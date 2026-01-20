3 dấu hiệu bất ngờ cho thấy một gia đình đang âm thầm trở nên giàu có hơn: Không phải mê tín mà là thực tế

Gia đình hòa thuận, ít tiêu hao năng lượng vì mâu thuẫn

Một gia đình hòa thuận không chỉ mang lại cảm giác bình yên, mà còn là “bệ đỡ” cho sự nghiệp của mỗi cá nhân.

Chuyên gia tư vấn tâm lý người Trung Quốc tên Chu Tiểu Bằng từng kể về một khách hàng là thạc sĩ tốt nghiệp trường danh tiếng, năng lực nổi bật, được cấp trên đánh giá cao. Nhiều người tin rằng anh hoàn toàn có thể tiến xa trong sự nghiệp. Thế nhưng chỉ trong vài năm, con đường công danh của anh lại lao dốc.

Nguyên nhân đến từ mâu thuẫn gia đình kéo dài trong gia đình người đàn ông này khi hai vợ chồng bất đồng quan điểm và tầm nhìn. Vợ anh phàn nàn chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình. Những cuộc cãi vã triền miên cuối cùng dẫn đến việc người vợ rời bỏ gia đình.

Một mình anh vừa phải chăm con nhỏ, vừa lo cho cha mẹ già bệnh tật. Khối lượng việc gia đình khổng lồ khiến anh kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Anh liên tục mắc lỗi trong công việc, bị khách hàng phàn nàn, dần mất đi sự tín nhiệm của cấp trên và bị gạt khỏi các cơ hội quan trọng.

"Gia đình và sự nghiệp có vẻ không liên quan, nhưng khi 90% năng lượng của bạn dành cho việc giải quyết mâu thuẫn gia đình, làm sao bạn có thể mong đợi đạt được bất cứ thành tựu đáng kể trong công việc?", vị chuyên gia khẳng định.

Sống trong một gia đình hòa thuận giúp các thành viên tiết kiệm năng lượng tinh thần, tập trung vào mục tiêu dài hạn.

Một nhà văn Trung Quốc chia sẻ về nguyên tắc trong hôn nhân: không lớn tiếng với đối phương. Nhờ đó, dù có bất đồng, họ vẫn giải quyết trong bình tĩnh. Khi cô từ bỏ vị trí quản lý cấp cao để nghỉ ngơi sau sinh, chồng là người chủ động gánh vác kinh tế. Khi chồng muốn mở quán cà phê, nữ nhà văn ủng hộ và tìm cách hỗ trợ. Kết quả là cả hai đều thành công trong lĩnh vực của mình: chồng kinh doanh thuận lợi, vợ trở thành nhà văn có tiếng.

Các thành viên hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Gary Becker từng chỉ ra rằng: mối quan hệ gia đình tốt đẹp mang lại lợi ích kinh tế thực sự, bởi sự hỗ trợ lẫn nhau giúp giảm căng thẳng, phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn và nâng cao năng suất lao động.

Blogger người Trung Quốc Lý Đan Dương từng nghi ngờ khả năng của bản thân khi muốn xây dựng tài khoản chia sẻ kinh nghiệm làm mẹ. Chính chồng cô là người động viên: “Em có năng khiếu viết lách, cứ kiên trì rồi sẽ có kết quả”.

Nhờ sự ủng hộ đó, Lý Đan Dương xây dựng được tài khoản WeChat với hơn 300.000 người theo dõi và thành lập công ty truyền thông cá nhân. Chồng cô thậm chí rời công việc tại doanh nghiệp Fortune 500 để cùng vợ khởi nghiệp. Một người phụ trách nội dung, người kia lo vận hành. Khi Lý Đan Dương gặp áp lực quá lớn, chồng cô an ủi: “Em đã làm rất tốt rồi”.

Kết quả là công ty của họ nhanh chóng phát triển, thu nhập hai vợ chồng tăng gấp nhiều lần so với trước. “Nếu không có anh ấy, tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi”, nữ blogger nói.

Hành trình cuộc đời không thiếu những biến cố và thử thách, song sự đồng hành và nâng đỡ từ gia đình chính là điểm tựa quan trọng, giúp mỗi người giữ vững niềm tin, bền bỉ vượt qua khó khăn và tiếp tục tiến về phía trước.

Các thành viên có động lực xuất phát từ trách nhiệm và tình yêu gia đình

Động lực mạnh mẽ nhất để con người bền bỉ theo đuổi sự giàu có không phải là tham vọng cá nhân, mà là trách nhiệm với những người mình yêu thương.

Một doanh nhân họ Ngô (Trung Quốc) từng gây chú ý khi chia sẻ về quá khứ khó khăn trước khi thành công. Sau khi có con thứ hai, tài chính gia đình eo hẹp đã buộc anh phải tìm thêm nguồn thu nhập. Ban ngày anh đi làm văn phòng, sau khi tan ca thì làm tài xế riêng, viết thuê, buôn bán nhỏ. Sau đó anh xây dựng tài khoản mạng xã hội, thức dậy từ 4h30 sáng để viết bài. Trên bàn làm việc, anh dán một mảnh giấy: “Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, nỗ lực để mang lại cuộc sống tốt hơn cho vợ con”.

Chính động lực ấy đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn và cải thiện thu nhập rõ rệt, tìm ra ngách kinh doanh thành công.

Khi một người có gia đình để bảo vệ, động lực kiếm tiền không còn là mục tiêu ngắn hạn mà trở thành trách nhiệm dài lâu. Khi các thành viên cùng chung mục tiêu, cùng hướng về tương lai chung, họ có thể tin rằng ngày gia đình thịnh vượng không còn xa.

Theo Toutiao