Nếu trước đây áo ghi lê chỉ được xem là món đồ dành cho môi trường công sở thì mùa hè năm nay, thiết kế này đang trở thành "vũ khí" giúp nhiều cô gái xây dựng phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn rất thời thượng.

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Look 1: Ghi lê + chân váy chữ A – Thanh lịch chuẩn quý cô Paris

Công thức đầu tiên là sự kết hợp giữa áo ghi lê dáng lửng và chân váy chữ A có chất liệu đứng phom. Đây là kiểu phối đồ vừa gọn gàng, vừa giúp tôn vòng eo và tạo cảm giác đôi chân dài hơn.

Để hoàn thiện tổng thể, hãy lựa chọn đồng hồ ánh vàng, khuyên tai vàng cùng túi xách và giày màu trắng. Những món phụ kiện nhỏ nhưng đồng điệu sẽ giúp bộ trang phục trở nên tinh tế hơn mà không hề cầu kỳ. Đây cũng là tinh thần đặc trưng của phong cách Pháp: thanh lịch một cách tự nhiên, không cần cố gắng.

Look 2: Ghi lê + quần jeans trắng – Old money trẻ trung, hiện đại

Nếu yêu thích phong cách "giàu ngầm", hãy thử phối áo ghi lê với quần jeans trắng. Bộ đôi này mang đến vẻ ngoài sạch sẽ, chỉn chu nhưng vẫn rất trẻ trung.

Ở set đồ này, phụ kiện nên được tiết chế với đồng hồ đen bạc, khuyên tai bạc cùng túi và giày màu đen để tạo sự đồng điệu. Nhờ bảng màu trung tính và thiết kế tối giản, tổng thể toát lên vẻ sang trọng rất đặc trưng của phong cách old money.

Đặc biệt, áo ghi lê có đường cắt ôm nhẹ phần eo sẽ giúp vóc dáng trông cân đối hơn, đồng thời khiến outfit đơn sắc trở nên sắc nét và có chiều sâu. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những buổi sáng bận rộn vì chỉ cần vài món đồ cơ bản là đã có ngay một set trang phục đẹp mắt.

Look 3: Ghi lê + váy lụa đen – Khí chất nữ lãnh đạo đầy cuốn hút

Nếu muốn nâng tầm phong cách, hãy kết hợp áo ghi lê với váy lụa đen. Chất liệu lụa bóng mang đến cảm giác cao cấp, giúp những thiết kế tối giản trở nên nổi bật hơn.

Hoàn thiện outfit bằng đồng hồ tông nâu ánh vàng cùng túi và giày màu nâu để tạo sự hài hòa. Cách phối này mang đến hình ảnh người phụ nữ tự tin, chuyên nghiệp và đầy khí chất, đúng tinh thần "big boss" hiện đại.

Điểm tạo nên sức hút của phong cách tối giản sang trọng không nằm ở việc mặc nhiều món đồ đắt tiền, mà đến từ sự tiết chế màu sắc, lựa chọn chất liệu đẹp và những đường cắt may tinh gọn. Chỉ cần chú ý đến các chi tiết nhỏ, bạn vẫn có thể tạo nên một diện mạo vừa tinh tế, vừa nổi bật.

Mùa hè này, nếu đang tìm kiếm một món đồ có thể mặc đi làm, đi cà phê hay gặp gỡ bạn bè, áo ghi lê dáng lửng chắc chắn là khoản đầu tư đáng cân nhắc. Chỉ cần thay đổi chân váy, quần jeans hay váy lụa cùng một vài món phụ kiện, bạn sẽ có ngay nhiều bản phối thanh lịch mà không bao giờ lỗi mốt.