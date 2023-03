Xanh - Trắng

Cặp bài trùng đầu tiên mà chị em công sở nên thường xuyên ứng dụng cho trang phục đi làm của mình chính là xanh và trắng. Màu xanh nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu, mướt mắt khi phối với tông trắng càng làm diện mạo của chị em thêm phần trẻ trung và sáng sủa. Nàng công sở có thể lựa chọn phối áo trắng với quần xanh hoặc sử dụng các món phụ kiện như túi xách, khăn quàng, giày dép tông xanh để tạo điểm nhấn cho outfit của bản thân.

Nâu - Trắng

Nâu và trắng là sự kết hợp hoàn hảo dành cho những cô nàng công sở trong độ tuổi U40. Hai gam màu này khi đi với nhau liền tạo cảm giác hài hòa và vô cùng dịu dàng. Chính vì vậy, người diện trang phục tông nâu và trắng luôn toát lên vẻ đẹp thướt tha, thanh lịch và không kém phần sang trọng. Đây cũng là sự kết hợp được nhiều chị em ưa chuộng vì tính ứng dụng cao cũng như phù hợp với hầu hết mọi tông da.

Be - Trắng

Nhắc đến những gam màu thịnh hành, nhất định không được bỏ qua sự phối hợp ăn ý giữa màu me và màu trắng. Sắc độ nhẹ nhàng của màu be cũng khiến người mặc cảm thấy bản thân trở nên thanh thoát hơn. Nếu diện những chiếc quần vải tông be phối cùng với áo sơ mi, áo phông thì đảm bảo diện mạo của nàng công sở sẽ vô cùng thanh tú và hút mắt. Chính vì vậy, sở hữu một vài item tông be nhã nhặn trong tủ là quyết định vô cùng đúng đắn của hội chị em.

Xanh mint - Trắng

Xanh mint là màu sắc vô cùng mát mẻ và trẻ trung nên rất thịnh hành trong những năm gần đây. Nếu bạn là một cô nàng công sở thời thượng và sành điệu thì nhất định không thể không sắm ngay vài item xanh mint cho tủ đồ của mình. Tương tự như nhiều gam màu trước đó, xanh mint và trắng giúp chị em trông tươi tắn và trẻ ra vài tuổi, bên cạnh đó cũng tôn tông da vô cùng hiệu quả.

Đen - Trắng

Cuối cùng là màn kết hợp kinh điển giữa màu trắng và đen. Đây cũng là 2 gam màu mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng sở hữu trong tủ đồ. Phối 2 tông màu này cho trang phục đi làm sẽ giúp chị em trông lịch sự và chỉn chu hơn, diện đi chơi cũng vô cùng phù hợp. Có thể nói, đây là combo màu sắc ''dễ nhằn'' mà ai cũng có thể áp dụng cho bản thân.