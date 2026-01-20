Subeo mới 15 tuổi đã cao 1m8, hưởng trọn "gen cao kều" của mẹ: "Anh cả quốc dân", cao lớn vững chãi và cực mê chăm em

Nguyễn Quốc Hưng - hay được biết đến nhiều hơn với cái tên thân mật Subeo, là con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La (sinh năm 2010). Từ khi chào đời, Subeo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông lẫn công chúng không chỉ vì xuất thân "hào môn" mà còn vì tính cách chững chạc, tình cảm, biết quan tâm mọi người xung quanh.

Subeo lớn lên trong môi trường được đầu tư cả về vật chất lẫn tình cảm: Học trường quốc tế, đi du lịch nước ngoài cùng gia đình và trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng điều khiến mọi người ấn tượng nhất không phải là việc đó, mà là tình cảm và cách anh cả quan tâm chăm sóc các em nhỏ trong gia đình.

Subeo hưởng trọn gen "chân dài" từ mẹ, mới 15 tuổi đã cao tới 1m8, nhiều người dự đoán cậu bé có thể cao tới 1,9 m.

Lúc mẹ Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp song sinh Lisa - Leon vào năm 2020, Subeo là người đầu tiên háo hức vào bệnh viện thăm và chào đón các em. Cậu bé không chỉ ngắm nhìn mà còn chủ động chăm sóc, bế ẵm và quấn quýt với hai em.

Khi mẹ bận rộn sau khi sinh em bé, Subeo cũng đã được giao cho nhiệm vụ bế em và chịu khó ru em đi dạo quanh nhà, cho thấy sự tháo vát, chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa.

Khi ở với bố Cường Đô La, Subeo thể hiện sự quan tâm chiều chuộng tới hai em Suchin và Sutin. Cậu bé thường xuyên qua chơi và "phụ giúp" bố chăm em, cả hai em bé đều rất quấn anh cả. Không ít những bức hình được Cường Đô La ghi lại, vóc dáng cao lớn của Subeo đứng bên là đàn em thơ "lít nhít", vừa đáng yêu vừa ra dáng anh lớn trong nhà.

Theo lời mẹ Hà, trước đây Subeo từng không thích có em, một cảm xúc bình thường của nhiều trẻ con khi gia đình đón thêm thành viên mới. Nhưng khi lớn lên, cậu đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ chấp nhận các em, Subeo còn thể hiện sự quan tâm, dịu dàng và sẵn sàng giúp đỡ bố mẹ trong việc chăm sóc các em nhỏ.

Rất nhiều khoảnh khắc đáng yêu được mẹ Hà và bố Cường ghi lại, như khi Subeo chơi với Lisa và Leon, nhẹ nhàng ôm hôn đầu hai em, đã khiến nhiều người không khỏi xúc động và ngưỡng mộ trước tình cảm của anh cả dành cho các em.

Bước vào tuổi 15, Subeo hưởng trọn gen "chân dài" của mẹ, cậu bé ngày nào đã trở thành chàng trai cao lớn, điềm đạm và kín đáo hơn. Không chỉ chăm sóc Lisa - Leon ở nhà mẹ, cậu còn thường xuyên xuất hiện cùng bố và hai em Suchin và Sutin ở các khoảnh khắc đời thường, bồng bế, chơi đùa với các em một cách tự nhiên và tình cảm.

Cả mẹ Hồ Ngọc Hà và bố Cường Đô La đều nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về con trai đầu lòng. Subeo chính là hình mẫu "anh cả toàn diện" vừa chững chạc, điềm đạm và quan tâm đến các em, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ấm lòng.