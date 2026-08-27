Đằng sau mỗi đứa trẻ thành công đều có những bậc cha mẹ như thế này

Trong tư duy nuôi dạy con của nhiều gia đình, cha mẹ thường có xu hướng dành toàn bộ thời gian, sức lực để lo lắng và định hướng từng bước đi cho con. Người lớn coi sự hy sinh vô điều kiện và việc theo sát con từng chút một là cách thể hiện tình yêu thương tốt nhất. Tuy nhiên, một mối quan hệ gia đình lành mạnh không phải là sự phụ thuộc một chiều hay theo đuổi con cái suốt đời, mà là một hành trình rèn luyện để cả cha mẹ lẫn con cái cùng trưởng thành. Sự đồng hành đúng đắn là khi cha mẹ vừa là chỗ dựa vững chắc lúc con gặp khó khăn, vừa biết tạo điều kiện để con tự do phát triển năng lực cá nhân.

Cha mẹ thay đổi góc nhìn để trưởng thành cùng con

Hành trình nuôi dạy con thực chất là quá trình tự hoàn thiện bản thân của mỗi người làm cha làm mẹ. Sự kiên nhẫn hay tính cách ôn hòa của phụ huynh không phải tự nhiên có sẵn, mà được rèn dũa từng ngày qua những lần tương tác với con cái.

Sự lắng nghe và kiềm chế mong muốn kiểm soát từ cha mẹ giúp con trẻ có môi trường an toàn để tự do phát triển (Ảnh minh họa: Pinterest)

Ở những năm tháng đầu đời, cha mẹ thường có thói quen dùng góc nhìn của người lớn để áp đặt lên trẻ, muốn quy hoạch sẵn con đường tương lai và mong con phát triển đúng theo kỳ vọng của mình. Nhưng khi đồng hành cùng con qua từng giai đoạn, người lớn dần nhận ra rằng việc kiểm soát quá đà chỉ tạo ra sự ức chế. Khi con gặp áp lực hay chao đảo trong cuộc sống, việc cha mẹ giữ bình tĩnh, kiềm chế mong muốn dạy đời hay mắng mắng, thay vào đó tạo ra một không gian an toàn để lắng nghe sẽ giúp đứa trẻ cảm thấy được tôn trọng. Việc chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của con cũng chính là lúc cha mẹ tự cởi bỏ áp lực cho chính bản thân mình.

Tôn trọng sự độc lập thay vì coi con là vật sở hữu

Nhiều khoảng cách và mâu thuẫn trong gia đình bùng phát xuất phát từ việc cha mẹ xem con cái như một phần kéo dài của bản thân hoặc một dạng tài sản riêng. Việc can thiệp quá sâu vào học vấn, công việc, mối quan hệ cá nhân cho đến những quyết định riêng tư của con vô tình biến tình cảm gia đình thành áp lực nặng nề.

Mục đích cuối cùng của việc nuôi dạy không phải là giữ con ở lại bên cạnh mình mãi mãi, mà là chuẩn bị cho con đầy đủ bản lĩnh và kỹ năng để tự đứng vững trên đôi chân của mình. Trẻ lớn lên sẽ có tư duy, mối quan hệ và những mục tiêu riêng. Những bậc cha mẹ sáng suốt luôn hiểu rõ điều này: họ sẵn sàng đồng hành và định hướng khi con còn nhỏ, nhưng khi con đã đủ trưởng thành, họ sẽ chủ động lùi lại một bước để con tự đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Việc tôn trọng quyền tự quyết của con giúp trẻ rèn luyện tính tự lập và bản lĩnh khi bước ra xã hội (Ảnh minh họa: Pinterest)

Mối quan hệ gia đình tích cực: Cùng hỗ trợ và tôn trọng không gian riêng

Một gia đình hạnh phúc là nơi tình yêu thương không đi kèm với sự hy sinh mù quáng hay sự đòi hỏi đền đáp. Cha mẹ không nhất thiết phải gạt bỏ hoàn toàn niềm vui, sự nghiệp hay cuộc sống riêng chỉ để xoay quanh con cái. Khi cha mẹ có cuộc sống riêng phong phú, tinh thần thoải mái, trẻ cũng sẽ giảm bớt được áp lực tâm lý và không cảm thấy bị mắc nợ cảm xúc với gia đình.

Khi con cái đã đủ vững vàng để tự lập, cha mẹ cũng nên dành thời gian để chăm sóc bản thân, đuổi theo những sở thích riêng và tận hưởng cuộc sống của mình. Việc cha mẹ sống an yên, tự tại chính là tấm gương tốt nhất về tính tự lập cho con cái. Một mối quan hệ gia đình bền vững là khi con cái tự do nỗ lực gặt hái thành công ở thế giới bên ngoài, còn cha mẹ vẫn có một cuộc sống riêng an lành và tự chủ.

Theo 163