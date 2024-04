Không phải tự nhiên, các cô gái Hàn hay Nhật luôn sử hữu làn da "glass skin" căng bóng như gương, không tì vết. Bên cạnh một chu trình dưỡng da đầy đủ các bước làm sạch, dưỡng ẩm, họ dường như luôn có một "bảo bối" đặc biệt để đặc trị cho làn da. Đó chính là serum.

TikTok và các diễn đàn làm đẹp những ngày nay đang rần rần 3 "ứng viên" serum dưỡng da căng bóng, trẻ hoá. Cùng khám phá để tìm ra đâu là "chân ái" dành cho làn da của nàng nhé.

1. Some By Mi Retinol Intense Reactivating Serum

Serum Some By Mi Retinol Intense Reactivating là một bước đột phá trong công nghệ chăm sóc da, kết hợp hoàn hảo giữa hiệu quả tái tạo da và an toàn sử dụng.

Với thành phần chính kết hợp Retinol 0,1% cùng Retinal 1 ppm và Bakuchiol 5.000 ppmserum giúp tăng cường tái tạo tế bào, làm mờ nếp nhăn và cải thiện kết cấu da. Công nghệ Liposome đưa phức hợp Retinol và thành phần hoạt tính thâm nhập vào sâu trong da.

Đồng thời, sản phẩm còn chứa các chiết xuất từ thực vật như tinh chất rau má, ngải cứu, tràm trà, giúp bảo vệ da khỏi các kích ứng bên ngoài và dưỡng ẩm, giảm thiểu sự mất độ ẩm của da, căng da như khi dùng các sản phẩm Retinol thông thường

Some By Mi đảm bảo rằng serum phù hợp với cả làn da nhạy cảm, cung cấp giải pháp anti-aging mạnh mẽ mà không gây kích ứng. Sử dụng đều đặn, Retinol Intense Reactivating Serum hứa hẹn sẽ mang lại làn da tươi trẻ, mịn màng và đầy sức sống.

Về hướng dẫn sử dụng, hãng có lưu ý rằng trong 1-2 tuần đầu tiên, các chị em nên dử dụng 1 lượng nhỏ (khoảng 2 giọt) vào buổi tối. Đối với da siêu nhạy cảm, sử dụng cách ngày với lượng dùng ít hơn. Sau khi không gặp kích ứng, da cũng quen dần với retinol, từ sau 3 tuần, nàng hãy tăng liệu dùng và lượng dùng sản phẩm.

Giá: 398k/30ml Nơi mua: SOMEBYMI OFFICIAL STORE

2. Tia'm Vita ABakuchiol Youth Serum

Tia'm Vita ABakuchiol Youth Serum là một dòng serum chống lão hóa đột phá, sử dụng thành phần bakuchiol, một phương pháp thay thế retinol tự nhiên mà không gây kích ứng. Serum này còn chứa các dẫn xuất của vitamin A và C, giúp kích thích sản sinh collagen, làm mờ nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi của làn da.

Cùng với đó, Tia'm Vita ABakuchiol Youth Serum còn có chất chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ da khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra, đồng thời giúp làm đều màu da và giảm thiểu vết thâm.

Serum có kết cấu dạng lỏng màu trắng sữa, được ứng dụng công thức nhẹ nhàng nhất của vitamin A và Bakuchiol, phù hợp cho những người có làn da nhạy cảm hoặc những người đã gặp phải tác dụng phụ từ retinol như kích ứng, mẩn đỏ, bong tróc và khô. Khi vừa thoa lên da, sản phẩm sẽ nhanh chóng thẩm thấu vào da mà không gây cảm giác nhờn rít, mang lại làn da tươi trẻ, mịn màng và sáng hơn sau mỗi lần sử dụng.

3. INNISFREE Retinol Cica Repair Ampoule

INNISFREE Retinol Cica Repair Ampoule là một bước đột phá trong lĩnh vực chăm sóc da, kết hợp sức mạnh của Retinol và Cica để tạo nên một sản phẩm chống lão hóa và phục hồi da hiệu quả. Sản phẩm này chứa retinol tinh khiết, giúp kích thích tái tạo tế bào, làm mờ nếp nhăn và cải thiện kết cấu da.

Công nghệ độc quyền Jeju Cica Liposomlogy TM, với khả năng tổng hợp sức mạnh của Retinol tinh khiết, Cica (chiết xuất rau má) và Hyaluronic Acid, có công dụng làm dịu da, giảm kích ứng và tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên của làn da. Ampoule này thích hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm nhờ vào công thức không gây kích ứng.

Sản phẩm đạt giải thưởng Best Essense 2022 của Single Cosmetics Award, như lời chứng minh mức độ an toàn và hiệu quả, dễ hiểu vì sao NNISFREE Retinol Cica Repair Ampoule lại được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích và tin dùng.