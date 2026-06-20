Trong lúc cùng tuyển Brazil chinh chiến tại World Cup 2026, Neymar vừa đón nhận một tin vui đặc biệt ngoài sân cỏ. Tiền đạo 34 tuổi và bạn gái lâu năm Bruna Biancardi xác nhận đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ ba chung. Thông tin được cặp đôi công bố trên mạng xã hội vào ngày 15/6 và nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm tại Brazil cũng như trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá thế giới. Đáng chú ý, em bé sắp chào đời tiếp tục là một bé gái.

Neymar và Bruna Biancardi chia sẻ tin vui thông qua một đoạn video được đăng tải trên Instagram và YouTube. Trong video, gia đình tổ chức một buổi tiết lộ giới tính em bé với sự góp mặt của các thành viên thân thiết. Hai con gái của cặp đôi là Mavie và Mel cũng xuất hiện bên cạnh con trai riêng của Neymar, Davi Lucca.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất đến khi cả gia đình cùng tham gia trò chơi đập bánh trong tình trạng bịt mắt. Sau khi chiếc bánh được mở ra, sắc hồng xuất hiện, xác nhận đứa con sắp chào đời là một bé gái. Neymar lập tức ôm và hôn Bruna trong niềm hạnh phúc.

Ngôi sao của tuyển Brazil cũng không quên pha trò trước người thân: "Tôi sắp lập một ban nhạc rồi. Đó sẽ là Spice Girls". Câu nói hài hước của Neymar nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Neymar báo tin sắp đón con thứ năm chào đời

Bruna khoe bụng bầu

Việc Bruna mang thai đồng nghĩa Neymar chuẩn bị trở thành cha của năm người con. Hiện tại, chân sút sinh năm 1992 có con trai Davi Lucca với Carolina Dantas, xon gái Helena với người mẫu Amanda Kimberlly; hai con gái Mavie và Mel với Bruna Biancardi. Em bé sắp chào đời sẽ là người con thứ năm của Neymar và là cô con gái thứ ba của anh với Bruna.

Tin vui này được công bố trong thời điểm Neymar đang tập trung cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026, nơi anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò thủ lĩnh trong hành trình chinh phục chức vô địch thế giới.

Chuyện tình nhiều sóng gió của Neymar và Bruna

Neymar và Bruna bắt đầu vướng tin hẹn hò từ năm 2021 trước khi chính thức công khai mối quan hệ vào năm 2022. Tuy nhiên, hành trình tình cảm của họ không hề bằng phẳng. Cặp đôi từng nhiều lần chia tay và tái hợp sau những lùm xùm liên quan đến đời tư của Neymar. Năm 2023, khi Bruna đang mang thai con gái đầu lòng Mavie, tiền đạo người Brazil vướng bê bối ngoại tình.

Thời điểm đó, Neymar đã công khai xin lỗi bạn gái trên mạng xã hội và thừa nhận những sai lầm của bản thân. Không lâu sau khi Mavie chào đời, hai người tiếp tục đường ai nấy đi. Trong khoảng thời gian này, Neymar đón con gái Helena với người mẫu Amanda Kimberlly. Tuy nhiên, cặp đôi sau đó đã hàn gắn mối quan hệ. Năm 2025, họ chào đón cô con gái thứ hai Mel và giờ đây đang chuẩn bị đón thêm một thành viên mới.

Bruna đến cổ vũ Neymar ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Điều thú vị là chỉ vài ngày trước khi Neymar và Bruna xác nhận tin vui, những đồn đoán về việc cô mang thai từng bị bác sĩ riêng phủ nhận. Bác sĩ Priscila Palazzo cho biết Bruna không mang thai và giải thích những thay đổi về ngoại hình của cô chỉ là ảnh hưởng tự nhiên sau hai lần sinh con gần nhau.

Tuy nhiên, thông báo chính thức từ chính Bruna đã khép lại mọi đồn đoán. Cô xác nhận mình đang mang thai lần thứ ba và gia đình đang háo hức chờ ngày chào đón em bé.

Niềm vui lớn giữa hành trình World Cup

Đối với Neymar, năm 2026 đang trở thành một năm đầy cảm xúc. Ở tuổi 34, anh bước vào một trong những kỳ World Cup quan trọng nhất sự nghiệp với mục tiêu đưa Brazil trở lại đỉnh cao bóng đá thế giới.

Song song với đó, cuộc sống cá nhân của tiền đạo này cũng chuẩn bị đón thêm một cột mốc đáng nhớ. Trong lúc hàng triệu người hâm mộ Brazil chờ đợi những khoảnh khắc tỏa sáng của Neymar trên sân cỏ, ngôi sao của Selecao cũng đang đếm ngược tới ngày được bế trên tay cô con gái thứ năm của mình.

Một niềm vui có lẽ đặc biệt không kém bất kỳ danh hiệu nào trong sự nghiệp.