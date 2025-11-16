Thót tim với áo hở bạo của dâu hào môn Lan Khuê

Lan Khuê từ lâu đã được xem là một trong những ngôi sao Vbiz sở hữu gout thời trang hiện đại, sành điệu và sang trọng . Với vóc dáng chuẩn chỉnh, đôi chân dài trứ danh cùng vòng eo săn chắc, mỹ nhân sinh năm 1992 gần như “cân đẹp” mọi kiểu trang phục, từ những thiết kế tối giản cho đến các layout cá tính đòi hỏi kỹ năng phối đồ cao. Mới đây, cô tiếp tục khiến mọi ống kính phải hướng vào khi xuất hiện tại buổi rehearsal cho một show diễn. Bà mẹ 1 con cực slay trong bộ trang phục táo bạo, hiện đại mà không phản cảm. Tuy nhiên, qua góc máy nghiêng quay cận, nhiều người không khỏi "thót tim" với outfit của chị đẹp.

Lan Khuê diện outfit sang chảnh, quyến rũ tham gia rehearsal.

Lan Khuê diện "mốt không nội y" với mẫu áo blazer kẻ phối cùng chân váy da ngắn, quần tất và boots đen. Bộ cánh giúp nữ siêu mẫu khoe trọn đôi chân dài miên man cùng vòng 1 lấp ló gợi cảm, sexy vừa đủ mà không quá phô trương, phản cảm. Bà mẹ 1 con lựa chọn các phụ kiện đi kèm như kính râm, trang sức, túi Chanel Hogo để diện mạo thêm phần cá tính, hút mắt. Dù vậy, bộ cánh này vẫn có chút nguy hiểm nếu nhìn ở góc nghiêng. Thiết kế blazer dáng rộng dễ khiến Lan Khuê bị hớ hênh nếu như cử động quá mạnh.

Full màn catwalk của Lan Khuê trong buổi rehearsal. (Nguồn: meowentertainmentvn)

Không hổ danh là một trong những model sở hữu kỹ năng catwalk hàng đầu Vbiz, Lan Khuê khiến người xem dõi theo từng sải bước đầy mạnh mẽ nhưng cũng rất uyển chuyển, giữ nhịp chắc. Khả năng làm chủ sân khấu của người đẹp cũng vô cùng ấn tượng: ánh mắt sắc, dáng đứng thẳng và những chuyển động dứt khoát tạo cảm giác chuyên nghiệp đúng chuẩn siêu mẫu. Dù chỉ là sân khấu rehearsal nhưng cô vẫn toát lên phong thái đẳng cấp, chuyên nghiệp.

Lan Khuê catwalk đầy thần thái, biểu cảm thu hút mọi ánh nhìn. Vóc dáng nuột nà, chuẩn chỉnh của bà mẹ 1 con cũng giúp phần trình diễn của cô thêm phần ấn tượng.

Việc trở thành dâu hào môn không hề ảnh hưởng đến phong độ thời trang của Lan Khuê. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay trong loạt ảnh đời thường, người đẹp sinh năm 1992 đều khiến công chúng trầm trồ bởi gu ăn mặc hiện đại, chỉn chu nhưng không kém phần táo bạo. Từ những bộ suit cá tính, các thiết kế cut-out gợi cảm, cô luôn biết cách khai thác lợi thế vóc dáng chuẩn siêu mẫu để tạo nên tổng thể nổi bật. Điều đáng nói là dù phong cách biến hóa đa dạng, Lan Khuê vẫn giữ được khí chất sang trọng, đẳng cấp đặc trưng của mình. Chính sự tự tin, tinh tế và gout thẩm mỹ hiện đại đã giúp Lan Khuê luôn đẹp và “chiến” trong mọi khung hình.