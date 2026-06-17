Dù không thể ra sân thi đấu do chấn thương, siêu sao Neymar vẫn biết cách thu hút sự chú ý trong trận đội tuyển Brazil ra quân tại World Cup 2026. Ngoài sức hút của Neymar, người thực sự chiếm trọn mọi ánh nhìn và chiếm sóng truyền thông lại là cô bạn gái nóng bỏng của anh - người mẫu, nhà sáng tạo nội dung Bruna Biancardi.

Xuất hiện để tiếp lửa cho "Vũ công Samba" trong cuộc đối đầu với Maroc, mỹ nhân sinh năm 1994 đã khiến cựu vương thế giới một phen trầm trồ với gu thời trang táo bạo và thời thượng. Bruna diện một chiếc áo corset cúp ngực được thiết kế riêng từ thương hiệu Umbro mang sắc xanh-vàng truyền thống của tuyển Brazil, khéo léo khoe trọn vóc dáng quyến rũ. Để hoàn thiện bộ trang phục, cô phối cùng chiếc quần jeans phá cách in số 10 mặt sau – số áo biểu tượng của bạn trai Neymar. Tạo hình ấn tượng này ngay lập tức làm bùng nổ mạng xã hội, phía dưới bài đăng, hàng loạt người hâm mộ đã để lại những lời khen có cánh, thậm chí không ngần ngại phong danh hiệu "Nữ hoàng World Cup" năm nay.

Bruna rạng rỡ đi cổ vũ Neymar (Ảnh: IG)

Cặp đôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào (Ảnh: IG)

Ảnh: Getty

Trước giờ bóng lăn, cặp đôi cũng khiến ống kính truyền thông đổ dồn về phía mình với những khoảnh khắc đầy ngọt ngào. Được biết, Bruna cùng nhóm bạn đã di chuyển từ Florida đến New York bằng chuyên cơ riêng của tiền đạo sinh năm 1992. Cặp đôi bị bắt gặp trao nhau nụ hôn tình tứ ngay sát đường biên dọc, trước khi cùng các con lên khán đài VIP để theo dõi trận đấu.

Bruna đi chuyên cơ đến Mỹ (Ảnh: IG)

Dù nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hậu phương, đội tuyển Brazil đã có một ngày ra quân không thực sự trọn vẹn khi bị Maroc cầm hòa với tỷ số 1-1 trong khuôn khổ bảng C. Hiện tại, người hâm mộ xứ sở Samba đang rất mong chờ sự trở lại của Neymar sau chấn thương để tiếp sức cho hàng công của Brazil trong hai trận đấu tới gặp Haiti và Scotland.