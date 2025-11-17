Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê

Các nàng dâu hào môn Việt không chỉ xinh đẹp mà họ còn có điểm chung là style rất sang trọng, quý phái nhưng vẫn mang tính ứng dụng cao. Nếu như khán giả đã quen thuộc bởi style của Tăng Thanh Hà với những outfit đơn giản mà sang, Hoa hậu Đặng Thu Thảo nữ tính tới từng bộ trang phục, hay Hoa hậu Đỗ Hà trung thành với tông màu trung tính trang nhã, thì nàng dâu hào môn Primmy Trương sẽ mang đến ấn tượng rất khác.

Nàng dâu sinh năm 1992 không giới hạn phong cách với những gam màu trung tính hay trầm lắng. Thay vào đó, cô yêu thích những sắc màu tươi sáng, đặc biệt là các gam màu đậm. Từ đó, phong cách của cô luôn nổi bật, mới mẻ nhưng vẫn rất sang trọng. Sau đây là loạt set đồ siêu hút mắt mà chị em có thể tham khảo từ Primmy Trương.

Áo len cộc tay rất thích hợp để mặc trong những ngày ấm áp. Primmy Trương gợi ý một công thức đơn giản mà hút mắt gồm áo len cộc tay cổ bẻ kết hợp với quần âu ống suông. Tông màu trắng của mẫu áo giúp thắp sáng cả tổng thể. Primmy Trương đeo túi màu sắc nổi bật, vòng cổ, thắt lưng để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục.

Primmy Trương toát lên vẻ sang trọng, quý phái khi diện bộ trang phục vải lụa, mang tông màu hồng. Thiết kế dáng ngắn và chi tiết nhấn eo mang tới hiệu quả tôn dáng cao ráo, thanh thoát. Primmy Trương còn tăng thêm vẻ yêu kiều, long lanh cho cả bộ đồ với vòng cổ ngọc trai.

Primmy Trương gợi ý cho chị em bộ cánh đi chơi mùa lễ hội không hề khó áp dụng nhưng mang lại hiệu quả nâng tầm vẻ ngoài. Sự kết hợp giữa combo áo len màu hồng pastel và quần denim ống suông, tông màu đen vừa ngọt ngào, nổi bật nhưng vẫn có sự hài hòa. Các món phụ kiện, đặc biệt là túi xách được Primmy Trương chọn đã giúp nâng tầm đẳng cấp cho outfit đơn giản, quen thuộc.

Tông màu đỏ đang "làm mưa làm gió" ở thời điểm hiện tại và Primmy Trương gợi ý set trang phục đầy tươi tắn, nổi bật. Cụ thể, công thức áo cộc tay màu đỏ và chân váy hoa dáng chữ A không chỉ giúp người mặc trở nên rạng rỡ, mà còn có sự cân bằng. Thao tác sơ vin và một đôi sandal quai ngang sẽ giúp phát huy tối ưu hiệu quả tôn dáng.

Ngay cả khi diện đồ màu trung tính, Primmy Trương cũng ưu tiên tông màu trắng dịu dàng nhưng không kém phần tươi trẻ. Set đồ gồm áo blouse tay bồng và chân váy đồng bộ của Primmy Trương giúp người mặc không phải suy nghĩ nhiều, nhưng vẫn có được vẻ ngoài cuốn hút, yêu kiều. Để đảm bảo sự cân bằng cho tổng thể trang phục, Primmy Trương đã chọn túi xách màu trắng.

Thêm một set đồ rất lý tưởng cho mùa lễ hội, đó là áo cardigan màu đỏ, gắn nơ kết hợp với chân váy kẻ phảng phất nét cổ điển. Bộ trang phục vốn đã ngọt ngào lại càng trở nên cuốn hút hơn nhờ chiếc mũ và khuyên tai to bản. Nhờ thiết kế dáng ngắn của mẫu áo cardigan, tổng thể sẽ có độ cao ráo, thanh thoát.

Chị em có thể tham khảo bộ cánh trên cho những sự kiện cuối năm, hoặc đi dự tiệc cưới. Set chân váy đồng bộ dù có kiểu dáng rất đơn giản nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch, sang trọng. Để tạo điểm nhấn long lanh cho cả outfit, đôi sandal quai ngang và túi xách ánh kim chính là những mảnh ghép lý tưởng.

Bên cạnh áo blazer màu trung tính, chị em cũng đừng bỏ qua các phiên bản mang tông màu đậm, như áo xanh dương là một ví dụ. Primmy Trương đã khéo léo kết hợp mẫu áo này cùng với áo và quần màu đen, tạo nên một tổng thể hài hòa. Bộ trang phục càng thêm sang xịn mịn nhờ chiếc thắt lưng mảnh nhấn eo và túi hiệu mang tông màu đen trang nhã.

Công thức áo blouse trắng và quần xanh denim không bao giờ lỗi mốt. Sự kết hợp tưởng chừng không liên quan này lại mang đến vẻ ngoài không chỉ trẻ trung mà còn đầy nữ tính, yêu kiều. Để phát huy tối ưu vẻ đẹp của bộ cánh, sơ vin và một đôi giày cao sẽ là lựa chọn hợp lý.

Nhờ những điểm nhấn như áo trắng và quần màu be, bộ cánh màu trung tính của Primmy Trương trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn. Ngoài ra, set đồ này cũng ghi điểm ở sự trang nhã, thanh lịch, không hề khó để áp dụng.

Ảnh: Instagram của nhân vật