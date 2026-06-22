World Cup 2026 đang mang đến những câu chuyện không chỉ gói gọn trong 90 phút trên sân cỏ. Với trung vệ Leo Østigård của Na Uy, giải đấu năm nay sẽ mãi là ký ức đặc biệt khi anh vừa đón con trai đầu lòng trong lúc đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia tại Mỹ.

Do không thể ở bên bạn gái Aurora Eidmann trong thời khắc vượt cạn, Østigård đã theo dõi toàn bộ quá trình sinh nở qua cuộc gọi video. Dù cách nhau nửa vòng trái đất, hậu vệ 26 tuổi vẫn cố gắng động viên người bạn đời từ xa.

Chia sẻ với Liên đoàn bóng đá Na Uy sau khi trở thành bố, Østigård không giấu nổi cảm xúc: "Tôi cũng kiệt sức luôn. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời. Khi nhìn thấy con trai lần đầu tiên, tôi thực sự choáng ngợp. Tôi rất hạnh phúc và tự hào. Đây chắc chắn là điều tuyệt vời nhất tôi từng trải qua trong cuộc đời".

Điều thú vị là khoảnh khắc riêng tư của tân ông bố nhanh chóng trở thành niềm vui của cả tuyển Na Uy. Ngay sau khi em bé chào đời, một nhóm đồng đội đã lao thẳng vào phòng khách sạn để chung vui cùng anh. "Có bốn người nhảy bổ vào phòng tôi. Chắc là Sander Berge, Erling Haaland và Jørgen Strand Larsen", Østigård kể lại trong tiếng cười. Trước đó, chính Haaland cũng được cho là người thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm và những lời khuyên về việc chăm sóc trẻ nhỏ với người đồng đội.

Østigård ăn mừng khi ghi bàn ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Trong khi Østigård đang tận hưởng niềm vui làm cha thì một ngôi sao khác của World Cup 2026 cũng chuẩn bị đón con đầu lòng. Đó là Jérémy Doku của tuyển Bỉ.

Vợ của cầu thủ đang khoác áo Manchester City dự kiến sinh con vào tuần thứ hai của tháng 7 - đúng thời điểm World Cup bước vào vòng tứ kết. Điều này khiến Doku đứng trước một lựa chọn khó khăn: tiếp tục cùng đội tuyển chinh phục giấc mơ World Cup hay tạm thời rời đội để có mặt trong khoảnh khắc đặc biệt của gia đình.

"Nếu hỏi tôi muốn gì, câu trả lời rất đơn giản: Không ai muốn bỏ lỡ khoảnh khắc con đầu lòng chào đời cả", Doku chia sẻ.

Doku dự định sẽ bay về nhà chờ vợ sinh con giữa lúc World Cup 2026 diễn ra

Tuy nhiên, phát biểu này lại bất ngờ tạo ra cuộc tranh cãi trên truyền thông Pháp. Nhà báo France Pierron của L'Equipe cho rằng việc bỏ World Cup để đi dự sinh là quyết định khó hiểu bởi đây là giải đấu mà bất kỳ cầu thủ nào cũng mơ ước được góp mặt.

Bình luận của nữ nhà báo nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng vai trò của người cha trong thời khắc sinh nở không thể bị xem nhẹ. Trước làn sóng chỉ trích, France Pierron sau đó đã phải đăng lời xin lỗi công khai, khẳng định đó chỉ là quan điểm cá nhân và thừa nhận phát ngôn của mình có thể khiến nhiều người tổn thương.

Trong khi câu chuyện của Doku vẫn còn bỏ ngỏ, Østigård đang có thể hoàn toàn yên tâm tập trung cho hành trình World Cup cùng tuyển Na Uy. Sau nhiều giờ thấp thỏm chờ đợi, giờ đây điều còn lại với hậu vệ này chỉ là niềm hạnh phúc khi biết mẹ tròn con vuông.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Bây giờ chỉ còn lại niềm vui", anh nói.

Giữa một World Cup đầy áp lực và những cuộc cạnh tranh khốc liệt, câu chuyện của Østigård và Doku là lời nhắc rằng phía sau các ngôi sao sân cỏ vẫn là những người chồng, người cha với những khoảnh khắc đời thường vô cùng đáng quý.