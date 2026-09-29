Danh sách câu hỏi vắc-xin tay chân miệng được các gia đình quan tâm nhất lúc này: Có nên tiêm không? Chỉ phòng EV71 thì có đủ?

Vắc-xin phòng bệnh tay chân miệng do virus EV71 đã có mặt tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh, đặc biệt là những gia đình có con nhỏ trong độ tuổi dễ mắc bệnh. Trước một loại vắc-xin mới xuất hiện trên thị trường, không ít người băn khoăn liệu có nên tiêm ngay hay chờ thêm thời gian để theo dõi hiệu quả, độ an toàn.

Bên cạnh đó là hàng loạt câu hỏi như vắc-xin có tác dụng trong bao lâu, trẻ từng mắc tay chân miệng có cần tiêm nữa không, trẻ trên 6 tuổi có cần tiêm hay không, vắc-xin có thể tiêm cùng các loại vắc xin khác?

Để giải đáp những thắc mắc này, phóng viên có cuộc trao đổi với BS Trương Hữu Khanh (chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP HCM, hiện là Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP. Hồ Chí Minh).

BS Trương Hữu Khanh (chuyên gia dịch tễ học, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP HCM, hiện là Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: BS)

Đây là vắc-xin mới có ở Việt Nam. Nhiều phụ huynh có tâm lý muốn chờ xem những người khác tiêm thế nào rồi mới quyết định. Theo bác sĩ, có cần phải chờ như vậy không?

BS Trương Hữu Khanh: Vắc-xin này nói là mới có ở Việt Nam, nhưng công nghệ sản xuất không có gì mới. Đây cũng là công nghệ đã được sử dụng để sản xuất nhiều loại vắc-xin từ nhiều năm trước, chứ không phải một công nghệ hoàn toàn mới.

Một vấn đề khác khiến phụ huynh lo lắng là tác dụng phụ. Vắc-xin phòng tay chân miệng do EV71 có phản ứng gì đặc biệt không, thưa bác sĩ?

BS Trương Hữu Khanh: Cũng giống như các vắc-xin khác thôi. Trẻ có thể bị hành một chút rồi tự hết. Việc này có thể hiểu là vắc xin đang kích thích cơ thể tạo kháng thể.

Có thông tin cho rằng vắc-xin này có tác dụng kéo dài tới 5 năm. Điều này có chính xác không?

Vắc-xin phòng tay chân miệng do EV71 có phản ứng giống như các vắc-xin khác. (Ảnh minh hoạ: Internet)

BS Trương Hữu Khanh: Nhiều người nói trong nghiên cứu vắc-xin này có tác dụng kéo dài 5 năm. Nhưng vắc-xin này mới xuất hiện và thời gian theo dõi mới khoảng 5 năm thì lấy đâu ra số liệu sau 5 năm?

Mặt khác, nếu trẻ được tiêm từ nhỏ thì sau 5 năm, trẻ cũng đã qua lứa tuổi bị đe dọa bởi bệnh tay chân miệng, tức khoảng khi trẻ đủ 5-6 tuổi.

Vậy lịch tiêm cụ thể như thế nào, thưa ông?

BS Trương Hữu Khanh: Liều tiêm tùy theo độ tuổi.

Trẻ từ 2 tháng đến 2 tuổi: tiêm 3 mũi. Hai mũi đầu cách nhau 8 tuần, tức khoảng 2 tháng. Mũi thứ 3 sẽ tiêm nhắc lại sau 1 năm.

Trẻ từ 2 tuổi đến 6 tuổi: tiêm 2 liều, cách nhau 8 tuần, tức khoảng 2 tháng.

Sau những liều này thì không cần tiêm nhắc lại nữa, không giống như một số loại vắc-xin cần tiêm nhắc khi trẻ lớn lên.

Vắc-xin này chỉ phòng tác nhân EV71. Trong khi bệnh tay chân miệng còn do nhiều tác nhân khác gây ra. Vậy theo ông, nếu chỉ phòng EV71 thì có đủ không?

BS Trương Hữu Khanh: Nếu ngừa được tác nhân EV71 thì đã đủ để không còn lo lắng tay chân miệng gây diễn tiến nhanh và tử vong nữa. Bởi vì chỉ có tác nhân EV71 là gây biến chứng nặng. Còn các tác nhân khác không biến chứng và tự khỏi nhẹ nhàng.

Nếu ngừa được tác nhân EV71 thì đã đủ để không còn lo lắng tay chân miệng gây diễn tiến nhanh và tử vong nữa. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Nếu trẻ đã từng mắc tay chân miệng thì có cần tiêm vắc-xin nữa không? Nếu có thì phải chờ bao lâu sau khi khỏi bệnh mới được tiêm vậy bác sĩ?

BS Trương Hữu Khanh: Đã mắc bệnh vẫn nên tiêm ngừa, ngay cả khi đã từng mắc bệnh do tác nhân EV71, bởi bệnh vẫn có thể tái nhiễm và vẫn có khả năng diễn tiến nặng. Khi trẻ đã khỏe, hết bệnh thì có thể tiêm được, không cần phải chờ thêm.

Vậy với trẻ trên 6 tuổi, chẳng hạn từ 6 tuổi 1 ngày, có cần tiêm vắc-xin phòng tay chân miệng không?

BS Trương Hữu Khanh: Về lý thuyết là không cần. Trẻ trên 6 tuổi hiếm bị bệnh và khi mắc cũng rất hiếm có biến chứng. Nếu tiêm thì hơi phí thôi.

Vắc-xin này có phải là vắc-xin ưu tiên như vắc-xin 5 trong 1, vắc-xin 6 trong 1 không?

BS Trương Hữu Khanh: Nói chung, cần lắm lắm mới nghĩ đến chuyện tiêm ngừa nhưng dù sao đây cũng là loại vắc-xin nên chích ngừa.

Cảm ơn ông đã dành thời gian chia sẻ!