Thấy con hay ngọ nguậy, kém tập trung, nói trước quên sau, nhiều phụ huynh thường gạt đi: "Trẻ con đứa nào chẳng quậy, lớn lên là hết!". Thế nhưng, việc con liên tục "luôn chân luôn tay" đôi khi không phải vì bướng bỉnh, mà là tín hiệu cảnh báo khả năng tự chủ và tập trung của trẻ đang gặp vấn đề.

Dưới đây là 6 biểu hiện cốt lõi giúp cha mẹ nhận diện sớm tình trạng tăng động ở con để kịp thời đồng hành cùng con:

1. "Đứng ngồi không yên", tay chân máy móc liên tục

Khi cần ngồi yên nghe giảng hay ăn cơm, con rất khó ngồi đàng hoàng. Trẻ thường xuyên xoay người, lắc lư ghế, nghịch ngợm bút thước, tay chân lúc nào cũng phải sờ cọ thứ gì đó mới chịu được. Dù biết nội quy, con vẫn không thể tự điều khiển cơ thể mình.

2. "Thần trí trên mây", làm gì cũng dở dang

Những việc cần sự kiên nhẫn như học bài, đọc sách, làm thủ công... trẻ khó giữ tập trung quá 5 phút. Vừa ngồi vào bàn học là con quay ngó xung quanh, đòi uống nước, nghịch gọt bút chì. Một bài tập ngắn tẹo có thể kéo dài lê thê cả buổi tối.

3. Nóng nảy, hay chen ngang, thiếu kiên nhẫn

Con thường hành động theo cảm xúc mà không suy nghĩ:

Trên lớp hay cướp lời thầy cô, tranh trả lời khi chưa nghe hết câu hỏi.

Nhảy chồm vào cuộc trò chuyện của người lớn.

Cực kỳ bất an, khó chịu khi phải xếp hàng hoặc chờ đến lượt, rất dễ va chạm với bạn bè.

4. Vui đó rồi khóc đó, tính khí thất thường

Trẻ rất nhạy cảm và khó quản lý cảm xúc. Vừa năm phút trước còn cười nói, năm phút sau đã có thể ăn vạ, gào khóc chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Khi bị nhắc nhở, con dễ tủi thân sâu sắc hoặc bùng nổ tức giận. Cơn giận đến rất nhanh nhưng phải mất rất lâu con mới bình tĩnh lại được.

5. "Não cá vàng", làm đâu hỏng đó

Trẻ hay mắc những lỗi rất ngớ ngẩn do thiếu chú ý:

Bỏ sót câu khi làm bài, nhìn nhầm số, viết sai từ.

Thường xuyên làm mất sách vở, bút, bình nước... ngày nào cũng phải đi tìm đồ.

Làm việc không có kế hoạch, lộn xộn từ bàn học đến phòng ngủ.

6. Năng lượng "vô tận", chạy nhảy không biết mệt

So với bạn bè, trẻ lúc nào cũng như được gắn động cơ: đi bằng cách nhảy, chạy loăng quăng, leo trèo khắp nơi. Ngay cả trước khi đi ngủ con cũng rất khó thư giãn. Việc cơ thể luôn trong trạng thái "chạy hết công suất" làm trẻ kiệt sức nhưng lại càng khó tập trung hơn.

Lời khuyên cho cha mẹ: Hãy kiên nhẫn, đừng dán nhãn!

Tăng động không phải là thói quen xấu, cũng không phải do con cố tình chống đối, mà là sự chậm phát triển về khả năng kiểm soát hành vi. Việc đánh mắng hay dán nhãn con "lười học", "bướng bỉnh" chỉ khiến trẻ thêm tự ti và nảy sinh tâm lý chống đối.

Cha mẹ nên làm gì?

Tạo thói quen cố định: Quy định rõ giờ học, giờ chơi, giờ ngủ.

Rèn luyện từng chút một: Chơi cùng con các trò chơi luyện tập trung (xếp hình, vẽ tranh, đọc sách ngắn).

Chia nhỏ nhiệm vụ: Thay vì bắt con ngồi học 1 tiếng, hãy chia thành các chặng 15–20 phút.

Nếu thấy các dấu hiệu trên kéo dài và ảnh hưởng rõ rệt đến việc học cũng như mối quan hệ của con, cha mẹ nên đưa trẻ đi khám tại các trung tâm tâm lý hoặc bệnh viện nhi khoa. Sự thấu hiểu và can thiệp đúng lúc của gia đình chính là "chìa khóa" giúp con lấy lại sự cân bằng để trưởng thành lành mạnh.

Nguồn: Sohu