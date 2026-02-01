Đừng để tiền làm tóc "trôi sông": 5 cách giữ tóc đẹp như mới ra salon

Không ít chị em từng rơi vào cảnh vừa bước ra khỏi salon với mái tóc nhuộm xoăn bồng bềnh, bóng mượt thì chỉ sau vài tuần, thậm chí vài ngày, tóc đã phai màu, mất nếp, khô xơ như chưa từng được chăm sóc kỹ lưỡng. Trong khi chi phí cho mỗi lần làm tóc không hề rẻ, việc chăm sóc đúng cách sau đó mới chính là yếu tố quyết định mái tóc có giữ được vẻ đẹp lâu dài hay không.

Theo các chuyên gia tạo mẫu, chỉ cần duy trì một vài thói quen đơn giản dưới đây, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ của màu nhuộm và nếp tóc thêm nhiều tuần, thậm chí vài tháng.

1. Tránh gội đầu trong 3 ngày đầu sau khi làm tóc

Đây là nguyên tắc "bất di bất dịch" mà rất nhiều người vẫn vô tình bỏ qua. Sau khi nhuộm hoặc uốn, biểu bì tóc cần thời gian để đóng lại, giúp màu nhuộm và thuốc uốn ổn định bên trong sợi tóc. Việc gội đầu quá sớm sẽ khiến màu trôi nhanh hơn, nếp xoăn cũng dễ bị giãn. Nếu cảm thấy da đầu hơi bết hoặc khó chịu, bạn có thể dùng xịt khô cho tóc, hoặc lau nhẹ chân tóc bằng khăn khô, tuyệt đối không để tóc tiếp xúc trực tiếp với nước trong ít nhất 48-72 giờ đầu.

2. Sấy và tạo kiểu tóc đúng cách

Sau khi đã có thể gội đầu, cách sấy tóc đóng vai trò rất quan trọng trong việc giữ nếp. Với tóc uốn xoăn, hãy dùng tay bóp nhẹ từng lọn tóc khi sấy, kết hợp đầu sấy khuếch tán (diffuser) nếu có để giúp lọn xoăn rõ và đều hơn. Nhiệt độ sấy cũng cần được kiểm soát: ưu tiên sấy ấm hoặc mát, tránh sấy nóng sát chân tóc vì nhiệt cao sẽ làm tóc nhanh khô xơ, nếp xoăn dễ bị bung. Với tóc nhuộm, việc sấy đúng cách còn giúp hạn chế phai màu và giữ độ bóng tự nhiên cho mái tóc.

3. Dùng dầu gội chuyên dụng cho tóc xoăn, tóc nhuộm

Một trong những lý do khiến tóc nhanh xuống màu là do dùng dầu gội thông thường chứa chất tẩy mạnh. Sau khi làm tóc, bạn nên chuyển sang các dòng dầu gội dành riêng cho tóc nhuộm hoặc tóc xoăn, thường có độ pH thấp hơn và ít sulfate. Những sản phẩm này giúp làm sạch nhẹ nhàng, giữ màu lâu trôi và bổ sung dưỡng chất cần thiết cho sợi tóc đã qua xử lý hóa chất. Ngoài ra, đừng quên dùng dầu xả hoặc mặt nạ tóc 1-2 lần/tuần để tóc luôn mềm mượt, hạn chế gãy rụng.

4. Che chắn tóc khi ra nắng

Ánh nắng mặt trời là "kẻ thù thầm lặng" của mái tóc nhuộm. Tia UV không chỉ làm tóc khô xơ mà còn khiến màu nhuộm bị oxy hóa, nhanh ngả vàng hoặc xỉn màu. Khi ra ngoài trời nắng, đặc biệt là buổi trưa, bạn nên đội mũ, che ô hoặc sử dụng xịt chống nắng cho tóc. Đây là bước nhiều người bỏ qua nhưng lại cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn giữ màu tóc đẹp lâu dài, nhất là với các tông sáng như nâu khói, xám, highlight.

5. Dùng lô cuốn hoặc kẹp càng cua để giữ nếp tóc

Thay vì thường xuyên dùng máy uốn lại tóc - vốn dễ làm tóc hư tổn hơn - bạn có thể tận dụng lô cuốn hoặc kẹp càng cua để giữ nếp một cách nhẹ nhàng. Với tóc xoăn, chỉ cần cuốn lô phần đuôi tóc trước khi ngủ hoặc kẹp càng cua đúng kỹ thuật, sáng hôm sau tóc vẫn giữ được độ phồng tự nhiên. Cách này không chỉ giúp giữ nếp lâu hơn mà còn hạn chế tối đa việc tóc tiếp xúc với nhiệt, từ đó bảo vệ màu nhuộm và cấu trúc sợi tóc.

Dưới đây là 1 số sản phẩm giúp giữ nếp và bảo vệ, nuôi dưỡng tóc mà bạn có thể tham khảo ngay:

Dầu gội giữ nếp và định hình cho tóc uốn Yves Rocher Curls Defining Shampoo

Nơi mua: Yves Rocher

Dầu gội nuôi dưỡng tóc chắc khỏe Ogx Shampoo

Nơi mua: Ogx

Bộ Gội Xả Dưỡng Xoăn Goldwell Curls & Waves Cấp Ẩm Chuyên Sâu, Tóc Bồng Bềnh Dễ Vào Nếp

Nơi mua: Goldwell

Dầu dưỡng tóc suôn mượt, giảm hư tổn Moroccanoil Hair Oil

Nơi mua: Moroccanoil

Tinh Dầu Dưỡng Tóc Little Dream Garden 100ml Giúp Tóc Mềm Mượt Giảm Khô Xơ Chẻ Ngọn

Nơi mua: Little Dream Garden

Làm tóc đẹp chỉ là bước khởi đầu, chăm sóc tóc đúng cách mới là "chìa khóa" giúp bạn tận hưởng thành quả lâu dài. Chỉ với 5 thói quen đơn giản trên, mái tóc sau khi ra salon không chỉ giữ được màu và nếp lâu hơn mà còn bóng khỏe, ít hư tổn, xứng đáng với số tiền bạn đã đầu tư.