong chúng ta. Mặc dù không quá mới mẻ nhưng bộ đôi này luôn là sự lựa chọn hàng đầu và an toàn nhất cho tất cả mọi người. Dù bạn là cô nàng ''mù mờ'' về thời trang, nhưng chỉ cần kết hợp trắng với đen là đã có ngay một bộ đồ đi học, đi làm, đi chơi tiêu chuẩn rồi. Nếu muốn ghi thêm điểm với 2 màu sắc này, chị em nên phối thêm các món phụ kiện cùng tông để tạo sự hài hòa và ăn nhập cho trang phục của bản thân.

Nơi mua: Libe Giá: ~350k

Ảnh: Instagram