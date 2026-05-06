Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được

Không phải ai cũng có thời gian ra salon hay theo đuổi những quy trình chăm sóc tóc cầu kỳ. Nhưng thực tế, chỉ cần một vài bước đơn giản, bạn vẫn có thể cải thiện mái tóc khô xơ, rối và thiếu sức sống ngay tại nhà. Một phương pháp ủ tóc “phiên bản lười” đang được nhiều người chia sẻ gần đây chính là minh chứng cho điều đó.

Điểm đặc biệt của cách này nằm ở việc tận dụng những sản phẩm quen thuộc như kem ủ tóc và tinh dầu dưỡng, kết hợp thêm một chút nước ấm để tăng khả năng thẩm thấu. Khi được trộn đều, hỗn hợp này trở nên “dễ tính” hơn, giúp bạn thoa nhanh và đều lên tóc mà không tốn quá nhiều thời gian.

(1) Trộn kem ủ tóc + tinh dầu dưỡng tóc + một chút nước ấm, khuấy đều cho hòa quyện.

(2) Thoa hỗn hợp này lên phần đuôi tóc khi tóc khô. Nếu tóc bạn bị rối hoặc cực kỳ khô, có thể thêm nước để hỗn hợp loãng hơn, giúp dễ tán đều. Để tiện, bạn có thể búi tóc lại thành một cục nhỏ, ủ ít nhất 30 phút. Có thể quấn màng bọc thực phẩm hoặc không. Sau đó dùng máy sấy làm ấm phần tóc đã búi.

Khác với cách ủ tóc thông thường khi tóc còn ướt, phương pháp này khuyến khích thoa trực tiếp lên tóc khô, tập trung ở phần đuôi – nơi dễ hư tổn nhất. Với những mái tóc quá khô hoặc dễ rối, bạn có thể linh hoạt thêm nước để làm loãng hỗn hợp, giúp tóc hấp thụ tốt hơn và tránh cảm giác bết dính.

Một mẹo nhỏ giúp tăng hiệu quả là búi tóc gọn lại sau khi thoa và giữ trong ít nhất 30 phút. Nếu có thời gian, bạn có thể dùng máy sấy làm ấm phần tóc đã ủ – nhiệt độ sẽ giúp dưỡng chất “thấm” nhanh và sâu hơn. Việc có quấn màng bọc hay không không quá quan trọng, nên bạn hoàn toàn có thể tối giản bước này nếu thấy bất tiện.

Sau khi ủ, bạn chỉ cần xả bớt kem ủ (không cần quá sạch) rồi gội đầu như bình thường. Khi tóc còn hơi ẩm, thêm một lớp tinh dầu dưỡng và để khô tự nhiên, bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt: tóc mềm hơn, ít rối hơn và có độ bóng nhẹ tự nhiên.

Trong nhịp sống bận rộn, những phương pháp chăm sóc tóc đơn giản nhưng hiệu quả như thế này ngày càng được ưa chuộng. Không cần quá nhiều sản phẩm hay thời gian, chỉ cần làm đúng cách, mái tóc vẫn có thể được “hồi sinh” theo cách nhẹ nhàng nhất.

