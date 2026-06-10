Cô nàng nặng gần 70kg vẫn là hình mẫu mặc đẹp cho hội chị em: Bí quyết không nằm ở cân nặng mà ở cách ăn mặc

Trong thời đại mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh người mẫu mình hạc xương mai, không ít phụ nữ cho rằng muốn mặc đẹp thì trước tiên phải giảm cân. Thế nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Blogger thời trang Cát Cát là một ví dụ điển hình. Dù sở hữu cân nặng khoảng 67kg, cô vẫn được nhiều người xem là hình mẫu mặc đẹp đáng học hỏi. Những bộ trang phục của Cát Cát không hề cố gắng che giấu cơ thể một cách cực đoan, mà tập trung vào việc lựa chọn kiểu dáng phù hợp để tôn lên ưu điểm và tạo cảm giác cân đối hơn. Chính vì vậy, phong cách của cô trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều chị em muốn mặc đẹp mà không phải quá áp lực với chuyện cân nặng.

1. Ưu tiên áo cổ chữ V để tạo cảm giác thanh thoát

Một trong những bí quyết được Cát Cát áp dụng thường xuyên chính là lựa chọn áo cổ chữ V. Đây được xem là kiểu cổ áo có khả năng "nịnh dáng" gần như hoàn hảo với mọi vóc dáng, đặc biệt là những người có phần thân trên đầy đặn. Đường cắt chữ V giúp kéo dài phần cổ, tạo cảm giác gương mặt thon gọn hơn và giảm sự nặng nề ở vùng vai ngực. Dù là áo sơ mi, áo thun, váy liền hay áo len, những thiết kế có cổ chữ V luôn xuất hiện với tần suất dày đặc trong tủ đồ của nữ blogger. Chính chi tiết nhỏ này giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát và nữ tính hơn rất nhiều.

2. Tập trung vào các item tối giản thay vì họa tiết cầu kỳ

Nhiều người cho rằng mặc đồ nhiều họa tiết sẽ giúp đánh lạc hướng ánh nhìn, nhưng trên thực tế, những họa tiết quá lớn hoặc quá phức tạp đôi khi lại khiến cơ thể trông đầy đặn hơn. Cát Cát thường ưu tiên các trang phục trơn màu hoặc họa tiết tối giản. Những gam màu trung tính như trắng, kem, nâu, be, đen hay xanh navy xuất hiện rất nhiều trong phong cách của cô. Họa tiết tối giản tạo cảm giác liền mạch cho tổng thể, giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn. Bên cạnh đó, những gam màu cơ bản còn dễ phối đồ, mang lại vẻ ngoài sang trọng và tinh tế. Đây cũng là lý do nhiều fashionista theo đuổi phong cách tối giản thường trông thanh lịch hơn dù không diện những thiết kế quá cầu kỳ.

3. Chọn chất liệu có độ rủ vừa phải

Chất liệu là yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả tôn dáng. Theo phong cách của Cát Cát, những loại vải có độ rủ tự nhiên luôn được ưu tiên hơn cả. Chúng giúp quần áo ôm theo đường nét cơ thể một cách mềm mại mà không làm lộ khuyết điểm. Ngược lại, những chất liệu quá mỏng có thể khiến cơ thể dễ lộ đường nét không mong muốn, trong khi các loại vải quá cứng lại tạo cảm giác thô và nặng nề. Các chất liệu như lụa mờ, crepe, cotton cao cấp hay vải pha có độ rũ nhẹ thường xuất hiện trong các bộ trang phục của cô. Chính sự cân bằng này giúp vóc dáng trông mềm mại, thanh thoát mà vẫn giữ được sự chỉn chu cần thiết.

4. Sơ vin hoặc dùng thắt lưng để tạo điểm nhấn vòng eo

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều chị em là chọn trang phục quá rộng để che dáng. Tuy nhiên, việc giấu hoàn toàn đường cong cơ thể đôi khi lại khiến người mặc trông thấp và nặng nề hơn. Cát Cát rất khéo léo trong việc tạo điểm nhấn ở vòng eo bằng cách sơ vin hoặc sử dụng thắt lưng. Dù diện váy liền, áo sơ mi hay blazer, cô luôn cố gắng xác định rõ tỷ lệ cơ thể. Một chiếc thắt lưng nhỏ hay thao tác sơ vin đơn giản có thể giúp phân chia tỷ lệ cơ thể hợp lý hơn, tạo cảm giác chân dài và vóc dáng cân đối. Đây là mẹo đơn giản nhưng mang lại hiệu quả thị giác vô cùng rõ rệt.

5. Ưu tiên những đôi giày thanh thoát

Ngoài quần áo, giày dép cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện tổng thể. Cát Cát thường lựa chọn những thiết kế có phom dáng gọn gàng như giày mũi nhọn, sandal quai mảnh, slingback hoặc giày búp bê thanh lịch. Những kiểu giày này giúp kéo dài đôi chân và tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn cho tổng thể trang phục. Ngược lại, các mẫu giày quá hầm hố, đế dày hoặc có thiết kế cồng kềnh đôi khi khiến vóc dáng trông nặng nề hơn. Việc lựa chọn phụ kiện phù hợp giúp bộ trang phục trở nên hài hòa và tinh tế, đồng thời tăng thêm vẻ nữ tính cho người mặc.

Phong cách của Cát Cát cho thấy một điều rất rõ ràng: mặc đẹp không phải đặc quyền của những người sở hữu thân hình siêu mẫu. Điều quan trọng nhất là hiểu cơ thể mình và biết cách lựa chọn trang phục phù hợp. Chỉ với vài nguyên tắc đơn giản như chọn cổ chữ V, ưu tiên màu sắc tối giản, chú ý chất liệu, nhấn eo hợp lý và lựa chọn giày thanh thoát, bất kỳ ai cũng có thể cải thiện đáng kể diện mạo của mình.

Thời trang không phải cuộc đua giảm cân, mà là nghệ thuật giúp mỗi người trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình. Và đôi khi, sự tự tin cùng cách ăn mặc thông minh còn có sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với những con số trên bàn cân.