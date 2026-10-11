Đỉnh cao thấu hiểu tâm lý khách hàng: Chanel đưa dàn mẫu trung niên đổ bộ show Xuân hè 2027

Trong thế giới thời trang xa xỉ, nơi những cô gái trẻ với vóc dáng thanh mảnh thường chiếm trọn ánh đèn sân khấu, việc một nhà mốt đưa những gương mặt trung niên lên sàn diễn luôn là điều đáng chú ý. Tại show Xuân Hè 2027, Chanel mang đến một góc nhìn khác về vẻ đẹp của người phụ nữ khi để những người mẫu ở nhiều độ tuổi cùng xuất hiện. Đây không chỉ là lựa chọn thú vị về mặt hình ảnh, mà còn khiến giới mộ điệu nhìn thấy một thông điệp sâu sắc hơn: thời trang không chỉ dành cho tuổi trẻ, và vẻ thanh lịch của Chanel cũng không có giới hạn tuổi tác.

Trong nhiều năm, ngành công nghiệp thời trang thường ưu ái những gương mặt trẻ trung, vóc dáng mảnh mai và vẻ đẹp gần với những chuẩn mực được định hình trên sàn diễn. Hình ảnh ấy tạo nên sức hấp dẫn thị giác, nhưng đôi khi cũng khiến thời trang xa xỉ trở nên xa cách với những người phụ nữ trưởng thành - nhóm khách hàng có nhu cầu và khả năng chi trả đáng kể cho trang phục chất lượng cao. Bởi vậy, sự xuất hiện của những người mẫu trung niên tại show Chanel Xuân Hè 2027 tạo nên một điểm nhấn khác biệt. Thay vì chỉ trình diễn quần áo trên những cơ thể trẻ tuổi, sàn diễn mở rộng phạm vi hình ảnh người phụ nữ Chanel, cho thấy phong cách thanh lịch có thể hiện diện ở nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Điều này đặc biệt phù hợp với tinh thần của một thương hiệu vốn gắn liền với những món đồ kinh điển như áo khoác tweed, bộ suit thanh lịch, váy đen và túi xách mang tính biểu tượng. Những thiết kế ấy không nhất thiết chỉ dành cho một nhóm tuổi. Chúng có thể đồng hành cùng người phụ nữ khi còn trẻ, lúc xây dựng sự nghiệp, khi đã có gia đình hay ở giai đoạn mà phong cách cá nhân trở nên ổn định và rõ nét hơn.

Đáng chú ý, việc lựa chọn những gương mặt ở nhiều độ tuổi không tách rời chủ đề của bộ sưu tập. Theo ghi chú chính thức của buổi diễn, giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy lấy cảm hứng từ cuộc đời Gabrielle Chanel, khai thác ý niệm về nhiều phiên bản của người phụ nữ cùng tồn tại bên trong một con người. Từ cô gái trẻ Gabrielle đến người phụ nữ trưởng thành xây dựng nên đế chế thời trang của riêng mình, cuộc đời nhà sáng lập là một hành trình của những thay đổi, thử nghiệm và tái định nghĩa bản thân. Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong bộ sưu tập, khi các thiết kế gợi nhắc nhiều giai đoạn trong lịch sử trang phục của bà, từ những bộ đồ chịu ảnh hưởng của thời trang Edwardian đến tinh thần giải phóng cơ thể và những bộ suit tweed đã trở thành di sản của Chanel.

Trong bối cảnh đó, việc để người mẫu lớn tuổi sải bước bên cạnh những gương mặt trẻ không đơn thuần là cách tạo sự đa dạng trên sàn diễn. Nó còn giúp ý tưởng về dòng chảy thời gian trở nên trực quan hơn. Người phụ nữ không đứng yên trong một hình ảnh duy nhất; cô có thể thay đổi diện mạo, quan điểm và phong cách qua từng chặng đường, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Đây cũng là cách Chanel kể câu chuyện về di sản của mình mà không chỉ dựa vào những món đồ lưu trữ hay thiết kế mang tính hoài niệm. Lịch sử thương hiệu được đặt trong mối liên hệ với những người phụ nữ đang sống ở hiện tại.

Xét từ góc độ hình ảnh thương hiệu, lựa chọn này còn cho thấy Chanel hiểu rằng khách hàng không chỉ muốn nhìn thấy những bộ quần áo đẹp, mà còn muốn tìm được sự đồng điệu với hình ảnh mà thương hiệu xây dựng. Một người phụ nữ ngoài 40 hay 50 tuổi có thể yêu thích Chanel vì chất liệu, đường cắt, tay nghề chế tác và giá trị biểu tượng. Nhưng nếu mọi chiến dịch thời trang đều chỉ tập trung vào những người mẫu ở độ tuổi đôi mươi, cô ấy có thể khó hình dung mình trong thế giới ấy. Ngược lại, khi những người phụ nữ trưởng thành xuất hiện trên sàn diễn, thương hiệu đang mở ra một lời mời gần gũi hơn: bạn không cần trẻ mãi để mặc đẹp, cũng không phải thay đổi bản thân để phù hợp với một chuẩn mực duy nhất.

Tất nhiên, không thể khẳng định việc đưa người mẫu trung niên lên sàn diễn chỉ nhằm mục đích chiều lòng khách hàng. Đây còn là một lựa chọn nghệ thuật phù hợp với chủ đề bộ sưu tập. Tuy nhiên, khi thông điệp sáng tạo và nhu cầu được đại diện của khách hàng gặp nhau, hiệu quả truyền thông mà nó tạo ra càng đáng chú ý. Với Chanel, đây cũng là cách củng cố hình ảnh một thương hiệu có di sản lâu đời nhưng vẫn có khả năng đối thoại với nhiều thế hệ. Người trẻ có thể tìm thấy sự mới mẻ trong cách phối đồ và phom dáng; phụ nữ trưởng thành có thể nhìn thấy những giá trị gần gũi với phong cách sống của mình.

Điều đáng nhớ nhất từ show diễn không nằm ở việc người mẫu nào trẻ hơn hay ai có vóc dáng phù hợp với những chuẩn mực truyền thống. Thay vào đó, Chanel gợi mở một cách nhìn rộng hơn về thời trang: tuổi tác không nên là ranh giới quyết định ai có quyền xuất hiện, ai được tôn vinh và ai có thể mặc đẹp. Một bộ suit tweed có thể mang vẻ tinh nghịch trên người phụ nữ trẻ, nhưng lại trở nên đằm thắm, quyền lực khi được diện bởi người phụ nữ đã trải qua nhiều thăng trầm. Cùng một thiết kế, mỗi độ tuổi lại tạo nên một sắc thái khác nhau. Đó chính là điều khiến thời trang trở nên thú vị: quần áo không chỉ thay đổi diện mạo, mà còn phản chiếu trải nghiệm và cá tính của người mặc.

Đưa dàn mẫu trung niên lên sàn diễn, Chanel vừa làm phong phú câu chuyện về Gabrielle Chanel, vừa nhắc nhở giới mộ điệu rằng vẻ đẹp không chỉ thuộc về tuổi trẻ. Và có lẽ, đây mới là cách thấu hiểu khách hàng tinh tế nhất: không cố gắng khiến tất cả phụ nữ trở nên giống nhau, mà để mỗi người tìm thấy phiên bản đẹp nhất của chính mình trong thời trang.