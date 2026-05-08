4 mẫu áo đậm chất thanh lịch mà vẫn siêu cấp mát mẻ, nhất định phải có trong mùa hè

Mùa hè luôn là bài toán khó khi vừa muốn mặc đẹp, vừa cần cảm giác thoáng mát, dễ chịu. Tuy nhiên, chỉ cần chọn đúng kiểu áo, bạn hoàn toàn có thể dung hòa cả hai yếu tố này. Dưới đây là 4 mẫu áo vừa thanh lịch, vừa "giải nhiệt" hiệu quả mà bất cứ cô nàng nào cũng nên có trong tủ đồ mùa hè.

1. Sơ mi cộc tay cổ V - Tối giản nhưng tôn dáng tuyệt đối

Sơ mi cộc tay cổ V là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nắng nóng. Phần cổ chữ V giúp tạo cảm giác cổ cao, thanh thoát hơn, đồng thời mang lại sự thoáng mát so với các kiểu cổ kín truyền thống. Thiết kế tay ngắn cũng giúp giải phóng phần cánh tay, tránh cảm giác bí bách. Điểm cộng lớn nhất của item này chính là sự linh hoạt: bạn có thể diện đi làm cùng quần âu, hoặc phối với chân váy khi đi chơi. Chỉ cần sơ vin gọn gàng, tổng thể sẽ ngay lập tức trở nên chỉn chu mà vẫn nhẹ nhàng.

2. Áo cổ vuông kiểu retro - Nữ tính và "hack dáng" cực đỉnh

Áo cổ vuông mang hơi thở retro đang quay trở lại mạnh mẽ trong những mùa gần đây. Phần cổ vuông giúp khoe khéo xương quai xanh, tạo hiệu ứng phần thân trên gọn gàng và thanh thoát hơn. Đây là kiểu áo đặc biệt phù hợp với những cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, dịu dàng. Khi kết hợp cùng chân váy hoặc quần cạp cao, áo cổ vuông không chỉ giúp tôn dáng mà còn mang lại vẻ ngoài rất "Pháp" - nhẹ nhàng nhưng vẫn cuốn hút. Chất liệu cotton hoặc linen sẽ là lựa chọn lý tưởng để tăng thêm độ thoáng mát.

3. Áo cổ polo - Thanh lịch pha chút năng động

Nếu bạn muốn một item vừa lịch sự, vừa trẻ trung thì áo cổ polo là lựa chọn không thể bỏ qua. Thiết kế cổ bẻ đặc trưng mang lại cảm giác gọn gàng, phù hợp với môi trường công sở, trong khi form áo lại khá thoải mái, dễ vận động. Áo polo đặc biệt phù hợp với những ngày bận rộn, khi bạn không có quá nhiều thời gian phối đồ. Chỉ cần kết hợp cùng quần jeans hoặc chân váy chữ A là đã có ngay một outfit đơn giản nhưng vẫn đủ tinh tế. Ngoài ra, các gam màu pastel hoặc trung tính sẽ giúp tổng thể trông dịu mắt hơn trong mùa hè.

4. Áo sơ mi cổ sen - "Hack tuổi" mà vẫn thanh lịch

Áo sơ mi cổ sen là item không thể thiếu nếu bạn yêu thích phong cách nhẹ nhàng, trẻ trung. Phần cổ tròn mềm mại giúp gương mặt trông "baby" hơn, đồng thời tạo cảm giác dịu dàng, gần gũi. Dù mang nét nữ tính rõ rệt, áo cổ sen vẫn có thể diện đi làm nếu bạn chọn những gam màu trung tính như trắng, be hoặc xanh nhạt. Khi mix cùng quần âu hoặc chân váy dài, tổng thể vẫn giữ được sự thanh lịch cần thiết, nhưng có thêm chút mềm mại, dễ thương.

Có thể thấy, chỉ với 4 kiểu áo cơ bản, bạn đã có thể xây dựng nhiều outfit khác nhau cho mùa hè mà không lo bí bách hay nhàm chán. Dưới đây là 1 số mẫu áo bạn có thể sắm ngay:

Điều quan trọng không nằm ở số lượng quần áo, mà ở việc lựa chọn đúng item phù hợp với nhu cầu và phong cách của mình. Mùa hè này, hãy thử làm mới tủ đồ bằng những thiết kế vừa mát mẻ, vừa thanh lịch - để mỗi ngày ra ngoài đều là một lần bạn cảm thấy tự tin và dễ chịu hơn.