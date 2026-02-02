Dân mạng cười ngất khi Đình Bắc quảng cáo kem chống nắng mà nhìn đơ hơn cả AI

Sau khi trở về từ VCK U23 châu Á, Đình Bắc nhanh chóng trở thành hiện tượng bóng đá số 1 Việt Nam. Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ, nam tiền đạo sinh năm 2004 còn phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành hình mẫu mới của thế hệ cầu thủ trẻ vừa có tài năng lẫn ngoại hình sáng.

Sở hữu gương mặt điển trai, hơi có tí chất ngông nghênh của "boy phố", Đình Bắc hiện nắm trong tay hơn 1,2 triệu người theo dõi trên TikTok và hơn 533 nghìn follower trên Facebook. Đây là con số không hề nhỏ, đặc biệt với một cầu thủ trẻ, khiến anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các nhãn hàng, trong đó có nhiều thương hiệu thuộc mảng lifestyle, beauty và chăm sóc cá nhân.

Ở thời điểm hiện tại, mọi hình ảnh có sự xuất hiện của Đình Bắc đều dễ dàng viral, giúp anh chàng nhanh chóng gom về nhiều hợp đồng quảng cáo.

Tuy nhiên, nếu trên sân cỏ Đình Bắc thể hiện sự tự tin và bản năng rất rõ rệt, thì khi bước sang địa hạt quảng cáo, đặc biệt là những video đòi hỏi diễn xuất và lời thoại, nam cầu thủ lại để lộ không ít bỡ ngỡ. Biểu cảm còn cứng, ánh mắt thiếu điểm rơi và cách đọc thoại chưa mượt khiến tổng thể hình ảnh trong clip trở nên kém tự nhiên, thậm chí có phần đơ so với kỳ vọng của khán giả.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chuyền tay nhau đoạn video Đình Bắc quảng cáo cho một nhãn hàng kem chống nắng. Dù concept và sản phẩm thuộc mảng beauty, vốn rất cần cảm giác gần gũi, mềm mại nhưng phần thể hiện của nam cầu thủ lại bị nhận xét là giả hơn cả AI.

Video quảng cáo kem chống nắng được người hâm hộ ghi lại từ trang cá nhân của Đình Bắc (Nguồn FBNV).

Biểu cảm ngượng ngùng của nam cầu thủ khi bắt đầu tiếp xúc với việc ghi hình video beauty (Ảnh FBNV).

Không ít cư dân mạng để lại những bình luận hài hước như: "Bắc ơi, đóng quảng cáo từ từ thôi, em cười mệt lắm rồi", "Xem clip mà tưởng AI đọc thoại", hay "Sao clip real mà trông còn giả hơn AI vậy?". Thậm chí có ý kiến còn vui vẻ khuyên nam cầu thủ nên tập trung đá bóng nhiều hơn trước khi nhận thêm job quảng cáo.

Fan hâm mộ bên cạnh việc trêu chọc Đình Bắc bởi tình huống hài hước, cũng có ý kiến khuyên anh chàng nên tập trung cho chuyên môn.

Ở góc độ hình ảnh thương hiệu, đây cũng là một ví dụ khá điển hình cho việc một gương mặt đang hot chưa chắc đã lập tức phù hợp với mọi dạng quảng cáo, đặc biệt là những sản phẩm thiên về cảm xúc, thẩm mỹ và trải nghiệm như thời trang/làm đẹp. Việc thiếu kinh nghiệm trước ống kính khiến visual của Đình Bắc chưa được khai thác trọn vẹn, dù anh sở hữu lợi thế về ngoại hình.

Theo ghi nhận, sau hơn một ngày đăng tải, đoạn video nói trên hiện đã được tạm ẩn khỏi trang cá nhân của Đình Bắc. Ở góc nhìn tích cực, tình huống này cũng cho thấy sức hút rất lớn của Đình Bắc ở thời điểm hiện tại. Với một cầu thủ mới ở tuổi đôi mươi, việc lúng túng khi lần đầu thử sức với quảng cáo là điều dễ hiểu. Nếu được đầu tư thêm về kỹ năng diễn xuất, biểu cảm hình thể và định hướng hình ảnh phù hợp hơn với từng ngành hàng, Đình Bắc hoàn toàn có thể trở thành gương mặt tiềm năng cho các thương hiệu lifestyle trong tương lai.