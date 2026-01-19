Trong một gia đình, tính cách của cha mẹ vô cùng quan trọng

Tác giả | Miêu Tỷ

Tính cách và cảm xúc của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến con cái

Một gia đình suốt ngày vì những chuyện vụn vặt mà cãi vã không dứt, năng lượng chỉ dùng cho tranh cãi và tự bào mòn lẫn nhau, thì phần lớn cũng không phải là gia đình khá giả. Con cái trong môi trường ấy khó có thể nhận được nhiều tình yêu thương hay sự chỉ dẫn đúng đắn, và cuộc đời chúng gần như chắc chắn sẽ phải đi qua rất nhiều khúc quanh.

Người mẹ – như chiếc la bàn của gia đình – nếu cởi mở, rộng lượng, biết tận hưởng cuộc sống.

Người cha – như viên đá tảng trấn an – nếu điềm đạm, chín chắn, làm việc có trách nhiệm.

Đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hòa thuận, lành mạnh như vậy sẽ tự nhiên phát triển ổn định: ít nội hao, mẹ hiền con thảo, việc gì cũng có thể bàn bạc cùng nhau.

Gia đình gốc ảnh hưởng đến một con người lớn đến mức nào? Cha mẹ là người thế nào, cách giáo dục ra sao, thì đứa trẻ được nuôi dưỡng cũng gần như vậy. Bởi giáo dục không chỉ nằm ở lời nói, mà lan tỏa qua từng hành vi thường ngày.

Cha tôi không phải là người kiên nhẫn. Ông làm việc gì cũng vội vàng, thiếu tỉ mỉ. Ví dụ khi làm một bài toán, còn chưa đọc kỹ đề đã bắt đầu làm, đến lúc nộp bài mới phát hiện mình sai. Nhưng nếu ai chỉ ra lỗi sai, ông lại tỏ ra khinh thường, cho rằng người chỉ lỗi mới là người sai.

Tôi thường dùng một chữ để miêu tả ông: bướng . Ông không thích nghe ý kiến người khác. Mỗi khi có chuyện, mẹ tôi vừa mới nêu ý kiến chưa được hai câu, ông đã cau mày, mất kiên nhẫn nói: “Biết rồi, biết rồi”, rồi trách mẹ lắm lời.

Đến khi sự việc làm không xong, rối tinh rối mù, ông lại hối hận, nói rằng lẽ ra nên nghe lời mẹ. Nhưng lần sau, ông vẫn đâu vào đấy.

Lớn lên, tôi phát hiện mình cũng mang tính cách ấy. Những năm đầu đi làm, tôi cũng hấp tấp, cuống cuồng. Vừa nhận nhiệm vụ từ cấp trên, còn chưa nghe rõ yêu cầu đã lao vào làm, đến nửa chừng mới phát hiện hướng đi hoàn toàn sai.

Lúc đó tôi mới chợt nhận ra: à, thì ra tôi cũng đã trở thành một bản sao của cha mình.

Môi trường xung quanh ra sao, con người sẽ dần trở thành như vậy

Mỗi người khi đến với thế giới này giống như một tờ giấy trắng, rồi môi trường sống sẽ dần nhuộm màu lên đó. Môi trường xung quanh ra sao, con người sẽ dần trở thành như vậy.

Trong khu tập thể cũ nơi tôi sống có hai gia đình, cuộc sống của họ khác nhau một trời một vực.

Nhà chị Trương lúc nào cũng rộn ràng, người lớn trẻ nhỏ đều nở nụ cười trên môi. Nhớ năm ngoái, con trai chị thi cấp ba không đạt, thiếu đúng 3 điểm để vào trường trọng điểm. Đổi lại là nhà khác, chắc đã ầm ĩ, náo loạn.

Nhưng vợ chồng chị Trương không mắng, không trách. Buổi tối, cả nhà ngồi trên sofa, chồng chị lên tiếng trước:

“Không sao đâu con, bố mẹ biết con đã cố gắng hết sức rồi. Thi không tốt thì mình không tự trách mình.”

Chị Trương tiếp lời:

“Trường cấp ba thường cũng có thầy cô giỏi. Chỉ cần con chịu khó, vẫn có thể nên người. Cả nhà mình cùng chọn một trường phù hợp.”

Sau đó, cậu bé học hành vững vàng ở trường thường, năm nay còn giành được học bổng của khối. Gia đình ngày càng êm ấm, hòa thuận.

Vợ chồng chị Trương vốn ôn hòa, gặp chuyện không nóng nảy, không đổ lỗi. Không khí gia đình như ánh nắng mùa xuân, nuôi dưỡng nên một đứa trẻ lạc quan và kiên cường.

Còn nhà lão Lý thì hoàn toàn ngược lại. Lão Lý tính cố chấp, vợ lại hay giận dỗi, trong nhà lúc nào cũng phủ một bầu không khí nặng nề. Gần đây, lão Lý đi chợ bị chặt chém mất 20 tệ, vợ càm ràm đôi câu, ông liền nổi đóa:

“Tôi còn không phải vì tiết kiệm tiền sao! Bà biết cái gì!”

Hai người cãi nhau suốt ba ngày, đến bữa cơm cũng không nói chuyện.

Con trai họ lớn lên trong môi trường như vậy, tính cách ngày càng khép kín, gặp hàng xóm là cúi đầu đi qua. Từ khi đi làm năm ngoái, cậu hầu như không muốn về nhà. Có lần gặp cậu, chàng trai thở dài nói:

“Không phải con không muốn về, mà cứ về là thấy ngột ngạt. Bố mẹ chiến tranh lạnh, cãi nhau, con ở không nổi.”

Thật ra, sống trên đời làm sao tránh khỏi va chạm. Tính cách của cha mẹ chính là ‘bảng dự báo thời tiết’ của gia đình.

Cha mẹ ôn hòa, biết bao dung, có thể dập tắt mâu thuẫn ngay từ trong trứng nước, mang lại cho con cái cảm giác an toàn trọn vẹn.

Còn cha mẹ cố chấp, nóng nảy, hay chui vào ngõ cụt, chỉ khiến gia đình bất an, đồng thời âm thầm ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của con.

Con cái giống như tấm gương của gia đình: cha mẹ đối nhân xử thế thế nào, con sẽ học theo như vậy; cha mẹ quản lý cảm xúc ra sao, con sẽ nhìn thế giới theo cách đó.

Phong thủy tốt nhất của một gia đình chưa bao giờ là giàu sang đến đâu, mà là cha mẹ có cảm xúc ổn định, gặp chuyện không hoảng loạn, biết bao dung cho nhau .

Mài bớt sự sắc cạnh trong tính cách của mình, làm ấm hơn bầu không khí gia đình, thì cuộc sống tự nhiên sẽ ngày càng suôn sẻ.