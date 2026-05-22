Hành trình của sản phụ Nhật Lệ (30 tuổi, Ninh Bình) không chỉ là câu chuyện của y học hiện đại mà còn là bản ghi chép đầy cảm xúc về nghị lực, niềm tin và sự đồng hành tận tụy của đội ngũ thầy thuốc.

Trong thực hành sản khoa, mang thai trên nền tử cung từng vỡ luôn được xếp vào nhóm đặc biệt nguy hiểm, đòi hỏi chiến lược theo dõi chặt chẽ và can thiệp chính xác đến từng thời điểm. Với Nhật Lệ, nguy cơ ấy không chỉ đến từ một yếu tố mà là tổng hòa của nhiều biến chứng nặng nề trong tiền sử.

Ca mổ sinh tử đưa em bé chào đời.

Sản phụ từng trải qua một lần chửa kẽ và đặc biệt ở lần mang thai thứ hai đã bị vỡ tử cung ở tuần thai 29 do chửa góc. Vết vỡ kéo dài gần hết thành phải tử cung buộc phải phẫu thuật cấp cứu để giữ lại tính mạng. Biến cố sinh tử này để lại một sẹo tử cung lớn, trở thành “điểm yếu chí mạng” trong những lần mang thai sau.

Đến lần mang thai thứ ba, nguy cơ tiếp tục chồng chất khi siêu âm phát hiện bánh rau bám ngay trên vị trí sẹo vỡ cũ, trong khi lớp cơ tử cung tại đây mỏng đáng kể. Thai nhi càng phát triển, áp lực lên thành tử cung càng lớn, đồng nghĩa nguy cơ vỡ tử cung có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp tính mạng cả mẹ và con.

BSCKII Đặng Quang Hùng, Phụ trách khoa Sản bệnh lí (Bệnh viện Phụ sản Trung ương), người trực tiếp theo dõi và phẫu thuật cho biết đây là ca bệnh đòi hỏi phải giám sát liên tục, không chỉ dựa vào lịch khám định kì mà còn theo sát từng biến động lâm sàng và hình ảnh siêu âm. Mỗi quyết định đều là sự cân nhắc giữa việc kéo dài thai kì để đảm bảo sự phát triển của thai nhi và việc không vượt quá giới hạn an toàn của tử cung đã tổn thương.

Sau quá trình hội chẩn chuyên sâu, các bác sĩ quyết định chấm dứt thai kì chủ động ở tuần 34, được xem là thời điểm cân bằng giữa hai mục tiêu sống còn: giảm thiểu nguy cơ vỡ tử cung và đảm bảo khả năng thích nghi của trẻ sau sinh. Tuy nhiên, lựa chọn đúng thời điểm mới chỉ là bước khởi đầu cho một cuộc phẫu thuật đầy thách thức.

Trong phòng mổ, vị trí sẹo tử cung cũ kết hợp với bánh rau bám tại đây khiến nguy cơ chảy máu tăng cao. Từng thao tác phẫu thuật đều phải được tính toán chính xác, kiểm soát chặt chẽ để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Sự căng thẳng chỉ được giải tỏa khi em bé nặng 2.800 gram cất tiếng khóc chào đời, mở ra một cái kết trọn vẹn cho hành trình nhiều tháng trời “giữ thai trong lo âu”.

Em bé chào đời bình an sau thai kì đầy ắp âu lo của sản phụ.

Ngay sau sinh, trẻ được chuyển đến Trung tâm Sơ sinh để tiếp tục theo dõi, trong khi sản phụ ổn định sau phẫu thuật. Đó là khoảnh khắc mà cả ê-kíp và gia đình đều chờ đợi, sau một chặng đường dài đầy thử thách.

“Hành trình mang thai của tôi có lẽ là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong cuộc đời. Mỗi nhịp tim của con là một tia hi vọng nhưng cũng là nỗi lo thường trực. Trong 6 tháng nằm viện theo dõi và điều trị, vô tình trở thành “bệnh nhân quen mặt” của khoa Sản bệnh lí, cũng là từng ấy thời gian tôi học cách kiên cường mỗi ngày. Trong hành trình không hề dễ dàng này, tôi đã may mắn được gặp bác sĩ Quang Hùng. Bác đã luôn theo sát, tận tâm thăm khám, không chỉ mang lại sự an tâm về chuyên môn mà còn bằng sự ân cần, kiên nhẫn, tận tình và động viên", sản phụ Nhật Lệ rưng rưng chia sẻ khi ôm đứa con bé bỏng trong vòng tay.

Câu chuyện của cô không dừng lại ở một ca bệnh khó được xử trí thành công. Đó là minh chứng rõ nét cho vai trò then chốt của việc quản lí thai kì nguy cơ cao một cách hệ thống, liên tục và cá thể hóa. Từ việc lựa chọn thời điểm can thiệp đến năng lực phẫu thuật và hồi sức, tất cả đã hợp thành “lá chắn” bảo vệ an toàn cho cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không phải là những phút giây cấp cứu nghẹt thở trong tích tắc, hành trình “giữ thai - giữ mẹ - đón con” là cuộc chạy đua âm thầm kéo dài suốt nhiều tháng. Và khi tiếng khóc đầu đời vang lên, đó không chỉ là thành công của một ca mổ, mà còn là kết tinh của sự kiên trì, bản lĩnh chuyên môn và khát vọng giữ trọn thiên chức làm mẹ từ chính ranh giới mong manh nhất của sự sống.

Hành trình tử - sinh khép lại không chỉ bằng một ca sinh an toàn, mà còn mở ra một câu chuyện đầy nhân văn về y học và nghị lực. Từ ranh giới mong manh của biến chứng từng cướp đi cơ hội làm mẹ, sản phụ đã bước qua nỗi sợ lớn nhất để chạm tới khoảnh khắc thiêng liêng ôm con trong vòng tay. Đó không chỉ là thành quả của chuyên môn và sự tính toán chính xác đến từng thời điểm của các thầy thuốc, mà còn là chiến thắng của niềm tin và sự kiên cường.

Và khi tiếng khóc đầu đời vang lên, nó không chỉ báo hiệu một sự sống bắt đầu, mà còn khẳng định rằng, ngay cả trong những thai kì nguy hiểm nhất, cơ hội vẫn có thể được giữ lại - nếu có đủ bản lĩnh, sự tận tâm và không từ bỏ hi vọng.

