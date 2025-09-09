Sản phụ 35 tuổi vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ

Hình minh họa.

Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận sản phụ L.T.H. (35 tuổi) trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng hạ vị, tử cung co bóp liên tục, tim thai chỉ còn 100-120 lần/phút, dấu hiệu suy thai cấp.

Sản phụ có tiền sử mổ đẻ hai lần, đang mang thai lần ba. Qua thăm khám và hội chẩn khẩn, bác sĩ chẩn đoán nghi vỡ tử cung trên nền vết mổ cũ, nguy cơ sốc mất máu nặng, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.

Trước tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", ekip phẫu thuật đã quyết định mổ cấp cứu lấy thai. Trong phẫu thuật, bác sĩ phát hiện máu tụ lớn dưới phúc mạc tại vị trí vết mổ cũ bị vỡ. Ekip lập tức kiểm soát chảy máu, làm sạch ổ bụng và lấy thai.

Một bé gái nặng 2.800 gram được đưa ra khỏi bụng mẹ và hồi sức tại chỗ. Người mẹ được truyền bổ sung 2 đơn vị máu, kiểm soát huyết động chặt chẽ. Nhờ sự phối hợp liên khoa, ca mổ thành công, cả hai mẹ con đều qua cơn nguy kịch. Hiện sức khỏe sản phụ và trẻ sơ sinh ổn định, tiếp tục được theo dõi sát.

Vỡ tử cung là tai biến sản khoa nguy hiểm bậc nhất, có thể cướp đi sinh mạng mẹ và con trong tích tắc. Trường hợp này, nếu nhập viện chậm hơn, hậu quả sẽ vô cùng đau lòng. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc sản phụ có sẹo mổ cũ cần được theo dõi thai kỳ sát sao và tuân thủ chỉ định y tế.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ có tiền sử mổ đẻ cần được quản lý thai nghén chặt chẽ. Không tự ý sinh thường khi có sẹo mổ cũ, chỉ thực hiện khi được bác sĩ đánh giá kỹ lưỡng. Khi xuất hiện đau bụng bất thường, ra máu, cơn co tử cung dồn dập, phải đến cơ sở y tế ngay.