Không chỉ đẹp: Những mẫu đồ bơi này còn cực kỳ “nịnh dáng” với phụ nữ châu Á

Muốn trở thành tâm điểm trên bãi biển hay khiến ánh nhìn của người ấy không thể rời khỏi bạn, việc chọn đúng bikini là điều vô cùng quan trọng. So với phụ nữ phương Tây, đa số các cô gái châu Á có vóc dáng nhỏ nhắn hơn, khung xương mảnh, đồng thời dễ gặp các vấn đề như ngực nhỏ, ngực chảy nhẹ hoặc dáng người thiếu đường cong. Vì thế, tìm được mẫu đồ bơi vừa tôn dáng vừa dễ mặc lại càng khó hơn.

Con gái châu Á nên chọn đồ bơi như thế nào? Nhiều cô gái châu Á khi chọn swimsuit thường sợ bị "trông đô hơn", mất cân đối cơ thể hoặc khiến tổng thể thiếu sức sống. Thực tế, chỉ cần chọn đúng phom dáng là đã có thể hack dáng rất hiệu quả.

Vai hẹp hoặc phần thân trên mảnh mai → Chọn kiểu bèo nhún, cổ vuông hoặc cut-out vai: Những chi tiết này giúp tạo hiệu ứng vai rộng hơn, cân bằng tỷ lệ cơ thể và tăng cảm giác nữ tính, ngọt ngào.

Ngực nhỏ → Ưu tiên thiết kế nhún, xếp ly hoặc tạo form nổi: Các chi tiết này giúp phần thân trên trông đầy đặn và có đường cong tự nhiên hơn mà không cần quá nhiều đệm ngực.

Hông rộng hoặc có bụng dưới → Chọn đồ bơi cạp cao hoặc đồ bơi liền thân có đường siết eo: Kiểu dáng này giúp dồn ánh nhìn lên phần thân trên, đồng thời che khuyết điểm vòng eo và phần hông hiệu quả.

Muốn chân trông dài hơn → Chọn thiết kế xẻ hông cao hoặc dây buộc chéo: Những kiểu cắt cao giúp kéo dài tỷ lệ đôi chân, khiến vóc dáng trông thanh thoát hơn.

Da vàng hoặc da ngăm mật ong → Hợp với đồ bơi tông lạnh hoặc màu bão hòa: Các gam như xanh sapphire, xanh mint hay hồng rose sẽ giúp làn da sáng hơn và tổng thể có sức sống hơn hẳn.

Giặt đồ bơi thế nào để không bị dão hay biến dạng?

Đồ bơi thường được làm từ chất liệu co giãn như Lycra, nylon hoặc sợi spandex nên nếu giặt sai cách rất dễ bị giãn, phai màu hoặc mất form. Muốn swimsuit luôn giữ được độ đàn hồi đẹp mắt, hãy nhớ những nguyên tắc sau:

Ưu tiên giặt tay, không cho vào máy giặt

Đồ bơi rất dễ hỏng nếu bị xoắn mạnh hoặc vắt khô bằng máy. Tốt nhất nên giặt bằng nước lạnh cùng nước giặt dịu nhẹ hoặc nước giặt em bé, chà nhẹ nhàng. Tránh dùng nước nóng, thuốc tẩy hay nước xả vải vì sẽ làm hỏng sợi đàn hồi.

Ngâm nước muối loãng hoặc nước pha giấm trắng khoảng 10 phút trước lần mặc đầu tiên Đây là mẹo nhỏ giúp cố định màu vải và hạn chế phai màu sau nhiều lần sử dụng.

Sau khi bơi nên xả sạch ngay bằng nước thường Clo trong hồ bơi và muối biển đều có thể làm hỏng chất liệu. Vì vậy nên xả sạch đồ bơi càng sớm càng tốt, tránh để lâu trong túi ẩm.

Tuyệt đối không vắt xoắn mạnh Hãy dùng khăn khô thấm nhẹ nước rồi để đồ bơi khô tự nhiên ở nơi thoáng mát. Không phơi trực tiếp dưới nắng gắt vì tia UV dễ làm vải bạc màu và giòn sợi.

Giặt riêng và phơi riêng Đồ bơi thường có màu sắc nổi bật và chất liệu khá "mong manh", nếu giặt chung với quần áo khác rất dễ bị móc sợi hoặc lem màu.

Đảm bảo khô hoàn toàn trước khi cất Nếu cất khi còn ẩm, đồ bơi rất dễ bị mốc hoặc có mùi khó chịu. Tốt nhất nên bảo quản trong túi vải thoáng khí.

Lưu ý thêm: Nếu đồ bơi có gọng kim loại, khoen trang trí hoặc mút ngực định hình, càng cần tránh nhiệt độ cao, ép chặt hoặc gấp quá lâu để giữ form đẹp lâu hơn.

