World Cup 2026 không chỉ là sân khấu của các ngôi sao bóng đá mà còn là dịp để những gia đình cầu thủ tận hưởng khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau. Mới đây, Bruna Biancardi và Carol Dantas đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi cùng xuất hiện trong chuyến đi tới công viên Magic Kingdom thuộc khu phức hợp Disney World ở Orlando, Mỹ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là Bruna hiện là bạn gái của Neymar, trong khi Carol lại là người yêu cũ và là mẹ của Davi Lucca - cậu con trai đầu lòng của ngôi sao người Brazil.

Thay vì khoảng cách hay sự gượng gạo thường thấy trong những mối quan hệ phức tạp, cả hai lại cho thấy sự thân thiết đáng ngạc nhiên khi cùng đưa các con đi tham quan Disney trong thời gian lưu lại Mỹ để theo dõi World Cup 2026.

Neymar cứ tập trung cho World Cup, bạn gái hiện tại và người yêu cũ của anh đang rất vui vẻ cùng nhau

Trên Instagram, Bruna và Carol liên tục chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên các con. Tâm điểm của chuyến đi là bé Mavie - con gái của Neymar và Bruna Biancardi. Cô bé 2 tuổi khiến người hâm mộ tan chảy khi diện nguyên bộ váy công chúa màu hồng, búi tóc gọn gàng, sơn móng tay lấp lánh và cài chiếc kẹp tóc hình Mickey Mouse.

Không chỉ Mavie, bé Mel - cô con gái nhỏ của Neymar và Bruna mới 11 tháng tuổi - cũng xuất hiện trong nhiều khoảnh khắc đáng yêu cùng Carol Dantas. Chuyến đi còn có sự góp mặt của Davi Lucca, con trai cả của Neymar với Carol Dantas, cùng Valentin - con trai riêng của Carol và chồng hiện tại Vini Martinez.

Bruna Biancardi và Carol Dantas, bạn gái hiện tại và bạn gái cũ của Neymar, cùng các con tận hưởng kỳ nghỉ tại Disney (Ảnh: IGNV) Bruna Biancardi và Carol Dantas, bạn gái hiện tại và bạn gái cũ của Neymar, cùng các con tận hưởng kỳ nghỉ tại Disney (Ảnh: IGNV)

Những hình ảnh được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi mối quan hệ đặc biệt giữa Bruna và Carol. Trong nhiều năm qua, cả hai vẫn duy trì mối quan hệ hòa thuận để cùng chăm sóc Davi Lucca. Không ít lần người hâm mộ bắt gặp họ xuất hiện chung trong các dịp sinh nhật, lễ hội hoặc những sự kiện gia đình liên quan đến cậu bé.

Lần này cũng vậy. Giữa lúc Neymar đang tập trung cho chiến dịch World Cup cùng tuyển Brazil, những người phụ nữ bên cạnh anh lại mang đến một hình ảnh gia đình hiện đại và văn minh khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đáng chú ý, chuyến đi diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bruna Biancardi xác nhận đang mang thai thêm một bé gái với Neymar. Điều đó đồng nghĩa tiền đạo sinh năm 1992 sắp chào đón người con thứ năm của mình.