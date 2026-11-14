Dáng người đầy đặn mặc gì mùa lạnh để trông gọn gàng, thanh lịch?

Thay vì chọn quần áo thật rộng để "che người", 7 công thức trong ảnh cho thấy chỉ cần kiểm soát tốt phom dáng, điểm nhấn eo và cách phối màu, vẻ ngoài đã trở nên gọn gàng, thanh lịch mà vẫn rất thoải mái.

Điểm đáng học hỏi đầu tiên là cách chọn quần. Quần jeans ống đứng, quần kaki cạp cao, quần âu xếp ly hay quần ống suông đều xuất hiện xuyên suốt. Đây là những thiết kế tạo đường thẳng dọc cho cơ thể, giúp đôi chân trông dài và tổng thể cân đối hơn. Nàng đầy đặn nên ưu tiên quần có phần hông vừa vặn, ống quần không bó sát nhưng cũng không quá rộng; độ dài chạm mắt cá hoặc phủ nhẹ lên giày là đẹp nhất.

Với set áo khoác vàng bơ, áo phông trắng và jeans xanh đậm, cảm giác trẻ trung đến từ sự tương phản màu sắc đơn giản. Áo khoác dáng ngắn kết thúc gần hông giúp xác định tỷ lệ cơ thể, trong khi chiếc áo trắng bên trong tạo khoảng sáng cho phần thân trên. Một đôi giày đỏ burgundy là điểm nhấn nhỏ nhưng đủ khiến bộ đồ bớt đơn điệu.

Sơ mi xanh nhạt khoác ngoài áo thun trắng, phối cùng quần xám cạp cao là công thức đầu thu dễ áp dụng cho cả đi làm lẫn cuối tuần. Thay vì cài kín sơ mi, hãy mặc mở cúc hoặc xắn tay áo để diện mạo nhẹ nhàng hơn. Phần áo trong sơ vin gọn, thêm thắt lưng mảnh, sẽ tạo vòng eo tự nhiên mà không gây cảm giác gò bó.

Nếu yêu phong cách tối giản, bộ đôi áo len mỏng xanh navy và quần trắng kem là gợi ý đáng thử. Lớp sơ mi kẻ được thả nhẹ bên trong vừa tăng chiều sâu cho trang phục, vừa làm set đồ bớt nặng nề. Cách phối xanh navy – trắng kem cũng mang đúng vibe mùa thu: dịu mắt, cổ điển và có cảm giác chỉn chu.

Một công thức khác rất hợp với những ngày đầu thu là sơ mi trắng dáng rộng vừa, quần ống suông màu nâu olive và áo len hồng phấn vắt hờ trên vai. Đừng xem chiếc áo len này chỉ là món phụ kiện: nó giúp phần vai có điểm nhấn, đồng thời tạo thêm màu sắc cho trang phục mà không cần phối quá nhiều lớp. Với set đồ này, quần cạp cao là chi tiết quyết định để vóc dáng không bị chia ngang.

Gam màu cũng là chìa khóa để phong cách mùa thu của nàng đầy đặn trông cuốn hút hơn. Bên cạnh xanh navy, nâu, trắng kem hay xám, bạn có thể đưa vào một gam màu tươi như hồng đất, đỏ rượu hoặc xanh baby. Áo kẻ ngang đỏ trắng phối quần hồng dusty, hay sơ mi xanh cùng quần trắng, đều mang lại cảm giác trẻ trung mà không quá phô trương. Bí quyết là chỉ chọn một màu nổi bật, các món còn lại giữ ở tông trung tính.

Cuối cùng, hãy để ý đến chi tiết cổ áo. Áo cổ chữ V, áo cổ tròn rộng vừa phải, sơ mi mở vài cúc hay áo khoác không cài kín sẽ giúp phần cổ và vai trông thoáng hơn. Không cần che kín cơ thể mới là mặc đẹp; một khoảng hở vừa đủ ở cổ tay, cổ áo hay mắt cá chân đôi khi lại khiến tổng thể nhẹ và thanh thoát hơn.

Thời trang cho dáng người đầy đặn mùa thu không cần quá nhiều quy tắc. Một chiếc quần cạp cao phom đẹp, vài chiếc sơ mi màu dịu, áo len mỏng và áo khoác dáng ngắn đã đủ tạo nên nhiều set đồ có gu. Điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác vừa vặn: trang phục không bó buộc, không luộm thuộm và khiến bạn tự tin khi bước ra ngoài.

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